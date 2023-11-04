03.11.2023, 15:00 28836
В МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене
Фото: pixabay.com
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Международного агентства по атомной энергии признали пригодной для строительства атомной электростанции площадку в селе Улкен, сообщил в ходе брифинга министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По словам Саткалиева, в МАГАТЭ готовы оказать полный комплекс услуг по сопровождению, строительству, подбору безопасных технологий по эксплуатации и дальнейшей утилизации ядерных отходов.
В МАГАТЭ отметили, что в целом площадка Улкен готова и пригодна для строительства атомной станции", - сообщил глава Минэнерго.
Напомним, в октябре эксперты МАГАТЭ изучили результаты работ по определению района строительства АЭС. По итогам миссии они дали рекомендации по выбору района строительства АЭС.
Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС до проведения референдума.
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03.11.2023, 18:20 16131
Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов
Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-август 2023 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана - в 2022 году страна занимала 4-е место в товарообороте РК", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, экспорт из Казахстана в Турцию за январь-август 2023 года составил 2,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается увеличение экспортных поставок таких товаров, как: медь - на 74,2%, до 640 млн долларов, свинец - в 3 раза, до 53 млн долларов, и пшеница - на 75%, до 51 млн долларов. Импорт в Казахстан из Турции за январь-август 2023 года вырос на 51% и составил 1,4 млрд долларов.
Рост импорта из Турции связан с увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей - с 3 до 67 млн долларов, женская одежда - рост с 37 до 59 млн долларов, майки и фуфайки - с 28 до 43 млн долларов двигатели внутреннего сгорания - рост с 0 до 26 млн долларов", - пояснили в Минэнерго.
В период с 2010 до 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Турцией варьировался от 1,5 до 4 млрд долларов, значительная доля которого приходилась на экспорт из Казахстана. В 2022 году страны достигли рекордного за всю историю объема взаимной торговли - 6,3 млрд долларов.
Ранее Токаев и Эрдоган отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.
03.11.2023, 17:59 17726
На Атырауском НПЗ завершили ремонт
Фото: kmg.kz
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Атырау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершились ремонтные работы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
17 октября - 2 ноября завершен ремонт, произведен пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки", - проинформировали в пресс-службе.
В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60%, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов.
Также сообщается, что Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95% и работают в режиме нормальной эксплуатации.
Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно", - заверили в ведомстве.
Напомним, в начале октября на АНПЗ начались планово-предупредительные работы.
Ранее, в начале июля, на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ. Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.
В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
03.11.2023, 15:45 23761
Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ходе десятого саммита Организации тюркских государств подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.
Одним из направлений развития ОТГ президент Казахстана отметил инвестиции. По его словам, следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.
Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По итогам саммита было подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.
Также отметим, что, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между Казахстаном и странами ОТГ за январь-август 2023 года составил 8,1 млрд долларов США.
Основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОТГ являются: нефть сырая - $1,3 млрд, пшеница - $655,4 млн, медь и катоды из меди - $640,2 млн, алюминий необработанный - $221,2 млн, нефтепродукты - $214,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - $184,7 млн, цинк необработанный - $120,2 млн, мука пшеничная или пшенично-ржаная - $113,2 млн, удобрения минеральные смешанные - $105,3 млн, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром - $102,9 млн.
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ОТГ являются: кузова для автомобилей - $262,7 млн, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием - $129,4 млн, руды и концентраты драгоценных металлов - $120,3 млн, одежда женская текстильная - $59,8 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $53,9 млн, нефтепродукты - $53,1 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - $43 млн.
03.11.2023, 12:42 39186
Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начнет экспортировать в Китай газ и нефть, сообщил на пресс-подходе в Алматы министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
По его словам, речь идет об объеме до 4,5-5 миллиардов кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год.
При этом министр уточнил, что объемы поставок будут регулировать ежегодно исходя из возможностей производителей газа в Казахстане. Сейчас объемы поставок невелики - чуть более 1 млн тонн, но у страны есть дополнительные экспортные возможности.
Газ будем экспортировать по газопроводу Казахстан - Китай. Плюс мы через нашу, казахстанскую территорию осуществляем транзит туркменского газа в Китай", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что поставки газа на внутренний рынок являются приоритетом.
Кроме того, Казахстана намерен экспортировать в Китай до 10 млн тонн нефти в год. Для этого стороны рассматривают проект по расширению участков нефтепровода Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Через них нефть будут переправлять в Китай из западных регионов страны.
Китай поставил вопрос по гарантированию объемов нефти. Мы как министерство сообщили, что можем дополнительно поставлять до 10 млн тонн в год", - уточнил глава Минэнерго.
Ранее на форуме KazEnergy Саткалиев сообщал, что в связи с дефицитом газа на внутреннем рынке Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России.
