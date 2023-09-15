Важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов - Токаев
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса отметил, что важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов, сообщает пресс-служба главы государства.
Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что это должно оздоровить экономику РК и предотвратить социальное расслоение и разобщение.
Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства. Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства - не всегда хороший. Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что честный и патриотично настроенный бизнес всегда будет в почете и под защитой государства.
Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана - это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать. Правительству следует задействовать весь финансовый, технологический и кадровый потенциал крупного бизнеса в целях диверсификации экономики", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить справедливое налогообложение, стимулирующее экономику.
Бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства. Это снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы "на ровном месте". Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла - фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать четкие критерии определения "бестоварности" операций.
Повторюсь, чем проще законодательство, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика", - добавил он.
Также, по словам главы государства, следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности.
Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако, для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем. В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление. Присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов следует обратить на это особое внимание. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока", - заявил президент.
Он отметил, что бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами.
Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля. Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако, серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация президента совместно с Генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения", - добавил он.
Президент заявил, что нужно обеспечить реальную индустриализацию.
Хорошо известно, основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане. Но здесь есть и другие аспекты. Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю правительству", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
С другой стороны, отметил он, в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства - предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, а также помощь в сбыте продукции.
Реальная доля местного содержания при выпуске товаров пока низковата. Мы, по сути, продолжаем субсидировать импорт. Понимаю, это естественное явление на начальном этапе становления производств, поэтому относимся к указанной проблеме как к болезни роста. Лучше иметь такое производство, чем никакое. Правительство должно внимательно и предметно заниматься вопросом повышения уровня локализации. Дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу. Такая показуха нам абсолютно не нужна. Здесь роль "Атамекен" должна быть более активной и полезной", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура разработала правила проверки законности источников приобретения актива.