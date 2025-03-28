27.03.2025, 17:53 45991
В селе Улкен началась подготовка к строительству первой в Казахстане АЭС
Аким Алматинской области поручил создать в селе индустриальную зону
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Конаев. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил село Улкен, где планируется строительство первой в Казахстане атомной электростанции, сообщили в областном акимате.
Для строительства и дальнейшей эксплуатации АЭС аким поручил организовать индустриальную зону, которая позволит создать сопутствующие предприятия и социальные объекты для комфортных условий работников.
Также глава региона поручил провести комплексную модернизацию сетей водоснабжения и улучшить состояние дорог в поселке.
По информации ведомства, на сегодняшний день в Улкене насчитывается 1200 квартир, из которых 600 уже заселены, а в 500 планируется повторное заселение.
Напомним, что в Казахстане определили три перспективные площадки для строительства АЭС. Ранее сообщалось, что решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС примут до 1 июля.
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28.03.2025, 17:33 2001
Казахстанские операторы связи сообщили о повышении тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подорожает сотовая связь. Мобильные операторы Altel и KCell предупредили своих клиентов о росте тарифов.
Как объяснил оператор связи Altel, повышение тарифов "это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт".
На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция", - отметили в компании.
По информации компании сотовой связи, с 26 марта изменятся размеры абонплаты по следующим тарифам:
WEB Super - 5500 тенге в месяц;
ALTEL MBB - 5500 тенге в месяц;
WEB - 5500 тенге в месяц;
Turbo 40 0690 - 5990 тенге в месяц;
Turbo 40 - 5990 тенге в месяц;
WEB Pro+ - 6990 тенге в месяц;
WEB Pro - 6990 тенге в месяц;
Turbo 200_0619 - 7490 тенге в месяц;
NON STOP+ - 7990 тенге в месяц;
NON STOP - 6500 тенге в месяц;
UNLIM - 8990 тенге в месяц;
TURBO UNLIM_0619 - 11 490 тенге в месяц;
TURBO UNLIM - 11 490 тенге в месяц;
Бірге Плюс Архивный" - 10 990 тенге в месяц;
Бірге Архивный" - 7990 тенге в месяц;
Unlim + - 8490 тенге в месяц;
Всё в одном" - 7990 тенге в месяц;
Всё в одном+" - 11 990 тенге в месяц.
С 21 апреля подорожает сотовая связь для пользователей Activ. Абонплата по следующим тарифным планам составит:
Комфорт XS Архивный" - 2890 тенге;
Комфорт S Архивный" - 3490 тенге;
Promo M архивный - 2490 тенге;
Беседа Архивный" - 2290 тенге;
Поговорим+" - 2290 тенге;
Реактив 2790 архивный" - 3090 тенге;
Реактив 3590 архивный" - 3890 тенге;
Реальный безлимит S Архивный" - 4790 тенге;
Реальный безлимит M Архивный" - 5890 тенге;
Реальный безлимит L Архивный" - 6690 тенге;
ТОП S - 3190 тенге;
ТОП M - 4090 тенге;
ТОП L - 5090 тенге;
ТОП XL - 6090 тенге;
ТОП UNLIM - 8490 тенге;
ТОП Promo M - 2490.
Также с 21 апреля вырастет абонплата по тарифным планам KCell:
Престиж S архивный" - 4490 тенге;
Престиж XS архивный" - 3890 тенге;
Алға-1 Архивный" - 3690 тенге.
Ранее в МЦРИАП РК заявили, что не имеют рычагов влияния на операторов связи в области тарифов. После Нового года операторы вновь начали поднимать цены на услуги связи. По словам вице-министра Асхата Оразбека, ведомство против такой политики операторов. Он также отметил, что ситуацию на рынке связи с качеством оказываемых услуг и тарифами дожна выровнять конкуренция. Он напомнил, что Tele2 и Altel теперь принадлежат катарским инвесторам.
28.03.2025, 15:53 4566
В "КазМунайГазе" прокомментировали предложение о приватизации долей в НПЗ
Рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть"
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КазМунайГаз" прокомментировали, что приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ - это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции.
Как пояснили в пресс-службе нацкомпании, предложение о приватизации долей в НПЗ нацелено на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора.
В КМГ отметили, что подготовка к таким решениям требует значительного времени - как на уровне корпоративных решений, так и с точки зрения технических и экономических аспектов. На практике такие процессы занимают несколько лет.
КМГ активно развивает нефтегазохимическую отрасль в стране и открыт к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки. В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть". В рамках сложившихся партнерских отношений между АО "НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья ТОО "АНПЗ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ПАО "Татнефть" выразило заинтересованность инвестировать в новые нефтехимические проекты, непосредственно связанные с производственной деятельностью ТОО "АНПЗ", в частности в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ).
