В ноябре цены выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк

Месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 19,6% (в октябре - 18,8%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной - на уровне 19,5%, - В ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 19,6% (в октябре - 18,8%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной - на уровне 19,5%, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора Национального банка РК Игорь Осипов.





Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (23,8%), Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).





Темпы роста цен на продовольственные товары в ноябре увеличились до 24,1% (в октябре - 23,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,4%).





Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 18,6% (в октябре - 17,9%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астане (28,8%), минимальное - в Алматинской области (15,8%).





Цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (10,8%).





В ноябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,8%). Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Акмолинской области (2,0%)", - говорится в комментарии Осипова.





Ранее в Нацбанке сообщили , что инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. 5 декабря главный финрегулятор страны повысил базовую ставку до 16,75% годовых.



