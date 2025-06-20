В правительстве не видят необходимости пересматривать лимиты госдолга Казахстана

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента депутат Нурия Ниязова задала вопрос Министерству финансов РК о пересмотре лимита государственного долга, передает корреспондент агентства.





Дефицит бюджета в 2024 году составил 3,6 триллиона тенге. В течение прошлого года долг увеличился на 17,2%, составив 31,8 триллиона тенге, а расходы на его обслуживание выросли до 5,6 триллиона тенге. Погашение и обслуживание долга съедают 41,6% собственных доходов. Нет ли необходимости в пересмотре лимита госдолга и привязке его к доходам без учета трансфертов как к более реалистичному показателю?" - спросила сенатор.





На вопрос депутата ответил министр финансов РК Мади Такиев. По его словам, государственный долг Казахстана находится "в пределах лимитов".





В целом, как отмечают международные эксперты, уровень госдолга невысокий, им можно управлять, об этом свидетельствуют и наши рейтинги. У нас дефицит подрос, поэтому госдолг тоже вырос такими большими темпами, на обслуживание тоже уходят значительные средства. Но сегодня это все находится в пределах тех лимитов, которые у нас есть. Пока нет необходимости их пересматривать", - сказал глава Минфина.





Спикер сената Маулен Ашимбаев также прокомментировал ситуацию, отметив, что в том числе необходимо оптимизировать расходы из госбюджета.





Вы говорите (обращение к министру финансов. - Прим. ред.), что ничего такого не происходит, но мы же видим бюджет. В прошлом году на обслуживание и погашения долга правительства было направлено 24% всех расходов республиканского бюджета, или 42% собственных доходов бюджета. Вы уже превышаете свои же лимиты по ненефтяному дефициту. В этих условиях говорить о том, что "ситуация нормальная" - наверное, тоже не стоит. Должна быть какая-то среднесрочная стратегия по управлению госдолгом, по его регулированию и уменьшению", - выступил председатель верхней палаты парламента.





Сегодня в сенате рассматривают заключение Высшей аудиторской палаты РК к отчету правительства об исполнении бюджета за 2024 год.





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