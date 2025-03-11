10.03.2025, 19:16 28296
В Жамбылской области планируют запуск месторождения газа на территории леса
При освоении месторождения будут применяться современные технологии
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Тараз. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - "QazaqGaz "Разведка и добыча" активно проводит работы по разведке и бурению на месторождениях Амангелды, сообщает пресс-служба компании.
В частности, организация, занимающаяся строительными работами по освоению месторождения Барханная, начала подготовку к его разработке.
Месторождение Барханная расположено на территории лесного фонда, поэтому при освоении месторождения будут применяться современные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Специалисты особое внимание уделяют контролю за выбросами в атмосферу и предотвращению выхода газа в атмосферу. Планируется, что месторождение Барханная будет введено в эксплуатацию до конца 2025 года", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, на месторождении Амангелды начались работы по подготовке к бурению скважины № 142. На месторождении Айрақты начались работы по бурению скважины № 108. Бурение скважины № 18 на Анабае близится к завершению. В этом году планируется пробурить 11 скважин.
Также планируется проведение сейсмических исследований и буровых работ на участках Малдыбай, Саяхбай и Қоғалы.
Ранее Министерство энергетики Казахстана подготовило комплексный план развития газовой отрасли на 2025-2029 годы. План разработан в целях обеспечения устойчивого развития газовой отрасли и энергетической безопасности страны.
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09.03.2025, 19:53 76676
В Экибастузе откроют новый завод для развития железнодорожного машиностроения
Производственная мощность предприятия составит 160 900 единиц продукции в год
Фото: gov.kz
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Экибастуз. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе в 2025 году откроют новый завод для развития железнодорожного машиностроения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
На данный момент здесь производится монтаж оборудования. Запуск завода планируется во втором квартале текущего года", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщили в министерстве, производственная мощность предприятия составит 160 900 единиц продукции в год.
После запуска завода постоянную работу получат порядка 550 специалистов", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Республике Казахстан парк подвижного состава изношен на 55%.
09.03.2025, 19:17 77931
Товарооборот между Казахстаном и Италией составил около $20 млрд в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с лидером Италии Серджо Маттареллой заявил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между странами составил около $20 млрд, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику. В частности, порядка 250 итальянских компаний, работающих в Казахстане, вносят весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли, возобновляемой энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.
Между двумя государствами налажено очень тесное сотрудничество в различных областях. Многие итальянские компании работают на нашем рынке. Происходит бурный рост. Динамично развиваются и культурно-гуманитарные связи. Поэтому я считаю, что между нашими странами выстроены весьма прочные отношения", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Италии выразил искреннюю благодарность за встречу, которая, по его словам, служит свидетельством подлинной дружбы между двумя странами.
Серджо Маттарелла высоко оценил состояние двусторонних связей, а также отметил наличие значительного потенциала для расширения стратегического партнерства между Казахстаном и Италией.
У нас действительно превосходные отношения во всех сферах - политической, экономической, торговой и культурной", - добавил президент Италии.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки.
Напомним, сегодня борт лидера Италии произвел посадку в аэропорту Астаны.
07.03.2025, 19:54 155621
Пять казахстанских банков вернут государству 1,4 трлн тенге
Будут приниматься меры стимулирования банков
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов 7 марта во время брифинга в Астане сообщил, что пять казахстанских банков вернут государственную помощь в размере 1,4 трлн тенге.
Сейчас на балансах банков 1,4 трлн государственной помощи. Она выделялась по разным направлениям в разное время. Все это зафиксировано в соответствующих соглашениях между банками и другими организациями", - сказал Сулейменов.
По словам председателя Нацбанка, с того времени банки усилили свои балансы, начинают получать существенную прибыль.
Поэтому логически, наверное, государственная помощь должна постепенно возвращаться. А там сроки были аж до 30-40-х годов. Эта ситуация неправильная, необходимо ее менять. С нашей стороны и со стороны АРФРР будут приниматься меры стимулирования банков к возврату помощи", - сказал глава Нацбанка.
Ранее комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.
07.03.2025, 17:50 158286
Алина Алдамберген покидает пост председателя правления KASE
Ее полномочия досрочно прекращаются с 31 марта
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алина Алдамберген по собственной инициативе покидает пост председателя правления Казахстанской фондовой биржи, сообщает пресс-служба KASE.
Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи с 31 марта 2025 года досрочно прекращаются полномочия Алины Алдамберген в качестве председателя правления KASE по ее инициативе", - проинформировали в пресс-службе.
В Казахстанской фондовой бирже напомнили, что она была избрана главой KASE с 9 февраля 2016 года.
Совет директоров, правление и коллектив KASE выражают Алине Алдамберген благодарность за вклад в развитие финансового рынка и деятельности KASE", - добавили в KASE.
07.03.2025, 15:41 164711
Казахстан сократит добычу нефти в марте в рамках ОПЕК+ Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+, сообщили на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
По словам Жамауова, в марте текущего года Казахстан сократит объем добычи нефти до обязательств страны в рамках ОПЕК+, что составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.
