В Костанае компания John Deere запускает производство сельхозтехники

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае запустили производство самоходной, прицепной и навесной техники американской компании John Deere на базе локализационного центра. Это стало важным шагом в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба - В Костанае запустили производство самоходной, прицепной и навесной техники американской компании John Deere на базе локализационного центра. Это стало важным шагом в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра





John Deere - мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники, и локализация его продукции в Казахстане станет важным этапом в развитии отрасли. Производство будет запущено на базе локализационного центра завода Agromash, который является крупнейшей локализованной промышленной площадкой страны в сфере сельхозтехники, обеспечивающей высокий уровень производства и технической поддержки.





Запуск локального производства John Deere позволит ускорить темпы обновления парка сельскохозяйственной техники путем открытия новых возможностей для фермеров Казахстана, включая расширение ассортимента адаптированных к местным условиям тракторов и комбайнов, а также доступ к их приобретению посредством мер государственной поддержки. Важно отметить, что казахстанские сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства по доступным условиям. По поручению президента в стране запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге. В этом году 3,2 тыс. казахстанских фермеров получат возможность обновить свои автопарки в рамках программы льготного лизинга.