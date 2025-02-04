03.02.2025, 15:41 46801
Восемь водохранилищ вернули в госсобственность в Алматинской области
Недобросовестные управляющие не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений
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Конаев. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проверки природоохранной прокуратуры Алматинской области в собственность государства возвращены 8 водохранилищ.
В ходе надзорной деятельности выявлены нарушения со стороны доверительных управляющих, которые игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния 8 водохранилищ, в частности не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений. Указанные обстоятельства могли повлечь необратимые последствия как для жизни и здоровья населения, так и окружающей среды", - рассказали в областной прокуратуре.
В результате с недобросовестными управляющими было расторгнуто 8 договоров, а имущество на сумму более 20 млрд тенге возвращено в собственность государства.
В настоящее время по акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов.
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03.02.2025, 13:13 56881
Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в Республике Казахстан составила в годовом исчислении 8,9%. Цены на платные услуги повысились на 13,8%, непродовольственные товары - на 8,4%, продовольственные товары - на 5,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, платные услуги - на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%", - говорится в релизе.
Из продуктов питания цены на картофель выросли на 16,4%, капусту - на 8,8%, чеснок - на 6,4%, огурцы - на 5,4%, виноград - на 4,1%, перец сладкий - на 3,9%, помидоры - на 3,5%, масло сливочное - на 4,1%, масло подсолнечное - на 3,9%, сельдь соленую - на 3,4%. Снижение цен отмечено на гречневую крупу на 1,5%, апельсины - на 0,8%, рис - на 0,6%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг повысилась оплата за домофон на 4,1%, содержание жилья - на 2,5%, тарифы на отопление центральное - на 2,2%, горячую воду - на 1,7%, электроэнергию - на 1%. Услуги по отправке посылок подорожали на 17,7%, услуги автострахования, нотариуса - по 6,5%.
Также выросли в цене бытовые приборы - на 3,9%, автомобили - на 2,4%, текстильные изделия, посуда - по 0,8%.
Самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области на 2,2%, самая низкая - в Алматы и Туркестанской области - 0,7%", - сообщает БНС.
Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Жамбылской области - на 2,1%, на непродовольственные товары - в Западно-Казахстанской области (на 1,5%), на платные услуги - в Атырауской области (на 5,5%).
Тарифы на холодную воду за год повысились на 43,2%, водоотведение - на 26,1%, центральное отопление - на 23,1%, горячую воду - по 21,3%, электроэнергию - на 18,9%, вывоз мусора - на 10,3%.
Услуги сотовой связи подорожали на 27%, железнодорожного пассажирского транспорта - на 18,6%, отправка посылок - на 17,7%, услуги медицинских лабораторий и диагностических исследований - на 17,4%. Цены на ноутбук возросли на 66,2%, кухонную плиту - на 55,9%, планшет - на 45,9%. Повышение цен отмечено на корвалол на 30,7%, канефрон - на 27,9%, ацикловир - на 18%. Картофель подорожал на 59,3%, лук репчатый - на 25,1%, масло оливковое - на 21,7%, чеснок, перец сладкий - по 15,4%. Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 21,6%, лимоны - на 6,9%, виноград - на 4,6%, морковь - на 5,3%", - говорится в информации.
Напомним, с 1 февраля в Казахстане выросла стоимость электроэнергии и холодной воды. Также казахстанцев ожидает повышение цен на бензин и дизтопливо.
03.02.2025, 12:18 60371
В феврале Нацбанк планирует продать до $650 млн из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале Национальный банк Казахстана планирует продать от $550 до $650 млн из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в феврале Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $550 до $650 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в январе Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Также отмечается, что покупка валюты в ЕНПФ не планируется в феврале.
В январе Национальным банком было принято решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках данного решения в январе было стерилизовано 244 млрд тенге. В феврале в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге", - сообщили в банке.
По информации Нацбанка, курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар по итогам января. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $254 до $227 млн.
Общий объем торгов составил $4,5 млрд. Продажи валюты из Нацфонда за январь составили $850 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов или порядка $43 млн в день", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила финансирования проектов из Нацфонда.
01.02.2025, 17:05 169381
"Газпромнефть-Казахстан" оштрафовали за недолив бензина на АЗС в Алматы
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по городу Алматы провел внеплановую проверку в отношении ТОО "Газпромнефть-Казахстан. Операционная компания" на основании обращения потребителя.
