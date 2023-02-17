Внешнеторговый оборот Казахстана достиг исторически максимального уровня

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг исторически максимального уровня в $134,4 млрд. Торговый профицит сложился на уровне $34,3 млрд, что на 82% лучше показателей 2021 года и в 4 раза больше, чем в 2020 году. Об этом - Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг исторически максимального уровня в $134,4 млрд. Торговый профицит сложился на уровне $34,3 млрд, что на 82% лучше показателей 2021 года и в 4 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Министерство национальной экономики.





Как отметили в ведомстве, несмотря на рекордный товарооборот, объемы экспорта не самые максимальные - $84,4 млрд. К предыдущему, 2021 году объемы внешних продаж выросли на 40%, а к 2020 году - на 78%.





Основными "виновниками" роста экспорта являются нефть и металлы. Доходы от продаж нефти к 2021 году выросли на 51%, до $46,9 млрд (56% в общем объеме экспорта), меди - на 15%, до $3,7 млрд, ферросплавов - на 51%, до $3,4 млрд, урана - на 95%, до $3,4 млрд, медных руд - на 51%, до $2,4 млрд", - сообщили в МНЭ.





Также высокие темпы роста показали поставки пшеницы (+37%), нефтепродуктов (+73%), угля (в 2,4 раза), цинка (+43%), серы (+91%) и т.д.





Несмотря на сравнительно скромные темпы роста, объемы импорта в Казахстан впервые достигли отметки $50 млрд, обновив рекорд 2013 года ($48,8 млрд). К предыдущему 2021 году объемы внешних поставок в РК выросли на 21%, а к 2020 году - на 29%.





Отмечается, что рост импорта связан с увеличением завоза товаров машиностроения на 11%, до $13,2 млрд, транспортных средств - на 44%, до $6,5 млрд, пищевой промышленности - на 19%, до $4,4 млрд, химической промышленности - на 27%, до $4,1 млрд и т.д.





В целом успех Казахстана во внешней торговле в 2022 году можно связать с рекордно высокими ценами на нефть и металлы. Несмотря на имеющиеся логистические проблемы из-за кризиса на Украине, продажи казахстанских товаров показали стабильно высокий темп роста.





Рост импорта также можно связать с высокой мировой инфляцией, зафиксированной в 2022 году из-за удорожания сырья и ковидными ограничениями, а также с активной стадией реализации инвестпроектов на территории РК, закупающих инвестиционные товары для своих нужд.





Как сообщалось ранее, инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%. Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции.





В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта.