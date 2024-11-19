В Минэнерго рассказали, почему сократилась добыча нефти на Тенгизе

Фото: Depopsitphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане розничные цены на сахар-песок по итогам октября 2024 года снизились на 1,6%, а на сахар-рафинад - на 0,3%. По сравнению с октябрем 2023-го сахар-песок подешевел на 5,2%, а сахар-рафинад - на 0,6%. Об этом сообщает - В Казахстане розничные цены на сахар-песок по итогам октября 2024 года снизились на 1,6%, а на сахар-рафинад - на 0,3%. По сравнению с октябрем 2023-го сахар-песок подешевел на 5,2%, а сахар-рафинад - на 0,6%. Об этом сообщает energyprom.kz





Средняя розничная цена сахара-песка в городах Казахстана составила 403 тенге за кг. Самая высокая стоимость сахара-песка была зафиксирована в Талдыкоргане: 436 тенге за кг. Следом идут Семей и Алматы: 426 и 424 тенге за кг соответственно. Самым доступным сахар-песок был в Актобе: 360 тг за кг. Относительно невысокие цены также были отмечены в Уральске (380 тенге за кг), Таразе (383 тенге) и Шымкенте (383 тенге).





Объем производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или сахара-рафинада, а также патоки в Казахстане за январь-октябрь 2024 года составил 168,1 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2020-го. Выпуск сахара сокращается второй год подряд: на 17,6% в текущем году и на 31,1% в 2023-м.





В региональном разрезе за январь-сентябрь 2024 года самый большой объем производства сахара пришелся на Жамбылскую область: 71,6 тыс. тонн, или 45,7% от всего объема. Следом идут Жетысуская (62,7 тыс. тонн, или 40%) и Алматинская (20,7 тыс. тонн, или 13,2%) области. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,7 тыс. тонн, или 1,1% от всего выпуска.





Для бесперебойной работы и увеличения производства сахара сахарным заводам РК требуются миллиардные инвестиции. Степень износа сахарных заводов, по сообщению LS, в среднем составляет 33%: от 15%-18% на предприятии ТОО "Аксу Кант" до 60%-70% на Таразском сахарном заводе.





Между тем строительство новых сахарных заводов все еще остается на этапе планирования. К примеру, строительство нового завода и модернизация сахарных производств в Жамбылской области находятся только на стадии подготовки пакета документов. Чуть лучше дела обстоят по заводу в Павлодарской области, где уже ищут инвесторов. А в Актюбинской области, наоборот, реализация проекта приостановлена.





Между тем импорт за январь-август 2024 года покрыл спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар сразу на 72,4%, против 57,7% за аналогичный период 2023-го. Напомним: в целом за январь-декабрь прошлого года импортный сахар обеспечивал спрос на 58% против 49,2% в 2022 году.





Объем реализации сахара на внутреннем рынке РК за январь-август текущего года составил лишь 292,9 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2019-го. По сравнению с январем-августом прошлого года реализация сократилась сразу на 17,7%.