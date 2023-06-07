В Казахстане сокращаются площади рисовых чеков   

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане второй год подряд сокращаются сельскохозяйственные площади, отведенные под рис.





Если в 2021 году фермеры засеяли и убрали этой культуры с 96,6 тысячи гектаров, то в 2022-м площадь уменьшилась на 9%, до 87,9 тысячи гектаров. Годом ранее рисовые чеки урезали еще на 5,6%. Основная причина такого явления - недостаток поливной воды, необходимой этой влаголюбивой культуре в вегетационный период", - сообщает energyprom.kz.





Фото: energyprom.kz





Главный рисосеющий регион в РК - Кызылординская область, площадь рисовых чеков здесь занимает 89,4% от общей по республике. Также эту культуру выращивают в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.





Уменьшение посевных площадей ожидаемо привело к падению валового сбора. В прошлом году фермеры собрали 486,9 тысячи тонн неочищенного риса - на 3,4% меньше показателей 2021 года.





После обработки сырья готовой крупы было выпущено вполовину меньше: доля производства рисовой крупы из зерна составила 46%.





Показатель переработки этой сельхозкультуры с 2020 года стабильно растет. Три года назад он составлял всего 25,7%. Благодаря именно этому фактору, несмотря на сокращение сборов, производство готового риса в стране увеличилось за последний год на 6,3%", - отмечают аналитики.





Фото: energyprom.kz





За прошлый год фермеры юга за выращивание риса получили 37,7 млрд тенге. Это на 17,8% меньше, чем за предыдущий сезон (45,8 млрд тенге).





Динамика стоимостного объема валового выпуска неочищенного риса в последние пять лет была скачкообразной. Если в 2019 году рост составил 44,4%, то в "коронакризисном" 2020-м отрасль "просела" по деньгам - тогда выпуск сократился на 3,9%.





В 2021 году фермеры наверстали упущенное, прибавив сразу 20,6%", - заявили аналитики.





Фото: energyprom.kz





По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, местные производители полуобрушенного, обрушенного или расколотого риса в РК обеспечивают спрос на 95,4%. Оставшиеся 4,6% - импорт. Казахстанцы закупают незначительное количество этой крупы в Индии и Пакистане - странах, знаменитых своими элитными сортами длиннозерного риса.





На внутреннем рынке РК за 2022 год было продано около 128 тысяч тонн риса. Емкость отечественного рынка за последний год выросла более чем на треть: в 2021-м реализация в РК составляла всего 96,9 тысячи тонн.





Отмечается, что почти половину обработанного урожая этой сельхозкультуры казахстанские компании отправляют на экспорт: 106,7 тысячи тонн полуобрушенного, обрушенного или расколотого риса и 108,5 тысячи тонн в целом любой рисовой крупы (за нее казахстанские экспортеры получили 52,9 млн долларов США).





Фото: energyprom.kz





Прошлый год также отличился рекордным удорожанием этой крупы: рис вырос в цене сразу на 36,5%. Такого высокого индекса потребительских цен на рис в Казахстане в последние годы не наблюдалось", - сообщили аналитики.





По данным БНС АСПиР РК, в декабре 2022-го средний ценник по стране на этот товар составлял 502 тенге за килограмм, а в некоторых крупных городах стоимость была куда выше.





В столице в декабре 2022-го килограмм риса стоил 707 тенге, в Уральске - 652 тенге, в Атырау - 638 тенге, в Актобе - 595 тенге.





Фото: energyprom.kz





В апреле текущего года рис в среднем по РК стоил уже 568 тенге за килограмм, то есть колоссальный рост цен в секторе продолжается. С начала года удорожание составило 14,1%, а за год - сразу 43,9%.



