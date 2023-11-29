28.11.2023, 19:15 37036
В стране увеличилось количество действующих предпринимателей - МНЭ РК
Фото: МНЭ РК
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы наблюдается активность в развитии малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2022 годом количество действующих предпринимателей выросло на 18% и составило 2,41 млн.
Как сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Нурбол Жанабеков, численность занятых в этой сфере выросла на 13,5% и составила более 4 млн 272 тысяч человек.
Объем выпуска продукции по сравнению с прошлым годом увеличился в целом на 23% и составил 28,7 трлн тенге. На такие показатели оказывают влияние реализуемые в государстве финансовые и нефинансовые программы. Эти программы реализуют отраслевые госорганы и операторы", - сказал Нурбол Жанабеков.
Ранее сообщалось, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ - 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.
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28.11.2023, 17:20 41051
В регионах Казахстана заготовили свыше 24 млн тонн кормов для скота
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана заготовили свыше 24 млн тонн кормов для скота, это 98,9% от потребности в сфере животноводства на предстоящую зиму, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Отмечается, что данный объем включает в себя 1,5 млн тонн сена, 1,9 млн тонн силоса, 4,5 млн тонн соломы и концентрированных кормов - 4,9 млн тонн. Несмотря на неурожайный год, таких результатов удалось достичь во многом благодаря своевременному реагированию оперативного штаба и мерам господдержки.
По линии АО "Продкорпорация" сформирован фуражный фонд в объеме 235 тысяч тонн, предназначенный для реализации зерна фермерам по удешевленным ценам. Для заготовки кормов выделено дополнительно 58 тысяч тонн льготного дизтоплива. АО "КазАгроФинанс" направлено 20 млрд тенге для финансирования льготного лизинга кормозаготовительной техники под 6% на 10 лет. По этой программе уже освоено 6,9 млрд тенге, что составляет 35%", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
Также по линии АО "НУХ "Байтерек" проводится работа по пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей. Одобрены 574 заявки на 23,5 млрд тенге, на рассмотрении находятся 224 заявки на 16 млрд тенге. Кроме того, специально для фермеров Мангистауской области на 80% снижены тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом.
Всего на субсидирование кормов в 13 регионах производителям направлено 27,6 млрд тенге, в том числе 12,9 млрд тенге выделено дополнительно по рекомендациям оперативного штаба", - подчеркнул вице-министр.
Подчеркивается, что принятые меры позволили сформировать необходимые запасы кормов на зиму.
Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана отмечаются низкие темпы заготовки кормов для скота.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
28.11.2023, 16:14 45751
Снижение добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана составляет 56% - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сообщают о сокращении добычи нефти на крупных месторождениях на 56%.
На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%", - сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.
В частности, суточная добыча нефти на Тенгизе сократилась почти в два раза, до 39 тысяч тонн. Это связано с погодными условиями и ограничениями приема нефти на КТК.
Минэнерго РК не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях", - добавил Ильясов.
Ранее сообщалось, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти.
28.11.2023, 15:37 45761
Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых в Того - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После двусторонних переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того. За это время укрепилось сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной поддержке. Сегодня имеется огромный потенциал для придания ему нового импульса. Мы только что обсудили этот вопрос и достигли важных договоренностей. Все это способствует активизации связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что провел переговоры с лидером Того по вопросам сельского хозяйства, новых технологий, совместной разработки полезных ископаемых, производства и инвестиций.
Мы договорились поручить правительствам наших стран принять конкретные меры по увеличению товарооборота. В частности, мы отметили, что Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых культур в Того. Как известно, по инициативе нашей страны была создана Исламская организация по продовольственной безопасности. Я призвал Того стать членом данной организации и использовать ее потенциал", - заявил президент.
Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан и Того богаты природными ресурсами и имеют возможности для совместной работы по разведке, добыче и освоению месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов.
Я отметил готовность казахстанских предпринимателей изучить возможности горнодобывающей промышленности Того. Наряду с этим состоялось всестороннее обсуждение сотрудничества между двумя странами в транспортно-логистической сфере. Казахстану было предложено рассмотреть потенциал порта Ломе, который по масштабам своей деятельности занимает второе место в Западной Африке. Мы должны приложить все усилия для развития взаимовыгодного партнерства. Поэтому я пригласил предпринимателей Того принять в следующем году участие в международном форуме "Астана", где они смогут ознакомиться с экономическим потенциалом Казахстана", - сказал Токаев.
