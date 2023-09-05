Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай - Смаилов
Премьер-министр Казахстана обсудил активизацию сотрудничества с секретарем парткома провинции Шаньдун КНР Линь У
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится на провинцию Шаньдун, заявил на встрече с секретарем парткома провинции Линь У премьер-министр РК Алихан Смаилов.
На встрече стороны обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Смаилов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - сказал премьер.
Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.
Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - отметил Смаилов.
В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.
В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - сказал Линь У.
Для справки:
Провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д. Шаньдун - один из главных садоводческих и полеводческих районов страны, ведущих центров разведения аквапродукции и шелковичного кокона.
В декабре 2022 года АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР "Шаньдунская портовая группа" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и сопутствующие цифровые продукты.
Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном. В дальнейшем объемы ежегодных поставок зерна в Китай планируется увеличить до 1 млн тонн.
Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил $578,5 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, импортируем в свою очередь овощи и орехи. Также сообщалось, что перевозка зерна железнодорожным транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.