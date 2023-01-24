В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанцам из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге, в том числе на базовую пенсию направлено 883,7 млрд тенге, на солидарную пенсию - 2 022,6 млрд тенге, информирует Министерство труда и социальной защиты населения.





В декабре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 247,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 75,4 млрд тенге, солидарной пенсии -172 млрд тенге.





По состоянию на 1 января 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 74 950 тенге, базовой пенсии - 33 811 тенге", - проинформировали в пресс-службе.





Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.





Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.





Также в рамках реализации поручения главы государства увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.





Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.





Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.



