В январе-июле объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем увеличился до $16,3 млрд

Фото: primeminister.kz

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-июле 2023 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем составил $16,3 млрд, рост на 20,6%. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя премьер-министра Серика Жумангарина с секретарем парткома провинции Шэньси (КНР) Чжао Идэ.





Было отмечено, что межрегиональное сотрудничество между правительственными и деловыми кругами Казахстана и Китая заметно активизировалось. С начала 2023 года это третий рабочий визит секретарей парткома провинций КНР в Казахстан. В марте нашу страну посетил губернатор Синьцзяна Ма Синжуй, в первых числах сентября - глава провинции Шаньдун Линь У, а 5 сентября 2023 года с насыщенной программой в Казахстан, включая регионы, прибыл губернатор Шэньси Чжао Идэ. В конце сентября ожидается приезд губернатора Цзянсу, сообщила пресс-служба правительства РК.





В начале встречи Серик Жумангарин выразил соболезнование Чжао Идэ и жителям провинции Шэньси в связи с погибшими из-за продолжительных проливных дождей в центральном Китае. Также поблагодарил администрацию провинции за гостеприимство и радушный прием, оказанные в мае казахстанской делегации в городе Сиане, Шэньси, в ходе государственного визита главы государства в КНР.





Уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшей активизации и углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с провинцией Шэньси. Мы полностью поддерживаем тенденцию активизации межрегионального сотрудничества и готовы ее продвигать. Китай входит в топ-5 стран - инвесторов в казахстанскую экономику, общий приток иностранных инвестиций из КНР за последние 15 лет достиг $23,5 млрд. Отрадно, что Сиань становится крупным торговым и транспортным хабом. Строительство в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана станет основным узлом для отправки контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран", - подчеркнул Серик Жумангарин.





Также Серик Жумангарин отметил важность сотрудничества в агропромышленном комплексе. В прошлом году товарооборот в сельскохозяйственной отрасли между странами вырос почти в 2 раза и превысил $780 млн. За 7 месяцев этого года объем взаимной торговли сельхозтоварами увеличился на 74% и составил порядка $690 млн. Казахстан исторически является производителем экологически чистых продуктов питания, спрос на которые в Китае постоянно растет.





Отдельное внимание вице-премьер уделил развитию туристических связей между странами, чему, несомненно, будет способствовать ввод безвизового режима. В этом контексте Жумангарин отметил, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае и уполномоченные ведомства обеих стран активно готовятся к его проведению.





Со своей стороны Чжао Идэ заявил, что целью его визита в Казахстан стало продвижение реализации договоренностей лидеров двух стран во время майского саммита.





За последние годы между нашей провинцией Шэньси и Казахстаном достигнуты хорошие результаты в сфере торговли, экономики, образования, гуманитарном обмене. Проводятся выставки казахстанско-китайских товаров, развивается сотрудничество в сфере транспорта, образования, 227 казахстанских студентов обучаются в 18 университетах Сианя, из которых 30 получили полную стипендию. У Шаньси есть несомненные преимущества в сфере транспорта и логистики. Это расположение в центре Китая, развитые железнодорожные и авиамаршруты. Мы отправляем поезда в 45 стран и регионов, ежегодно свыше 4700 поездов. В 111 вузах провинции обучаются более 2 млн студентов, действуют свыше 2800 научно-технических организаций и институтов. По объемам запасов угля Шэньси занимает 4-е место, нефти - 3-е место, газа - 2-е место в Китае. Шэньси расположена в трех климатических поясах, в силу чего здесь выращивают южные и северные фрукты. Каждое седьмое яблоко и каждый третий киви в Китае выращены в Шэньси", - сообщил губернатор.





По итогам встречи стороны договорились быть в постоянном диалоге и стремиться к активному партнерству. В дни визита в Казахстан делегация Шэньси планирует посетить совместное казахстанско-китайское предприятие по производству рапсового масла в СКО ТОО "Тайынша май", принять участие в запуске вагонов с казахстанским зерном "Кызылжар Айцзю" в Сиане и других мероприятиях.





Шэньси - 19-я экономика Китая. В 2022 году объем ВРП района составил $478,4 млрд (+4,3%), ВРП на душу населения - 4394 доллара.



