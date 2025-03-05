В Казахстане создадут гарантийный фонд для кредитования крупного бизнеса

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства РК председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин сообщил о создании гарантийного фонда для крупного бизнеса в целях активизации кредитования экономики, передает корреспондент агентства.





Фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. Остальные 80% от стоимости проекта будут финансироваться за счет кредита от банков второго уровня и Банка развития Казахстана. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования", - проинформировал глава холдинга.





По его словам, основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что в свою очередь будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив. Отмечается, что гарантийный фонд будет создан при холдинге и будет направлен на поддержку проектов стоимостью от 7 миллиардов тенге.





Также в этом году планируется создание гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса на базе фонда "Даму".





Запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 триллиона тенге и поддержки ежегодно более 50 тысяч проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года", - сказал Карагойшин.





Карагойшин отметил, что основной приоритет будет отдан проектам, снижающим импорт инфляции в страну.





В рамках создания гарантийного фонда функции фонда "Даму" будут дополнены новыми задачами: расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, вырастет размер предоставляемых гарантий, расширится перечень секторов экономики, подлежащих гарантированию.



