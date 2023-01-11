Вышедшим на пенсию казахстанским академикам будут платить пожизненную стипендию

Наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей

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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан.





О необходимости изъятия земельных участков в июне 2022 года министром индустрии и инфраструктурного развития РК было направлено письмо в адрес руководителей регионов.





За неисполнение инспекторских предписаний, связанных с объектами на приаэродромной территории аэропортов в отношении заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Шымкента и заместителя акима Талгарского района были приняты меры административного характера (административный штраф)", - сообщили в пресс-службе КГА.





По словам экспертов, наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей.





По информации ведомства, в феврале 2020 года Генеральной прокуратурой проведены проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам соблюдения законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года, по итогам которого в границах санитарно- защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов возведено свыше 100 тыс. различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.).





Отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе.





В настоящее время, в соответствии с Поручением Правительства РК согласно приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК действует рабочая группа по комплексному решению проблем приаэродромных земель, куда входят вице-министр, председатели комитетов, директора департаментов заинтересованных государственных органов и заместители акимов всех областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.





В рамках рабочей группы разработан алгоритм по взаимодействию уполномоченных органов с МИО, подготовлен дополнительный пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты, которые предстоит обсудить с членами рабочей группы.





Вместе с тем, 29 декабря 2022 года президентом подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и недропользования". Законом в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий предусматривается ряд поправок, в частности, по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.





Кроме того, в Земельный кодекс РК и закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" внесены требования о необходимости предоставления земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретения прав на земельные участки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.