Наряду с этим президент подчеркнул важность налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Ломе.
Это позволит двум народам лучше узнать друг друга. Я предложил молодежи Того обучение в вузах Казахстана. Мы договорились утвердить почетных консулов наших стран, чтобы придать новый импульс нашим отношениям. Достигнутые соглашения, несомненно, будут способствовать укреплению сотрудничества", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши страны установили тесные отношения как на международном, так и на региональном уровнях и имеют схожие позиции по многим актуальным вопросам.
Особенно успешно развивается наше взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках таких структур, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Африканский Союз", - сказал президент Казахстана.
Главы государств также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Гнассингбе в нашу страну имеет поистине историческое значение и придаст новый импульс расширению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что данный визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Центральной Азией и Африкой.
В свою очередь Фор Эссозимна Гнассингбе заявил, что Того уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном и заинтересовано в развитии стратегического партнерства не только на межрегиональном, но и на континентальном уровне.
Думаю, Того может представлять интерес для казахстанских инвесторов как страна, имеющая налаженный товарооборот со странами Западной Африки, общее население которых превышает 300 миллионов человек. Мы рады развитию нашего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Сегодня Казахстан обладает большими возможностями по поставке зерна в Того. Ваша страна добилась значительных успехов в цифровизации. Мы также намерены реализовать в нашей стране проекты по цифровизации и наладить сотрудничество в этом направлении. Мы можем многому научиться у вас в этом отношении", - сказал президент Гнассингбе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя.
28.11.2023, 11:09 53811
Более 1 трлн тенге ежегодно не доходит до бизнеса - Смаилов о торгах на биржевом рынке
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарные биржи в Казахстане до сих пор не выполняют свой функционал на рынке, хотя с биржевой торговлей были связаны большие ожидания, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.
В настоящее время в Казахстане насчитывается 10 товарных бирж, которые торгуют зерном, нефтепродуктами, углем и прочими товарами. По словам Смаилова, главная проблема этой деятельности - использование недропользователями товарных бирж для своих нужд.
Большая часть биржевого рынка сегодня сконцентрирована именно на обслуживании таких закупок, где нет обязательств по соблюдению местного содержания. В итоге ежегодно более 1 трлн тенге не доходит до нашего бизнеса. Так не должно быть. Закупки недропользователей должны работать на страну. Важно расширять местное содержание, диверсифицировать наше производство. Еще одна проблема - это отнесение товарных бирж к субъектам микропредпринимательства. Это позволяет им делать крайне низкие налоговые отчисления и избегать проверок. В целом выявленные недостатки должны быть устранены в рамках нового законопроекта", - подчеркнул премьер-министр.
Он поручил правительству принять следующие меры по вопросам биржевой торговли:
- в течение 2 дней согласовать проект заключения правительства на законопроект по вопросам биржевой торговли;
- Министерству цифрового развития проработать вопрос повышения информационной безопасности программного обеспечения товарных бирж с учетом имеющихся мировых стандартов;
- Министерству торговли совместно с Министерством юстиции и Агентством по защите и развитию конкуренции следует также разработать пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности товарных бирж и ее участников;
- совместно с министерствами национальной экономики, транспорта и фондом "Самрук-Казына" разработать комплекс мер по стимулированию реализации биржевых товаров, в том числе на экспорт через механизм биржевой торговли.
Координацию исполнения поручений премьер поручил своему заместителю - министру торговли и интеграции Серику Жумангарину.
В свою очередь вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что кабмин разработал проект закона по вопросам биржевой торговли и провел его презентацию на площадке партии АМАNАТ.
Законопроект призван решить 3 ключевые задачи:
- ужесточить регуляторные требования к биржам и усилить государственный контроль;
- исключить обход закупочных процедур недропользователей;
- обеспечить доступ отечественных производителей к прозрачным торговым инструментам.
