В Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке АПК. Специальная рабочая группа провела девять заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования с сохранением основных контуров действующей правил, рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК.
Сохранены направления и нормативы в растениеводстве. Для повышения привлекательности выращивания сахарной свеклы увеличивается норматив субсидирования ее производства с 15 до 25 тысяч тенге за тонну", - рассказали в ведомстве.
В животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на 1 голову, вместо ранее действующих 140 тысяч тенге.
В сфере селекционно-племенной работы отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей из-за высоких коррупционных рисков.
Товарно-специфические субсидии остаются прежними. При этом отменяются:
- субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, поскольку они не относятся к социально значимым продовольственным товарам;
- субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьюторными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья;
- перечисление субсидий на специальный счет финансового института в банке второго уровня при импорте племенного скота.
По яичному птицеводству норматив остается 3 тенге за яйцо. При этом предельные цены реализации яиц 1-й категории устанавливаются на основе меморандумов, заключенных с акиматами.
Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. Однако отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки. По субсидированию кормов нормативы и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки, отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтанола, так как товары не относятся к социально значимым.
При этом субсидии будут выплачивать не за произведенные товары, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами-фактурами из информационной системы субсидирования. Изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения финансирования", - отметили в министерстве.
Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.
При этом отменяется субсидирование стоимости вагончиков для строительства искусственных водоемов для сбора талых вод, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО "НУХ "Байтерек" и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования. При строительстве скважин и колодцев для обводнения пастбищ будет субсидироваться только стоимость материалов и услуг по бурению. При этом отменяется субсидирование стоимости оборудования, поскольку его рыночная стоимость в десятки раз разнится в зависимости от страны производителя. Поэтому за счет поставки дешевого оборудования поставщики услуг незаконно присваивали бюджетные средства", - уточнили в МСХ.
Для развития отечественного машиностроения установлен норматив субсидирования стоимости импортной техники, не имеющей локализации в Казахстане, на уровне 25%, а имеющих локализацию снизить до 15%.
Повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники до 80%, свекловичной и оросительной - до 50%.
Кроме того, вводятся встречные обязательства для получателей субсидий. Реализация произведенной продукции будет проводиться через информационную систему МТИ по рыночным ценам в соответствии с меморандумами, заключенными с акиматами (для субъектов АПК, получивших субсидии на сумму равную или превышающую 3000 МРП).
Напомним, в Казахстане не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой в текущем году. В прошлом году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
Ранее сообщалось, что порядка десяти сельхозсубсидий намерены отменить в Казахстане из-за высокого коррупционного риска.