25.01.2023, 08:47 24781
В Казахстане разработают новый механизм поставок угля для граждан
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний, в ходе которого были рассмотрены вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.
Премьер-министр отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.
Кроме того, участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО "Евразийская группа") в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Также обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.
В совещании приняли участие руководители министерств финансов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, нацкомпаний "Қазақстан темір жолы" и QazaqGaz, компании ERG.
Как сообщалось ранее, в Казахстане уголь планируют внести в перечень существенно важных товаров.
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25.01.2023, 11:30 16246
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовила проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА". Его публичное обсуждение продлится до конца января текущего года.
Ввести запрет сроком на четыре месяца на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - сказано в документе.
Исключение составят:
- смазочные масла;
- жидкое топливо;
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств,
- авиационное топливо для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство.
Напомним, в Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
25.01.2023, 11:00 17646
Кто стал новым владельцем Риддерской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
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Риддер. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийную станцию приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой ТЭЦ, сообщает региональная служба коммуникаций Восточно-Казахстанской области.
Компания работает в Караганде и Астане. На сегодняшний день сумма сделки является коммерческой тайной, однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на "Риддер ТЭЦ".
По информации заместителя акима области Ержана Нурбаева, собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.
Продолжается ремонт тракта подачи угля, сегодня ночью завершат работы по проклейке, затем будет пуско-наладочный процесс, и уже завтра планируют подавать уголь на станцию в обычном режиме", - сказал Нурбаев.
Сообщается, что инвестор планирует построить в Риддере завод по производству кокса - этот продукт пользуется спросом во всем мире, и в Казахстане в том числе. При его производстве выделяется газ, который используется для растопки котлоагрегатов. Также при производстве кокса происходит нагрев воды высокой температурой до 95 градусов, которую можно использовать в теплосети. Новые собственники намерены наладить деловые партнерские отношения и с градообразующим предприятием "Казцинк", кокс они намерены производить для металлургического ТОО, а излишки будут экспортироваться в КНР. В строительстве завода по выпуску кокса еще одни плюс - это экологическая составляющая, отпадает надобность в золоотвале, так как золы при производстве кокса практически нет.
По данным РСК, компания-инвестор уже проводит все необходимые платежи, в том числе и за покупку необходимого оборудования и производимые работы. В ближайших планах - провести отопительный сезон в штатном режиме. А уже летом начнется полномасштабная модернизация "Риддер ТЭЦ" и строительство завода.
У нового собственника есть четкое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов", - сказал Ержан Нурбаев.
Также важно отметить: инвестор готов приобрести жилье для будущих специалистов обновленного коммунального предприятия, чтобы не возникало дефицита работников.
Отмечается, что предыдущие владельцы растеряли кадры и в момент критической ситуации в ноябре 2022 года вместо необходимых 270 работников на ТЭЦ работали чуть больше 100.
Как сообщалось ранее, новый собственник намерен вложить в объект 7 млрд тенге.
3 млрд тенге будет вложено в капитальный ремонт шести котлов. Каждый котел примерно обойдется в 500 млн тенге. Около 2,5 млрд тенге уйдут на покрытие сегодняшнего долга. И еще 1 млрд тенге пойдет на ремонт системы теплообеспечения и свыше 1 млрд тенге пойдут на решение текущих задач по обеспечению водой, строительство ряда инфраструктурных проектов", - уточнил аким ВКО Даниал Ахметов.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
25.01.2023, 10:17 20586
Казахстан и Россия намерены снять ограничения на поставки животноводческой продукции
Ограничения были введены из-за вспышек заболеваний животных
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Аскар Жакупбаев и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудили вопросы снятия взаимных ограничений по экспорту и импорту живых животных и животноводческой продукции, которые были введены из-за вспышек заболеваний животных.
Руководили служб информировали друг друга и принятых и принимаемых мерах для обеспечения благополучия. Для принятия окончательного решения по снятию ограничений стороны договорились дополнительно провести трехсторонние консультации с участием белорусских специалистов, рассказали в пресс-службе КВКН.
В завершение встречи стороны договорились продолжить работу по снятию указанных ограничений, отметили интенсивный характер торговых и деловых отношений между Россией и Казахстаном и наметили пути их развития.
Напомним, Аскар Жакупбаев рассказал, что сегодня экспорт мяса в Россию и Китай не производится, но в мае после признания страны благополучной мясо всех видов можно будет экспортировать.
24.01.2023, 19:22 35011
В Казахстане количество действующих субъектов МСП составило 1,4 млн
Фото: freepik.com
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На рассмотрение президента правительством внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП "Атамекен" и меры по решению проблем бизнеса.
Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%. С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9% до 32,8%. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%.
В настоящее время количество действующих субъектов МСП составило 1,4 млн (рост на 5,5%), они обеспечивают занятость 3,5 млн человек (рост на 1,1%).
