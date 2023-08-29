Выручка "КазМунайГаза" упала на 15% в первом полугодии

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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.





Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются. При этом внутри экономики сохраняется проинфляционное давление со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. Косвенный эффект от повышения стоимости ГСМ проявляется умеренными темпами, отчасти компенсируясь динамикой курса тенге. В результате, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне. При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. При этом пространство для снижения ограничено рисками потенциального ускорения фискального стимулирования во втором полугодии", - пояснили эксперты.





Эксперты отмечают, что замедление инфляционных процессов продолжается. Годовая инфляция в июле 2023 года составила 14%. В структуре роста цен более быстрыми темпами замедляется товарная часть. Косвенный эффект от повышения цен на ГСМ отразился не в полной мере в текущей инфляции и отчасти компенсировался динамикой курса тенге. Инфляция услуг в июле несколько ускорилась. Повышение тарифов на ЖКУ в июле произошло в части регионов. Также отмечается рост стоимости нерегулируемых услуг, отражая устойчивый спрос.





Месячная инфляция в июле 2023 года незначительно ускорилась, до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне. Это свидетельствует об устойчивом характере роста цен, поддерживаемом внутренним спросом. Дополнительным фактором является сохранение высоких издержек производства, что отражается на стоимости товаров и услуг.





Инфляционные ожидания, несмотря на незначительное снижение, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В июле 2023 года ожидаемая на год вперед инфляция составила 16,9% (17,2% в июне). Воспринимаемая инфляция также остается высокой и составила 18,6% (18,8% в июне). Повысилась доля респондентов, отмечающих повышение цен на ГСМ и ЖКУ в качестве основных факторов роста цен.





Влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Рост цен в большинстве стран замедляется в результате проводимой политики регуляторов. При этом устойчивость базовой инфляции и высокая вероятность недостижения таргетов в среднесрочной перспективе большинством центральных банков сместила сроки начала циклов снижения ставок. Так, ранее ожидалось, что последнее повышение ставки ФРС произойдет в мае 2023 года, а первое снижение - в ноябре 2023 года. На текущий момент произошло еще одно повышение в июле, а снижение ставки сместилось на май 2024 года. Тренд на снижение мировых цен на продовольствие сохраняется, несмотря на незначительный рост в июле 2023 года", - рассказали эксперты.





Отмечается, что динамика цен в странах - торговых партнерах несколько ухудшилась. В ЕС инфляция снижается более медленными темпами, остается повышенной устойчивая часть инфляции. В России на фоне сильного потребительского спроса, ослабления курса рубля и возросших инфляционных ожиданий потребительская инфляция стала ускоряться. В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция.





Ситуация на рынке нефти будет развиваться умеренно на фоне замедления экономики Китая и сдерживающей политики центральных банков. С учетом этого базовый сценарий на 2023-2024 годы сохранен неизменным на уровне 80 долларов США за баррель", - прогнозируют специалисты.





С учетом вышеописанных факторов прогноз инфляции претерпел ряд изменений. На краткосрочном горизонте неопределенность по росту цен снизилась. В базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году - 7,5-9,5%, в 2025 году - 5,5-7,5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов ЖКУ, на который Национальный банк не реагирует изменением базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Этому будут способствовать дальнейшее ослабление давления со стороны внешней среды и денежно-кредитные условия, которые находятся в сдерживающей зоне. Основные риски прогноза инфляции включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, ускорение инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие в результате невозобновления "зерновой сделки". Также одним из рисков прогноза является продолжение реформ ценообразования на рынке ГСМ.





Прогнозы по росту экономики Казахстана в среднесрочной перспективе улучшены. Расширение деловой активности будет происходить за счет устойчивого внутреннего спроса, роста бюджетных расходов и восстановления нефтяного сектора. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. В 2024-2025 гг. прогноз роста ВВП Казахстана повышен до 4-5%. Риски прогноза ВВП связаны с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам, а также вероятностью недостижения плановой добычи нефти.





При дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения, которое сформировано позитивной динамикой внешних факторов, ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования. Это требует осмотрительного подхода при принятии ближайших решений. Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков.





Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 октября.





Дополнено 25.08.2023, 13.47





Сегодня решение о снижении базовой ставки прокомментировал глава Нацбанка Галымжан Пирматов. В своем докладе он поделился ключевыми выводами об изменении макроэкономической ситуации в стране.





Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции", - сообщил Пирматов.





Однако внешний фон, по его словам, сохраняется дезинфляционным.





Сочетание ужесточения денежно-кредитных условий центральными банками в мире и снижение цен на продовольствие оказывает сдерживающее влияние на внутренние цены. Однако инфляция остается устойчивой, приводя к смещению сроков начала снижения ставок в развитых странах. При этом наблюдается усиление инфляционного давления в России вследствие усиления потребительского спроса и ослабления курса рубля", - подчеркнул глава Нацбанка.





Он отметил, что инфляция снижается нестабильно.





Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции перестали замедляться. Ключевыми факторами остаются расширяющийся фискальный импульс, а также инфляционные ожидания, которые стабильно держатся на высоком уровне. Устойчивый внутренний спрос по-прежнему способствует высокой инфляции. Отмечу, что косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ уже начали проявляться, но отчасти нивелированы динамикой курса тенге. В результате совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне", - рассказал Пирматов.





Он добавил, что текущее решение, в частности, направлено на сохранение нисходящей траектории инфляции в будущем. Достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года.





Как ранее сообщали в Нацбанке, наблюдаемое замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки.