Проверка показала отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске бензина АИ-95 через топливораздаточную колонку. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов, пояснили в комитете.
Диагностика показала отклонение в работе топливораздаточной колонки, в результате чего оборудование было признано непригодным к применению.
За нарушение требований закона ТОО "Газпромнефть-Казахстан. Операционная компания" было привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге.
Напомним, в Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Какое повышение цен на ГСМ ожидает казахстанцев, ответили в Минэнерго.
01.02.2025, 09:24 186166
Более 60 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Ирана
Объем товарооборота между странами может быть доведен до $3 млрд
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава организации по развитию торговли Ирана Мохаммад Али Дехган Дехнави обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота между двумя странами, сообщили в пресс-службе Минторговли РК.
Обращаясь к собеседнику, Шаккалиев отметил перспективы наращивании товарооборота Казахстана с Ираном до 3 миллиардов долларов.
Мы готовы предложить более 60 товарных позиций, включая зерновые, подсолнечное масло, мясную продукцию и другие товары, на сумму 162 миллионов долларов для поставок на иранский рынок", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Казахстан активно реализует договоренности, достигнутые главами двух государств. Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.
Важным событием, укрепляющим торговые отношения, станет предстоящая торгово-экономическая миссия, а также бизнес-форум в Тегеране в феврале 2025 года. Цель миссии - укрепление двусторонних связей между странами, установление прямых контактов между казахстанскими производителями и иранскими покупателями, а также расширение экспортного потенциала Казахстана. Это событие откроет новые горизонты для бизнеса обеих стран, способствуя развитию торгово-экономического партнерства.
По итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 296 миллионов долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Иран также показал ощутимый рост, увеличившись на 29,1%, и составил 100,6 миллиона долларов США. Основными товарами, поставляемыми из Казахстана в Иран, являются ячмень, пшеница, семена рапса, говядина свежая или охлажденная, подсолнечное масло, кукуруза, баранина, козлятина и говядина", - проинформировали в МТИ.
01.02.2025, 09:13 187376
Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау
Фото: Телеграм-канал Правительства РК
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Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в городе Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. выездов в год. На эти цели правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Как рассказали в кабмине, строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в микрорайоне 34а Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.
Уточняется, что общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику.
На сегодня в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью", - проинформировали в правительстве.
Всего на сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. Также за счет средств субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в Аркалыке, Астане, Алматы.
31.01.2025, 20:53 207686
На ПНХЗ запустили новый комплекс очистки сжиженного газа
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн газа в год
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Павлодар. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Павлодарскую область председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов посетил Павлодарский нефтехимический завод, сообщает пресс-служба КМГ.
Глава КМГ дал старт новому комплексу щелочной очистки сжиженного углеводородного газа (СУГ) по технологии Merox от американской компании UOP (Universal Oil Products), входящей в корпорацию Honeywell.
Комплекс позволит очищать 100 тыс. тонн СУГ в год от меркаптановой серы, улучшая качество продукции и снижая выбросы.
На прошедшем совещании обсудили вопросы по повышению производственной эффективности, обеспечению стабильной работы ПНХЗ.
По результатам совещания глава КМГ поручил руководству ПНХЗ работать над увеличением выхода светлых нефтепродуктов, дальнейшим повышением операционной эффективности и качества условий труда для производственного персонала.
31.01.2025, 15:56 221291
Международный центр искусственного интеллекта появится в Казахстане
Фото: МЦРИАП
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры" в Алматы, премьер-министр РК Олжас Бектенов анонсировал создание в стране международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок", - сказал глава правительства РК.
Он напомнил об инициативе президента Токаева о создании экосистемы компетенций на базе международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai.
Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил Олжас Бектенов, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.ai.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что центр Alem.ai будет базироваться в Астане на территории EXPO.
31.01.2025, 14:17 187666
Какие компании вошли в список потенциальных поставщиков для АЭС, рассказали в Минэнерго Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Как сообщили в ведомстве, госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.
21 января 2025 года казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Российскую Федерацию. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера. Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и Китайскую Народную Республику", - рассказали в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что поставщик для казахстанской АЭС будет выбран с учетом национальных интересов.
Ранее в МЭ рассказали, сколько лет понадобится для строительства первого блока АЭС в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?