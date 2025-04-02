В марте курс тенге ослаб на 1%

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар США, - По итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка РК.





Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 237 до 243 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,1 млрд долларов США", - проинформировали в НБРК.





Как сообщили в Нацбанке, продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или порядка 44 млн долларов США в день.





По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1050 млн долларов США.





В рамках операций зеркалирования, в марте было стерилизовано 249 млрд тенге, в результате общий объем стерилизации за 1 квартал составил 742 млрд тенге. В течение 2 квартала в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 640 млрд тенге, в том числе в течение апреля - около 213 млрд тенге", - говорится в сообщении.





В Нацбанке подчеркнули, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.





Также в НБРК отметили, что валютные интервенции в марте Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил порядка 376 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.





В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Нацбанк в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США или порядка 6% от общего объема рынка. Нацбанк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем, приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом объем приобретения валюты в апреле не превысит 250 млн долларов США", - сообщили в Нацбанке.





В НБРК добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.