03.11.2023, 10:49 52381
В Казахстане планируют реализовать дорожные проекты на 2,2 трлн тенге
Прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане определили перечень приоритетных автодорожных проектов. На совещании с участием АО "НК "Казавтожол", акиматов регионов и других заинтересованных организаций глава Министерства транспорта озвучил перечень первоочередных проектов строительства, реконструкции и капремонта участков республиканских и местных автомобильных дорог с началом реализации в 2024-2026 годах, сообщили в пресс-службе министерства.
Определены первоочередные проекты по республиканской сети на 4,7 тысячи км, где прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев.
Согласно представленной информации, в 2024 году на республиканской сети дорог планируется начать проекты Актобе - Улгайсын - Кызылорда (І техкатегория), Караганда - Жезказган (I, II категории), Обход города Сарыагаш (І категория). На 2025-2026 год запланировано начало проектов Атырау - Доссор (І категория) и Астана - Костанай - граница РФ (І категория). На 2026 год намечено начало проектов Павлодар - граница РФ (ІІ категория), Семей - граница РФ (на Барнаул) (ІІ категория), Атырау - Уральск (І категория), Бейнеу - Шалкар - Ыргыз (ІІ категория), Жанаозен - Кендирли (ІІ категория), Обход города Шымкент (І категория), Алматы - Талгар - Байдибек би (І категория) и Алматы - Ушконыр (І категория).
Вместе с тем министр подчеркнул, что для обеспечения полного эффекта развития внутреннего и внешнего транспортно-логистического потенциала страны также требуется определение и реализация приоритетных проектов местного значения. В связи с этим по представленным акиматами данным министерством составлен перечень приоритетных проектов автомобильных дорог по регионам.
В план включены 95 участков общей протяженностью 4,3 тысячи км, требующих своевременной реализации. Из них 50 затрагивают дороги республиканской сети (1,4 тысячи км), а 45 относятся к местным дорогам (2,9 тысячи км). На данные проекты необходимо финансирование в размере 2,2 трлн тенге.
Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет министерством прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счет привлечения инвестиций ЕАБР", - сказал руководитель ведомства.
Карабаев отметил, что уполномоченным и заинтересованным государственным организациям следует взять на постоянный контроль вопросы своевременного резервирования и оформления отвода земель, подпадающих под планируемые участки дорог, а также качественной разработки ТЭО и ПСД и обеспечения действующими строительными карьерами.
02.11.2023, 21:10 102496
В Казахстане месячный план железнодорожных перевозок зерна выполнили только на 69%
Грузоотправители не предоставили к перевозке свыше 30% зерновых грузов от заявленного объема
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре железнодорожным транспортом планировалось перевезти 1,3 млн тонн зерна. Однако грузоотправители предъявили к перевозке свыше 900 тысяч тонн зерна, что составляет 69% от заявленного объема, сообщает пресс-служба КТЖ.
Грузоотправители обеспечены вагонами на 100%. Ежесуточно в октябре под погрузку зерновых грузов предоставлялось более 630 вагонов. Отправителями грузилось не более 410 вагонов. Остальные вагоны в ожидании погрузки находились на их подъездных путях. В КТЖ подчеркнули, что погрузка не обеспечивалась по независящим от перевозчика причинам.
Зерновым штабом принимаются все необходимые меры по выполнению плановых показателей по перевозке зерновых грузов.
02.11.2023, 15:45 114411
Казахстан может поставлять в Венгрию 95 видов товаров на 700 миллионов долларов - Токаев Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей средств массовой информации. Глава государства рассказал об итогах переговоров с Орбаном, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства, сообщает Акорда.
По словам президента, особое внимание в ходе переговоров было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества.
В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов. Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов.
До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран", - сообщил президент.
Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов
По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.
Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре "Астана". Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере "зеленой" энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане", - отметил глава государства.
Отдельно Токаев остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их "золотым мостом казахско-венгерских отношений".
Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей. Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта", - заявил он.
Также президент сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом отмечена общность или близость позиций двух стран.
Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень.
Мы рады, что помимо политической дружбы между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны", - подчеркнул венгерский премьер-министр.
Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил главу государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.
Дополнено 02.11.2023, 16.50
Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24%, до $172 млн. Положительная динамика сохраняется и в текущем году, отметили в пресс-службе правительства Казахстана.
Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с венгерским коллегой.
Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.
02.11.2023, 15:30 105121
Правительство Казахстана договорилось о стратегическом сотрудничестве с "Газпромом"
Соглашение направлено на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи
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Санкт-Петербург. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Петербургского международного газового форума - 2023 первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере.
Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи", - сообщает пресс-служба "Газпрома".
В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.
В октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?