По первому направлению биржи хотят вывести из категории субъектов малого и микропредпринимательства. На сегодня, по словам Шаккалиева, из 10 бирж 9 - это субъекты микробизнеса, 1 биржа - малый бизнес.
Однако годовой оборот биржевых сделок превышает триллионы тенге. В частности, по итогам 2022 года объем биржевых сделок составил более 2,5 трлн тенге, за 10 месяцев этого года - 1,6 трлн тенге", - отметил вице-премьер.
В законопроекте также предлагается повысить финансовую устойчивость товарных бирж. Размер уставного капитала составит 600 тысяч МРП (сейчас УК 300 тысяч МРП), это порядка 2 миллиардов тенге. Гарантийный фонд - 100 тысяч МРП.
Шаккалиев также отметил, что у бизнеса имеются проблемы по выходу на товарные биржи. Взносы за вход и участие предпринимателей в конкретных сделках составляют от 250 тысяч до 95 млн тенге.
Естественно, это неподъемные расходы для большинства предпринимателей. Поэтому нами предлагается установить единые максимальные размеры взносов и платежей за участие в торгах. К этому вопросу мы подойдем дифференцировано", - сообщил вице-премьер.
Также предлагается включить главных участников торгов - брокеров и клиринг центры - в категорию субъектов финансового мониторинга.
Кроме того, министерство предлагает отдельно выделять в списке биржевых товаров социально значимые: уголь, пшеницу, нефтепродукты и другие.
Учитывая их важную роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, их торговля будет осуществляться только на тех товарных биржах, которые войдут в специальный перечень, который определит правительство на конкурсной основе, подчеркнул Шаккалиев.
Это позволит обеспечить прозрачное ценообразование на такие товары, а также отследить товарные потоки как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности (экспорт/импорт)", - отметил вице-премьер.
В качестве стимулов выхода на биржу предлагается:
- для отечественных товаропроизводителей СЗПТ - применить метод зачета при уплате НДС;
- для национальных экспортеров - ввести упрощенный порядок возврата НДС, например, до 5 дней (сейчас 15 дней);
- также совместно с КТЖ предлагается пересмотреть ж/д тарифы на логистику в случае заключения биржевой сделки.
Также в законопроекте предлагается:
- исключить возможность обхода госзакупок через товарные биржи. Это более 40 млрд тенге ежегодно;
- ввести по аналогии с госзакупками реестр недобросовестных участников биржевых торгов;
- запретить автоматизированную и ускоренную подачу заявки;
- для доминирующих субъектов рынка - ограничить выход на торги через посредников и закрепить для них статус дилера (т.е. от своего имени и в своих интересах).
Также Шаккалиев представил поправки в законопроект, касающиеся закупок недропользователей. Предлагается:
- перевести закупки на специализированные электронные торговые площадки, синхронизированные с реестром товаров, работ и услуг NАDLOC.
Вице-премьер подчеркнул, что это действующий способ закупа, законодательная база под него есть, однако недропользователями она многие годы не используется;
- исключить сборы и взносы для отечественных производителей для свободного доступа на электронные площадки;
- пересмотреть требования по соблюдению коммерческой тайны на бирже. Все сведения по участникам и сделкам будут публиковаться в открытом доступе (после подведения итогов торгов).
В заключение Шаккалиев подчеркнул, что все поставленные главой государства задачи нашли свое отражение в законопроекте.
В итоге биржевая торговля должна выступить важным драйвером роста торговли, экономики и отечественного производства. Ключевым результатом станет формирование прозрачного рыночного ценообразования и усиленный контроль за денежными потоками участников биржевой торговли", - резюмировал вице-премьер.
Напомним, в июле KASE подвела итоги работы биржевого рынка за II квартал и первое полугодие. Совокупный объем торгов составил 157,7 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 15,2%.
28.11.2023, 10:54 55321
Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай
Визит специалистов главного таможенного управления КНР в РК запланировали на декабрь
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и председатель главного таможенного управления Китайской Народной Республики Юй Цзяньхуа обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем, сообщила пресс-служба МСХ РК.
Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур. Это поспособствует значительному увеличению объемов товарооборота между нашими странами. Для этого Минсельхоз продолжает активную работу по обеспечению благополучия территории страны по особо опасным заболеваниям животных и птиц. Поэтому китайской стороне предложили начать экспорт мяса из благополучных зон.