В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20% и достигла 8 млн тенге на человека.
В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСП в валовой региональный продукт отмечается в городах Астане (59% от ВРП), Алматы (47,5%) и Шымкенте (40,5%).
По результатам оказания мер государственной поддержки по состоянию на 1 октября 2022 года открыто 5200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тысячи проектам на 119,6 млрд тенге, расширен бизнес 16,9 тысячи предпринимателей.
В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности палатой "Атамекен" и правительством выявлено 9560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.
Реформа "регулирование с чистого листа" позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30% и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.
В докладе отмечается, что благоприятному развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца текущего года.
В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Генеральной прокуратурой утвержден комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.
B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.
24.01.2023, 18:47 35731
В Казахстане начала работу миссия МВФ
Фото: МНЭ РК
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 24 января, в МНЭ состоялась встреча вице-министра нацэкономики Азамата Амрина и руководителя миссии - старшего экономиста департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Саже Де Клерк, сообщает пресс-служба Миннацэкономики.
В мероприятии приняли участие представители центральных госорганов, Нацбанка, ФНБ "Самрук-Казына", Высшей аудиторской палаты, Института экономических исследований и МВФ.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дали старт работе миссии МВФ. В рамках технической помощи зарубежные эксперты дадут оценку степени прозрачности бюджетно-налоговой сферы. В частности, планируется изучить бюджетную отчетность, налогово-бюджетные прогнозы и составление бюджета, анализ и управление бюджетными рисками, а также управление поступлениями от природных ресурсов.
Как отметил вице-министр нацэкономики Амрин, рекомендации МВФ по итогам оценки будут использованы в рамках дальнейшего совершенствования бюджетно-налоговой политики, в том числе при разработке Бюджетного и Налогового кодексов.
Миссия Международного валютного фонда продлится до 6 февраля. Ожидается, что эксперты МВФ проведут ряд встреч с депутатами сената, представителями центральных государственных органов.
24.01.2023, 15:47 39761
Снизить уровень износа сетей в Алматы на 15% планируется до 2029 года
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - О преимуществах концепции "Тариф в обмен на инвестиции", которую намерены ввести в Казахстане, рассказала руководитель департамента Антимонопольного комитета Министерства национальной экономики РК Алматы Асель Буденеева на брифинге региональной службы коммуникаций.
Она напомнила, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.
Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", - отметила Буденеева.
По ее словам, в Алматы наблюдается достаточно высокий износ основных средств и сетей субъектов естественных монополий - более 50% в сферах водоснабжения и водоотведения и более 60% в сферах тепло- и электроэнергетики. Снизить уровень износа сетей на 15% планируется до 2029 года.
Наибольшее привлечение инвестиций через тарифы ожидается в сферах водоснабжения и водоотведения, поскольку тарифы в ГКП на ПХВ "Алматы су" одни из самых низких не только в Алматы, но и в Казахстане. Также размер тарифа будет зависеть от текущего уровня износа оборудования и сетей, сложности проводимых работ (ремонт и реконструкция), рыночных цен на материалы и работы по сферам.
На данный момент мы наблюдаем, что стоимость ремонта одного километра сетей в сферах теплоснабжения и водоотведения значительно выше, чем в сфере передачи электроэнергии. Таким образом, влияние на тариф в каждой сфере будет индивидуальным. Для получения максимального эффекта от проводимых реформ необходимо изменить подходы в регулировании деятельности монополистов, которые предусматривают объединение ряда государственных монополистов в единый орган, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысит инвестиционную привлекательность", - сообщила Буденеева.
Она подчеркнула, что в целях развития систем тепло- и водоснабжения, водоотведения необходим поэтапный отказ от бюджетного субсидирования с эффективным переходом к рыночным механизмам финансирования.
Данные меры будут достигнуты за счет оптимизации затрат, повышения инвестиционной привлекательности, пересмотра уровней тарифов. Ожидаемым эффектом от предпринимаемых мер по снижению износа сетей и привлечению инвестиций является снижение нормативных потерь в сетях, количества внеплановых отключений и аварий, увеличение сроков эксплуатации модернизируемых объектов, обеспечение бесперебойности оказываемых услуг", - добавила спикер.
По ее словам, необоснованного роста тарифов не будет допущено, по каждому случаю изменения тарифов будет проводиться индивидуальная оценка деятельности монополистов с учетом социально-экономической ситуации.
Напомним, ранее на сайте информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?"
71% участников опроса ответили: "Да, возвращение в госсобственность и выплата нанесенного ущерба государству и обществу позволит навести порядок в коммунальных сетях";
24% считают, что "возвращение сетей в госсобственность не повлияет на предотвращение аварий и порядка не добавит";
3% - все равно.
