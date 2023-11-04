В МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ходе десятого саммита Организации тюркских государств подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.





Одним из направлений развития ОТГ президент Казахстана отметил инвестиции. По его словам, следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.





Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





По итогам саммита было подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.





Также отметим, что, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между Казахстаном и странами ОТГ за январь-август 2023 года составил 8,1 млрд долларов США.





Основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОТГ являются: нефть сырая - $1,3 млрд, пшеница - $655,4 млн, медь и катоды из меди - $640,2 млн, алюминий необработанный - $221,2 млн, нефтепродукты - $214,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - $184,7 млн, цинк необработанный - $120,2 млн, мука пшеничная или пшенично-ржаная - $113,2 млн, удобрения минеральные смешанные - $105,3 млн, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром - $102,9 млн.





Основными товарами импорта в Казахстан из стран ОТГ являются: кузова для автомобилей - $262,7 млн, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием - $129,4 млн, руды и концентраты драгоценных металлов - $120,3 млн, одежда женская текстильная - $59,8 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $53,9 млн, нефтепродукты - $53,1 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - $43 млн.