Юй Цзяньхуа рассказал Айдарбеку Сапарову о финальном этапе оценки рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. Визит специалистов главного таможенного управления КНР запланировали на декабрь 2023 года.
По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана, китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай. Кроме того, для дальнейшего развития сотрудничества Юй Цзяньхуа пригласил Айдарбека Сапарова посетить Китай.
Отметим также, что 27 ноября в рамках заседания казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству Министерство сельского хозяйства РК и главное таможенное управление КНР подписали протокол по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям свежих косточковых культур (персик и абрикос) из Казахстана в Китай.
Напомним, по данным МСХ, за 10 месяцев 2023 года объем взаимной торговли в сфере АПК между РК и КНР вырос на 70% и превысил 1 млрд долларов. Экспорт составил 811,1 млн долларов, импорт - 197,4 млн долларов.
27.11.2023, 15:35 94411
Правительство выделило 30 млрд тенге на помощь животноводам
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана направило из резерва 30 млрд тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, сообщили в пресс-службе кабмина.
Данная меря позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами, отметили в пресс-службе правительства.
Больше всего - 7,8 млрд тенге - выделили акимату Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд - в ВКО, почти 1 млрд для животноводов ЗКО", - уточнили в ведомстве.
Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.
В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса правительством из всех источников выделены 494 млрд тенге.
Кроме того, в ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.
Напомним, пострадавшим от непогоды аграриям выделят более 31 млрд тенге из резерва правительства.
27.11.2023, 09:20 106421
Совет ЕЭК определил квоту на беспошлинный ввоз говядины в Казахстан на 2024 год
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции.
По данным ЕЭК, речь идет о возможности ввоза в 2024 году данной продукции в следующих объемах: для Казахстана - до 5 тысяч тонн, для Армении - до 8,5 тысячи тонн, для Беларуси - до 7,5 тысячи тонн, для Кыргызстана - до 3,5 тысячи тонн и для России - до 100 тысяч тонн.
По данным правительства РК, собственное производство данного вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, поэтому размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных. Ожидается, что данная мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.
В ЕЭК пояснили, что мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита мясосырья на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развитие производства готовых мясных и колбасных изделий перерабатывающими предприятиями, снижение себестоимости такого производства, а также сдерживание роста цен на готовую продукцию.
Тарифная льгота будет предоставляться в отношении мяса КРС, предназначенного исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции, при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара. Такое мясосырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке. Дефицит рассматриваемого мясосырья в ЕАЭС компенсируется в основном за счет импортных поставок из стран Латинской Америки и Индии. Решением Совета Комиссии по данному вопросу предусмотрены соответствующие ограничения по конечному использованию мяса КРС, а также готовой продукции, произведенной с его использованием", - уточнили в ЕЭК.
Напомним, на очередном заседании Совета ЕЭК были внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств-членов ЕАЭС. В частности, скорректирован ряд терминов, определены формы ветсертификатов, условия ввоза и перемещения ветеринарных, лекарственных, диагностических, дезинфицирующих и других средств, а также кормовых добавок. Дополнены и нормы в части организации проведения лабораторных испытаний при ветконтроле.
26.11.2023, 15:03 129346
Два новых танкера приписаны к порту Актау
Фото: КМГ
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Актау. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Актау провели церемонию портовой приписки двух новых нефтеналивных танкеров Taraz и Liwa дедвейтом 8 тысяч тонн, сообщает пресс-служба АО "КазМунайГаз".
Танкеры построены и приобретены по линии сотрудничества АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group", - рассказали в компании.
Владелец новых танкеров дедвейтом 8 тысяч тонн - совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd, акционерами которого являются ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочернее предприятие ADP).
Покупка танкеров осуществлена в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.
Отмечается, что один из танкеров назван в честь древнего города Тараз в Казахстане, второй носит название оазиса в ОАЭ - Liwa.
В рамках первого форума Berlin Global Dialogue президент Казахстана заявил о готовности страны внести вклад в смягчение глобального энергокризиса. В течение форума Токаев провел беседу с председателем правления компании HHLA Ангелой Титцрат. В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море.
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