Напомним, после аварии на Экибастузской ТЭЦ, оставившей жителей города без тепла в 30-градусный мороз, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
24.01.2023, 13:25 42591
В Семее на строительство современной ТЭЦ направят 481,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Семей. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее на строительство современной ТЭЦ направят 481,8 млрд тенге. Об этом сообщил аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе заседания правительства.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры предусмотрено 13 мероприятий. В КПР включен проект по строительству современной ТЭЦ в городе Семее", - сказал он.
Кроме того, предусмотрены проекты по строительству и реконструкции тепловых источников, сетей электро-, водоснабжения. Планируется строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семее, Аягозе и Курчатове.
Как сообщил аким Абайской области, к 2028 году в экономику Абайской области будет привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций. Объем производства промышленной продукции достигнет 1,4 трлн тенге с ростом в 1,5 раза.
В целях развития АПК будут реализованы 13 проектов на 100,3 млрд тенге. Это строительство мясоперерабатывающего комбината, оросительных систем, молочно-товарных ферм. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства региона к 2028 году вырастет в 1,5 раза.
В сфере туризма запланирована реализация 6 мероприятий на 41 млрд тенге, в том числе строительство 2 торгово-развлекательных центров, гостиничного комплекса и базы отдыха на побережье озера Алаколь", - сообщил аким области.
Для открытия связующих звеньев международных транспортных коридоров и развития транзитно-транспортной инфраструктуры нашей области в КПР включены 9 мероприятий, таких как строительство железной дороги на участке Аягоз - Бахты - граница Китая, создание сухого порта и логистического парка, реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш, подвесного моста в городе Семее, ремонт порядка 2 тысяч км автодорог.
Как проинформировал министр национальной экономики Алибек Куантыров, разработан проект комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы. Проект комплексного плана состоит из 9 направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным отраслям. Общий объем инвестиций на 2023-2027 годы составил 1,9 трлн тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 515 млрд тенге, местный бюджет - 110 млрд тенге, частные инвестиции - 1,3 трлн тенге.
Проект комплексного плана включает в себя ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди Айдарлы, 6 производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых.
По словам министра нацэкономики, в целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, 2 молочно-товарных ферм и 2 откормочных площадок.
Кроме того, для развития предпринимательства и туризма планируется строительство 2 торгово-развлекательных центров, 5-звездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь.
В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в городе Семее и других городах, а также сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ-3, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей. Кроме того, планируется строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семее, Аягозе и Курчатове", - сообщил министр нацэкономики.
В рамках развития транспортной отрасли и логистики планируется строительство и реконструкция 11 мостов, железной дороги на участке Аягоз - Бахты - граница Китая. Будет произведен капитальный и средний ремонт местных дорог общей протяженностью свыше 1500 км. Также планируется субсидирование авиарейсов из Семея в города Актау, Атырау, Шымкент и из Уржара в город Павлодар.
В целях развития здравоохранения предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы и детской больницы, а также областного центра крови и 2 поликлиник.
Как подчеркнул Куантыров, для решения дефицита ученических мест запланировано строительство 6 малокомплектных школ, пристроек к действующим школам, дворца школьников, интерната, также 9 детских садов и 3 детских лагерей.
В сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах будет построено и реконструировано 8 объектов культуры, плавательный бассейн и 5 спортивных модулей. Кроме того, будут построены и отремонтированы 7 медико-социальных учреждений.
Ряд мероприятий комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной безопасности и правопорядка, а именно строительство 5 пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и Алаколь. Кроме того, правоохранительным органам планируется строительство специальных комплексов и приобретение технических средств", - сказал глава ведомства.
В целях улучшения экологической обстановки в регионе будет осуществлен ряд мероприятий по строительству и модернизации полигонов твердых бытовых отходов. В случае реализации данных мер к 2027 году прогнозируется рост объемов промышленности на 55,8%.
Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,5 раза, а выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса на 85,6%. Жители села на 100% будут охвачены питьевой водой, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 97%.
24.01.2023, 12:48 36406
Жумангарин прокомментировал цены на лук в Казахстане
Фото: depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал цены на лук в стране.
Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас качественный был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, что если сейчас решение межведомственной комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать", - заявил министр.
По его словам, пока действуют спекулятивные настроения.
На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей. Они с большим трудом контрактуются на сегодняшний момент по луку. Потому что аграрии не хотят его продавать - они хотят его продавать по более высокой цене. Вы понимаете, к чему это приведет. Продавать по более высокой цене (...) то либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать. Иначе мы останемся с дефицитом, как в прошлом году это было с морковью или когда у нас цена на картошку поднималась до 700 тенге. Мы не можем сейчас себе этого просто позволить", - добавил Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что за неделю лук в Казахстане подорожал сразу на 5,5%.
Напомним, на прошлой неделе Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца. На юге Казахстана снегопад и морозы погубили ранний урожай овощей.
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