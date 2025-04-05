Ожидается, что первый урожай будет получен через пять лет

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуется проект по выращиванию и переработке оливок. Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров обсудил с президентом компании Global Olive Corporation Георгием Сванидзе ключевые этапы реализации проекта, сообщили в МСХ РК.





Проект был инициирован в 2023 году, когда казахстанские компании ТОО "QVM Technology", Ordabasy Group и "Ервира" совместно с грузинской компанией Olive Georgia начали экспериментальную посадку оливковых саженцев в Туркестанской, Мангистауской областях и области Жетысу. Было высажено более 6 тыс. саженцев, выживаемость которых составила 99,7%. Ожидается, что первый урожай будет получен через пять лет.





Весной 2024 года проект был расширен, дополнительно были высажены саженцы оливок из Испании и Турции. К концу 2025 года планируется, что площадь оливковых насаждений в Казахстане достигнет 100 га.





Перед министерством стоит задача увеличения доли переработанной продукции до 70%, и развитие оливковой отрасли имеет стратегическое значение для АПК. Мы готовы создать все необходимые условия и оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.





Георгий Сванидзе выразил уверенность, что проект по выращиванию оливок окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства страны.





Наша цель - развитие оливковой отрасли Казахстана. В целом мы намерены увеличить количество саженцев до миллиона, готовы обучать молодых агрономов технологиям, привозить своих экспертов. В рамках проекта планируется строительство завода по производству оливкового масла, питомника по производству саженцев", - сказал президент Global Olive Corporation.





В завершение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Также будет разработана дорожная карта, которая определит сроки и мероприятия для успешной реализации проекта.





В МСХ сообщили, что стоимость проекта составит 20 млн долларов. В перспективе он позволит обеспечить урожай 150 тыс. тонн оливок в год, из которых будет произведено примерно 30 тыс. тонн оливкового масла.