Напомним, в ноябре прошлого года в АЗРК провели экспертное обсуждение темы передачи в конкурентную среду (приватизации) стратегических активов нефтегазовых компаний. В частности стало известно, что долю в двух нефтеперерабатывающих заводах Казахстана могут предложить иностранным инвесторам. Было предварительное обсуждение в правительстве, и предварительно согласились с предложением о передаче 50% доли госучастия.
28.03.2025, 14:50 9216
Новый маршрут в Ош открывается из Алматы
Рейсы будут выполняться с частотой 4 раза в неделю
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новый авиамаршрут в Кыргызстан открывает казахстанская авиакомпания "Эйр Астана", сообщает Комитет гражданской авиации.
С 28 мая текущего года планирует открытие нового маршрута в Кыргызстан по направлению Алматы - Ош. Рейсы будут выполняться с частотой 4 раза в неделю (по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям)", - сообщили в комитете.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном увеличится с 7 до 11 в неделю.
28.03.2025, 13:24 10921
Цена на золото побила исторический рекорд
Фото: freepik.com
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3100 за тройскую унцию, сообщает РБК.
Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 17.49 мск подорожали на 1,57%, до $3100,4 за унцию. Отметку $3100 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории. Однако закрепиться выше этого уровня золоту пока не удалось. По состоянию на 18.30 мск цены скорректировались до $3097 за унцию. Это на 1,46% выше закрытия торгов в среду, 26 марта", - пишет агентство.
Драгоценный металл традиционно считается средством защиты от инфляции и геополитической неопределенности, подчеркивают авторы материала.
Биржевые цены на золото растут благодаря увеличению спроса на защитные активы на фоне неопределенности в отношении введения пошлин в США и усиления торговых войн", - считают эксперты.
Именно функция золота как тихой гавани обеспечивает поддержку [ценам], и одной из причин этого является тарифная политика США", - рассказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.
Президент США Дональд Трамп вечером 26 марта объявил, что со 2 апреля в стране начнут действовать пошлины в 25% на импорт автомобилей. В администрации Трампа ожидают, что эти меры будут приносить США $100 млрд дохода в год.
Эксперты опасаются, что торговая политика Трампа может спровоцировать рецессию в американской экономике. Сам политик ранее отказался исключать такие риски. Спад в экономике может сподвигнуть ФРС снижать ставки более быстрыми темпами. В Goldman Sachs допускают, что в таком случае цены на золото к концу года вырастут до $3410 за тройскую унцию", - говорится в материале.
Другой стратег ANZ по товарным рынкам Соня Кумари прогнозирует, что к сентябрю цена составит $3200 за унцию. Однако любое "ястребиное" заявление ФРС может стать фактором, замедляющим рост цен на золото, предупредила эксперт.
В свою очередь аналитики Macquarie спрогнозировали, что в третьем квартале средняя цена золота составит $3150 за унцию, но в моменте котировки могут достигнуть $3500 за унцию. Эксперты объясняют оптимистичный прогноз "большей готовностью" инвесторов платить за хеджирование рисков. Среди других драйверов - потребность в золоте для биржевых фондов, а также спрос на физическое золото для нужд ювелирной промышленности и технологического сектора.
В Goldman Sachs также среди основных драйверов дальнейшего роста цен на золото выделяют спрос со стороны мировых центробанков. Аналитики подсчитали, что центральные банки, особенно на развивающихся рынках, после заморозки российских активов в 2022 году увеличили закупки золота примерно в пять раз. В Goldman Sachs рассматривают это как структурный сдвиг в управлении резервами и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время", - сообщает источник.
Казахстанцы в минувшем году купили 2,5 тонны золотых слитков. Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов.
27.03.2025, 18:59 45331
Когда в Казахстане примут решение о ставке НДС
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Когда в Казахстане будет принято решение о ставке налога на добавленную стоимость, рассказал в кулуарах сената первый вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин.
Как вы знаете, законопроект в мажилисе. В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты, есть разные варианты, мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложения депутатов, они отправлены на заключение правительства (...) есть там еще отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках как раз НДС. Я думаю, где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже", - заявил Азамат Амрин.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент. Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
27.03.2025, 14:15 54656
"КазАгроФинанс" возобновил льготную программу лизинга для фермеров
Аграриям доступны сельхозтехника и транспортные средства отечественного производства на льготных условиях
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазАгроФинанс" начало принимать заявки по льготной программе для приобретения техники и транспортных средств отечественного производства "Сделано в Казахстане", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
В 2024 году по программе аграрии взяли в лизинг 336 единиц техники на сумму 10,5 млрд тенге. Больше всего спросом пользовались тракторы и комбайны. В целом с момента действия программы агробизнесмены приобрели более двух тысяч единиц сельхозтехники", - говорится в сообщении.
