16.02.2023, 12:43 12531
Внешнеторговый оборот Казахстана достиг исторически максимального уровня
Несмотря на рекордный товарооборот, объемы экспорта не самые максимальные
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг исторически максимального уровня в $134,4 млрд. Торговый профицит сложился на уровне $34,3 млрд, что на 82% лучше показателей 2021 года и в 4 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Министерство национальной экономики.
Как отметили в ведомстве, несмотря на рекордный товарооборот, объемы экспорта не самые максимальные - $84,4 млрд. К предыдущему, 2021 году объемы внешних продаж выросли на 40%, а к 2020 году - на 78%.
Основными "виновниками" роста экспорта являются нефть и металлы. Доходы от продаж нефти к 2021 году выросли на 51%, до $46,9 млрд (56% в общем объеме экспорта), меди - на 15%, до $3,7 млрд, ферросплавов - на 51%, до $3,4 млрд, урана - на 95%, до $3,4 млрд, медных руд - на 51%, до $2,4 млрд", - сообщили в МНЭ.
Также высокие темпы роста показали поставки пшеницы (+37%), нефтепродуктов (+73%), угля (в 2,4 раза), цинка (+43%), серы (+91%) и т.д.
Несмотря на сравнительно скромные темпы роста, объемы импорта в Казахстан впервые достигли отметки $50 млрд, обновив рекорд 2013 года ($48,8 млрд). К предыдущему 2021 году объемы внешних поставок в РК выросли на 21%, а к 2020 году - на 29%.
Отмечается, что рост импорта связан с увеличением завоза товаров машиностроения на 11%, до $13,2 млрд, транспортных средств - на 44%, до $6,5 млрд, пищевой промышленности - на 19%, до $4,4 млрд, химической промышленности - на 27%, до $4,1 млрд и т.д.
В целом успех Казахстана во внешней торговле в 2022 году можно связать с рекордно высокими ценами на нефть и металлы. Несмотря на имеющиеся логистические проблемы из-за кризиса на Украине, продажи казахстанских товаров показали стабильно высокий темп роста.
Рост импорта также можно связать с высокой мировой инфляцией, зафиксированной в 2022 году из-за удорожания сырья и ковидными ограничениями, а также с активной стадией реализации инвестпроектов на территории РК, закупающих инвестиционные товары для своих нужд.
Как сообщалось ранее, инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%. Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции.
В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта.
новости по теме
16.02.2023, 21:05 4781
Премьер-министр РК и гендиректор КТК обсудили вопросы стабильной работы трубопровода
Фото: cpc-online.ru
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.
В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - сказал Алихан Смаилов.
Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.
В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.
Кроме того, успешная реализация программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.
По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году. При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
16.02.2023, 17:30 7971
Нарушения при проведении тендеров выявили у АО "КазТрансОйл"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности АО "КазТрансОйл" при проведении тендеров.
В частности, выявлено, что компания устанавливала излишние квалификационные требования к потенциальным поставщикам, тем самым намеренно сужая их список.
Так, обществом способом открытого конкурса планировалось закупить услуги по аренде автотранспортных средств на общую сумму 12,8 млрд тенге. При этом для подтверждения квалификации требовались дипломы по специальности "инспектор/дорожный/техник/инженер-механик", что выходило за рамки предмета тендера по аренде автомобилей. Такая же ситуация возникла при закупке услуг по содержанию административного здания национального оператора по транспортировке нефти на 460 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
По тендерной документации предприниматель должен был подтвердить наличие лицензии по охранной деятельности и предоставить разрешительные документы по сортировке и уничтожению отходов.
Ввиду нарушения принципов добросовестной конкуренции по акту прокуратуры вышеуказанные тендеры были отменены", - отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня сенатор Андрей Лукин обратил внимание правительства на недобросовестную деятельность компании "КазАвтоЖол", которая незаконно заключила договоры более чем на 8 млрд тенге.
16.02.2023, 16:08 9686
Павлодарский нефтехимзавод возобновил производство дизельного топлива после ремонта
Производство дизтоплива возобновлено 14 февраля
Фото: pnhz.kz
Рассказать друзьям
Павлодар. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе возобновили производство дизельного топлива после ремонта трубопровода, транспортирующего технологический газ, сообщает пресс-служба предприятия.
Ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга установки производства водорода (УПВ), завершены 13 февраля. 14 февраля возобновлено производство дизельного топлива", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что 10 февраля 2023 года ПНХЗ временно приостановил производство дизельного топлива в связи с обнаружением неполадок.
Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом, ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенних полевых работ", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.
Напомним, в январе Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива из-за остановки работы каталитического крекинга. Из-за неполадок на заводе был уволен первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, а генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
16.02.2023, 12:08 13321
Смаилов поручил обеспечить стабильные поставки ГСМ в период посевной
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами обсуждены на совещании в правительстве.
В ходе совещания рассмотрены меры по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами перед предстоящей посевной кампанией, пресечению деятельности непродуктивных посредников, а также повышению прозрачности торгового процесса в целом, рассказали в пресс-службе кабмина.
Премьер-министр Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, а также в постоянном режиме вести мониторинг запасов и продаж для своевременного принятия мер реагирования.
Напомним, производство дизтоплива временно приостановлено на Павлодарском НХЗ. В пресс-службе заверили, что накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом, ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенних полевых работ.
16.02.2023, 10:43 14826
Сенат одобрил соглашение о снятии барьеров при торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на заседании палаты в четверг одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами".
Закон разработан в реализацию статьи 55 договора о Евразийском экономическом союзе и определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами продукцией, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов Евразийского экономического союза, говорится в заключении к проекту закона.
Отмечается, что соглашение было подписано 22 ноября 2021 года.
В соответствии с соглашением предусматривается устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, осуществляющейся посредством заключения международных договоров Союза с такими странами.
Заключение международных договоров Союза будет осуществляться с учетом возможности выполнения следующих условий:
- обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение в рамках Союза, требованиям установленным техническими регламентами Союза, и обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение на территории третьей страны, требованиям, установленным законодательством третьей страны;
- признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных техническими регламентами союза, в отношении продукции, выпускаемой в обращение в рамках союза;
- наличия в третьей стране органа по аккредитации;
- обеспечения равнозначности применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия путем осуществления органами по аккредитации государств-членов и третьей страны взаимных сравнительных оценок указанных процедур;
- обеспечения равнозначности процедур оценки соответствия, проводимых в рамках союза и в третьей стране;
- взаимного признания государствами-членами и третьей страной результатов оценки соответствия объектов технического регулирования обязательным требованиям.
Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются:
- наращивание взаимовыгодного сотрудничества государств-членов союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями посредством механизмов и условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота;
- возможность выхода товаров на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний по показателям, эквивалентным требованиям к продукции;
- снижение финансовых издержек для предпринимателей с влиянием на конечную стоимость товара во взаимной торговле.
Дополнено 16.02.2023, 11.45
Также в ходе заседания депутаты одобрили закон РК "О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей".
Протоколом определены соответствующие геодезические координаты: со стороны Казахстана - по Алматинскому, Кордайскому и Таразскому участкам; со стороны Кыргызстана - по Иссык-Кульскому, Чуйскому и Таласскому участкам.
Ратификация протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства-участника", - сказано в заключении к закону.
Ожидаемым результатом ратификации протокола станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе Казахстана и Кыргызстана в духе взаимного уважения, доверия и равноправия.
15.02.2023, 15:52 23736
Инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис ввиду возросшего спроса со стороны России. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции", - говорится в отчете Нацбанка.
В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта.
В условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь. Увеличилась стоимость автомобилей на фоне повышенного спроса и удорожания запасных частей. В структуре платных услуг выросла абонентская плата за интернет, а также тарифы за проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте", - сообщает Нацбанк.
Годовая инфляция продовольственных товаров в январе 2023 года ускорилась до 25,7%. Ускорился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы. Рис подорожал на 39,6% за год в условиях повышенного спроса со стороны России. По итогам января-ноября 2022 года экспорт риса в Россию вырос на 60,6% из-за плохого урожая. Также отмечается более высокий рост цен на молочные продукты.
