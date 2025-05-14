Завышающих цены на сахар посредников будут штрафовать

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Ташкент. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе рабочего визита в Ташкент обсудил с председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым планы по реализации геологоразведочных проектов в приграничных районах Казахстана и Узбекистана.





В ходе встречи главы компаний обсудили планы по созданию общего информационного пространства по обмену геолого-техническими данными и рассмотрели возможность совместного участия в международных нефтегазовых проектах. Еще одним ключевым направлением взаимодействия КМГ и УНГ является нефтехимия, рассказали в пресс-службе казахстанской нацкомпании.





Кроме того, темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках подписанного 5 марта 2025 года между SOCAR, АО "НК "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" и АО "Узбекнефтегаз" меморандума о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.





В тот же день глава КМГ провел встречу с вице-президентом по Центральной Европе и Центральной Азии американской компании Air Products Вацлавом Гарантом. Компания специализируется на производстве и поставке промышленных газов. В частности, она является мировым лидером в производстве водорода. В ходе встречи обсуждены перспективы участия Air Products в нефтепереработке и нефтегазохимии Казахстана.