В 2025 году АО "КазАгроФинанс" оставило прежними условия "Сделано в Казахстане".
В целях поддержки отечественного производства аграриям доступна сельхозтехника и транспортные средства отечественного производства/сборки на льготных условиях: срок финансирования - до 10 лет (против 7 лет в других программах), льготная процентная ставка 6%, аванс - от 15%. Оплата первого лизингового платежа в том числе может производиться за счет субсидий", - уточнили в ведомстве.
В текущем году действует программа "Льготный лизинг". Аграрии могут приобрести сельскохозяйственную технику по ставке 5% годовых на срок не более 7 лет, с возможностью отсрочки первого лизингового платежа до 1 декабря 2025 года.
По программе выделено 200 млрд тенге.
Прием заявок по программам "Сделано в Казахстане" и "Льготный лизинг" осуществляется через telegram-бот "КазАгроФинанс". После подачи заявки клиенту необходимо в течение 5 рабочих дней представить полный пакет документов в филиал компании.
Ранее сообщалось, что для применяющих водосберегающие технологии аграриев увеличили до 85% субсидии на воду.
26.03.2025, 13:48 118876
ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
Строительство ГЭС мощностью 1,3 ГВт имеет приоритетное стратегическое, экономическое и социальное значение
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Бишкек. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития начинает разработку предварительного технико-экономического обоснования для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующий договор ЕАБР заключил с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Заключение договора является продолжением сотрудничества банка и министерства в рамках подписанного в декабре 2024 года Меморандума о взаимодействии", - говорится в сообщении.
По договору ЕАБР профинансирует разработку предварительного ТЭО с целью дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
Совместная работа банка, министерства и привлеченного консультанта позволит определить размер капитальных затрат на строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС и основные технические решения по проекту, провести оценку его экологической и социальной составляющих, установить необходимые меры государственной поддержки для реализации проекта", - отметили в банке.
Там подчеркнули, что увеличение энергетических мощностей с использованием природного гидропотенциала рек является одним из важных факторов экономического развития Кыргызстана.
Проект "Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС" мощностью 1,3 ГВт имеет приоритетное стратегическое, экономическое и социальное значение. Его реализация будет способствовать обеспечению текущего и перспективного спроса на электрическую энергию населения и предприятий республики при сокращении эмиссии парниковых газов. Данный проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", направлен на развитие водно-энергетического сотрудничества в регионе и содействует решению национальных социально-экономических задач. Реализация инвестиционного проекта соответствует страновой стратегии банка в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы - модернизация и строительство гидроэнергетических мощностей, а также электропроводящей инфраструктуры", - резюмировали в ЕАБР.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения, а также водно-энергетического комплекса. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Напомним, в прошлом году Казахстан и Кыргызстан договорились увеличить в два раза пропускную способность Кировского водохранилища в межвегетационный период.
24.03.2025, 13:11 194211
Хлопково-текстильный кластер планируют создать Казахстан и КНР в Туркестанской области
Стоимость проекта - свыше 200 млрд тенге
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создание хлопково-текстильного кластера стоимостью свыше 200 млрд тенге на территории специальной экономической зоны Turan в Туркестанской области обсудил премьер-министр РК Олжас Бектенов с главой Xinjiang Lihua Чжаном Цихаем.
Проект нацелен на формирование хлопкового агропромышленного комплекса с полным циклом производства - от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани, одежды и др. Под посевные площади выделено свыше 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в том числе четырех по переработке хлопка вблизи посевных площадей, двух - по производству систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Общий объем инвестиций составляет свыше 200 млрд тенге. Предусмотрено создание свыше 4 тыс. рабочих мест, среди которых 3 тыс. - постоянные", - сообщает пресс-служба кабмина.
Для обеспечения потребностей кластера введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ труб, начато строительство текстильных фабрик. Идет строительство оросительной инфраструктуры: сети каналов и насосной станции.
Запуск первого производства готовой продукции, по словам Чжана Цихая, планируется с октября этого года.
В свою очередь Олжас Бектенов подчеркнул, что Туркестанская область - единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок.
Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращиванию экспортного потенциала страны. Правительство со своей стороны окажет нужную поддержку", - пообещал премьер.
Для справки
Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd является одной из крупнейших компаний в хлопковой отрасли Китая. Синьцзянская компания занимает 55-е место в рейтинге 500 крупнейших сельскохозяйственных предприятий Китая, специализируется на комплексной переработке хлопка и управлении полным производственным циклом - от селекции семян до выпуска текстильной продукции.
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