Вице-министр отметил, что Минэнерго уже провело переговоры с иностранными компаниями, добывающими нефть на Кашагане и Тенгизе, по вопросам снижения объемов добываемой нефти. По его словам, инвесторы "не против, чтобы Казахстан выполнял свои обязательства в рамках ОПЕК+". Кроме того, глава ведомства планирует визит в США, где проведет переговоры с главами нефтедобывающих компаний по данному вопросу.
Спикер также отметил, что, поскольку 70% казахстанской нефти экспортируется посредством КТК, соответственно, сокращение добычи нефти повлечет и сокращение объемов прокачки по данному маршруту.
Дополнено 07.03. 2025, 16.45
О намерении Казахстана придерживаться обязательств в рамках ОПЕК+ в ходе пресс-брифинга напомнил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Он пояснил, что некоторое увеличение объемов добычи нефти связано с тестовым запуском проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз.
В настоящее время данные работы продолжаются, и месторождение не планируется выводить на полную мощность", - отметил он.
По словам главы МЭ, расширенная добыча нефти на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года.
Он сообщил, что Министерство энергетики провело консультации с акционерами международных консорциумов, разрабатывающих крупнейшие месторождения в стране. Казахстан представит обновленный план компенсации перепроизведенных с января 2024 года объемов с большей нагрузкой на более ранние месяцы.
Мы ведем конструктивный диалог с нашими партнерами и видим понимание с их стороны. Совместно мы работаем над комплексом мер, которые позволят сократить объемы добычи нефти в Казахстане и обеспечить соблюдение всех договоренностей в рамках ОПЕК+", - добавил Саткалиев.
Ранее Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+.
07.03.2025, 15:10 166381
Водовод протяженностью 200 километров до Астаны построят при поддержке китайской компании
Строительно-монтажные работы начнутся уже в апреле текущего года
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и акима Астаны Жениса Касымбека с председателем правления China Gezhouba Group (КНР) Лю Хуайлянем, в ходе которой стороны обсудили проект строительства водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны.
Как рассказали в пресс-службе правительства, помимо водовода протяженностью порядка 200 км, реализация проекта подразумевает строительство трех водопроводных насосных станций производительностью 342 тыс. кубометров в сутки и насосно-фильтровальной станции № 4 производительностью 210 тыс. кубометров в сутки. Лю Хуайлян подтвердил, что строительно-монтажные работы начнутся уже в апреле текущего года.
В ходе встречи Роман Скляр обозначил социальную важность инфраструктурного проекта в бесперебойном обеспечении жителей чистой водой как основы для развития региона, улучшения качества жизни и устойчивого экономического роста.
В завершение встречи стороны договорились продолжать активную работу по реализации проекта и дальнейшему укреплению сотрудничества.
Напомним, Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области.
07.03.2025, 14:51 167796
Комплексный план развития газовой отрасли до 2029 года планируют принять в Казахстане
План направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана подготовило комплексный план развития газовой отрасли на 2025-2029 годы, проект которого размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".
План разработан в целях обеспечения устойчивого развития газовой отрасли и энергетической безопасности страны.
По словам разработчиков, он направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования.
Основные направления работы включают:
- расширение ресурсной базы - развитие геологоразведки, ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений и новых газоперерабатывающих заводов;
- развитие газификации - строительство магистральных газопроводов и увеличение мощностей подземных хранилищ газа;
- расширение рынка газомоторного топлива - внедрение КПГ и СПГ в транспорт и промышленность;
- совершенствование нормативной базы и системы ценообразования - внедрение рыночных механизмов и инвестиционных стимулов.
Отмечается, что актуализация комплексного плана позволит повысить надежность газоснабжения, обеспечить промышленность необходимыми объемами газа и создать условия для привлечения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры.
Предусмотренные меры также направлены на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, расширение внутреннего рынка газа, поддержку промышленности и повышение качества жизни населения за счет расширения газификации.
07.03.2025, 14:32 147556
Около 400 объектов госсобственности на 918 млрд тенге переданы в конкурентную среду
В настоящее время 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве по вопросам либерализации экономики и приватизации рассмотрен ход исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы и обсуждены меры по повышению эффективности работы, проинформировали в пресс-службе правительства РК.
По данным Министерства финансов, в настоящее время 392 объекта государственной собственности и квазигоссектора на сумму 918,3 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 69 объектов направлены на реорганизацию или ликвидацию. Кроме того, 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке.
В ходе совещания было заявлено о завершении ревизии и актуализации данных реестра государственного имущества. В рамках дальнейшего совершенствования процесса приватизации внесены изменения в правила продажи объектов, включая внедрение электронного кошелька для обеспечения гарантийных взносов, увеличение времени подачи заявок на участие в торгах, а также публикацию извещений о продаже на дополнительных ресурсах. Кроме того, разработаны поправки в закон "О государственном имуществе", которые предусматривают отказ от прямых продаж и передачу имущества исключительно через аукционы. Для обеспечения прозрачности механизма предоставления земель оцифровано 100% сельхозземель, за исключением пустынных и полупустынных территорий.
На сегодня внесены поправки в административное законодательство, направленные на защиту бизнеса от необоснованного вмешательства.
По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать работу по либерализации экономики, в том числе посредством расширения охватываемых направлений.
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