В результате низких температур в южных регионах страны и потери части урожая значительно подорожали свежие овощи - с 7,1% в октябре 2022 года до 21% в январе 2023 года, в частности огурцы (с 22,3% до 55,6%) и лук (с 13,6% до 62,4%). После отмены субсидирования цен на яйца 1-й категории годовой темп роста цен ускорился с 7,9% в августе 2022 года до 25,8% в январе 2023 года.
В то же время в стране подешевел сахар из-за существенного роста внутреннего производства.
В январе 2023 года отмечалось увеличение разницы между внутренними и внешними ценами на растительные масла и мясо.
Основными факторами стали повышение внутренних цен ввиду роста издержек и сокращение внешних цен на фоне низкого мирового спроса на масла и широкого экспортного предложения на говядину и мясо птицы", - подчеркивается в отчете.
Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года ускорился до 20,2%. В группе товаров с высокой долей импорта отмечалось удорожание одежды и обуви (18,2%), домашних текстильных изделий (16,4%), моющих и чистящих средств (51,5%), строительных материалов (25,7%) и медикаментов (15,6%).
Более года продолжается ускорение роста цен на товары личного пользования в результате сокращения поставок из России ввиду ухода с российского рынка ключевых производителей и нарушения логистических цепочек поставок.
Также в условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь.
Инфляция платных услуг для населения в январе 2023 года незначительно ускорилась - до 14,2%.
Так, выросли цены на амбулаторные услуги и услуги в сфере культуры и отдыха и абонентская плата за доступ к интернету. В разрезе коммунальных регулируемых услуг выросли тарифы на центральное отопление в городе Шымкенте. За год повысилась стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом на 24,7% и проезда в такси на 12,2%.
Ранее аналитики Евразийского банка развития в своем обзоре заявили, что взлет инфляции и стремительное поднятие процентных ставок близятся к завершению.
15.02.2023, 11:58 26361
Назначен исполняющий обязанности гендиректора "Павлодарэнерго"
Фото: pavlodarenergo.kz
Рассказать друзьям
Павлодар. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ахметова Альбина назначена исполняющим обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" вместо уволенного Вадима Лесина.
АО "Павлодарэнерго", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением совета директоров от 13 февраля 2023 года исполняющей обязанности генерального директора компании назначена Ахметова Альбина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Ранее этот пост занимал Вадим Лесин. 11 февраля по требованию первого заместителя премьер-министра Романа Скляра Лесин был уволен с должности.
Скляр поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Лесина его не удовлетворил.
Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", - сказал зампремьера.
Скляр отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне правительства.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
14.02.2023, 12:12 35651
Какие министерства лидируют по неосвоению бюджетных средств, рассказали в Минфине
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского - на 94,7%, местных бюджетов - на 96,3%, проинформировал на заседании правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
Как рассказал глава Минфина, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. При этом неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено 71 млрд тенге.
Жамаубаев уточнил, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.
Он пояснил, что причинами неосвоения стали: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ ; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур.
Читаемое
16.02.2023, 10:32Обязательную установку кнопки SOS в автомобилях отложили до 1 февраля 2024 года 16.02.2023, 08:3232681В Казахстане реконструируют дороги к курортным зонам и обеспечат мобильной связью 16.02.2023, 09:2930671Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan 16.02.2023, 14:0025551Комплексные меры защиты только на бумаге - депутат о безопасности в учебных заведениях РК 16.02.2023, 08:5524241В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки 10.02.2023, 17:56171971В Турции продолжают поиски еще одной без вести пропавшей казахстанки - МИД 10.02.2023, 13:33150896Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья 11.02.2023, 12:51139581В Алматы сократят интервал движения поездов метро в часы пик 11.02.2023, 10:52138836Гендиректора "Павлодарэнерго" уволили по требованию Скляра 10.02.2023, 19:32131371Глава МВД представил проект концепции по обеспечению общественной безопасности 03.02.2023, 10:12239966В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28231136Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22230076"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 18.01.2023, 14:59212636Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 03.02.2023, 08:07212461В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?