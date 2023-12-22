Во сколько обойдется строительство АЭС в Казахстане

Через каждый POS-терминал проведено в среднем 2,2 тыс. операций на сумму 15,0 млн тенге

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский рынок платежных карточек продолжает демонстрировать динамику роста. За 10 месяцев 2023 года держателями платежных карточек казахстанских банков проведено 9,5 млрд операций на сумму 132,8 трлн тенге. Из них безналичным способом совершено 9,3 млрд операций на сумму 114,1 трлн тенге, сообщает пресс-служба - Казахстанский рынок платежных карточек продолжает демонстрировать динамику роста. За 10 месяцев 2023 года держателями платежных карточек казахстанских банков проведено 9,5 млрд операций на сумму 132,8 трлн тенге. Из них безналичным способом совершено 9,3 млрд операций на сумму 114,1 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.





Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является интернет и мобильный банкинг. За 10 месяцев 2023 года доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 77,0% по количеству и 88,1% по объему. Каждый день казахстанцами посредством цифрового банкинга проводится более 23,5 млн операций на сумму более 330,7 млрд тенге.





По данным на 1 ноября 2023 года общее количество использованных платежных карточек составило 37,8 млн единиц. За 10 месяцев 2023 года с использованием каждой активной платежной карточки проведено более 260 безналичных операций в среднем на сумму 3,2 млн тенге.





Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. Количество торговых предприятий, принимающих к оплате платежные карточки, выросло до 762,7 тыс. предприятий.





За 10 месяцев через каждого предпринимателя в среднем проведено 5,2 тыс. платежей за товары и услуги на сумму 55,8 млн тенге. Каждый десятый казахстанский предприниматель принимает оплату посредством интернет-эквайринга.





Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках составило 983,4 тысяч единиц. Наблюдается рост на 31,3%. За 10 месяцев 2023 года через каждый POS-терминал проведено в среднем 2,2 тыс. операций на сумму 15,0 млн тенге.