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Нацбанк: инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться

12.12.2022, 20:32 1921
Нацбанк: инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться
Прогнозы регулятора по динамике экономического развития на конец 2022 года и начало 2023 года претерпели изменения
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Инфляционные процессы формируются под воздействием факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Продолжается процесс переноса издержек производства и логистики в потребительские цены в условиях удорожания средств производства и продукции промежуточного потребления. Наблюдалось существенное ускорение импортных цен ввиду ослабления номинального обменного курса тенге в третьем квартале 2022 года. В свою очередь дезинфляционное давление на потребительские цены оказывает административное регулирование цен на ГСМ", - сообщает пресс-служба регулятора.


В НБ РК отметили, что, несмотря на некоторое ослабление, факторы спроса продолжают оказывать проинфляционное давление на цены, особенно в условиях роста неопределенности. Так, в октябре 2022 года отмечался резкий рост цен на арендное жилье ввиду повышенного спроса со стороны прибывших граждан из Российской Федерации. Также наблюдается рост цен на отдельные виды нерегулируемых платных услуг, товары личного пользования и бытовую технику. Ввиду замедления темпов роста реальных доходов населения внутренний потребительский спрос поддерживается ростом кредитования и высокими инфляционными ожиданиями населения, которые достигли исторических максимумов.

Показатели сезонно очищенной базовой инфляции продолжают формироваться на повышенных уровнях, что свидетельствует о сохранении затяжного высокого инфляционного фона в экономике. Согласно обновленным прогнозам Национального банка, ускорение инфляции продолжится до первого квартала 2023 года, после чего ожидается замедление инфляционных процессов. В рамках базового сценария по итогам 2022 года сложится в пределах 20-21%, в 2023 году годовая инфляция замедлится до 11-13%, в 2024 году - до 7-9%, в 2025 году - 4-6%", - сообщили в Нацбанке.


Рост экономики Казахстана по итогам десяти месяцев 2022 года оказался ниже ожиданий Национального банка в результате более глубокого падения производства в горнодобывающей промышленности на фоне проведения ремонта на нефтяном месторождении Карачаганак и затяжной поломки на месторождении Кашаган. Это также обусловило замедление деловой активности в транспорте и торговле. Среди драйверов роста экономики остаются сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность.

Прогнозы Национального банка по динамике экономического развития на конец 2022 года и в начале 2023 года претерпели изменения. Пересмотр прогнозов связан с переоценкой в сторону снижения производства нефти в стране до конца 2022 года и на 2023 год. Ожидается замедление годовых темпов роста экономики Казахстана в 2022 году до 2-3%. По мере восстановления добычи нефти в течение 2023 года темпы роста ВВП будут восстанавливаться и составят 3-4% (г/г), в 2024-2025 годах - 3,5-4,5% (г/г).

Сложная геополитическая обстановка в мире и риски рецессии продолжают вносить высокую неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей, что обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на высоком уровне", - отметили в Нацбанке.


Ранее в ходе расширенного заседания правительства Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.
 

новости по теме

В Казахстане разрешили платежные операции по картам "МИР"

09.12.2022, 14:25 13146
В Казахстане разрешили платежные операции по картам "МИР"
Операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картами системы "МИР", сообщает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка.

8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от управления по контролю за иностранными активами - подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "МИР" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", - сообщили в ведомстве.


При этом в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "МИР", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.


Агентством проведена встреча с представителями казахстанских банков. Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "МИР", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом решение о подключении к системе "МИР" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", - подчеркнули в ведомстве.

 

Власти Алматы подготовили проект бюджета на 2023-2025 годы

09.12.2022, 14:03 13611
Власти Алматы подготовили проект бюджета на 2023-2025 годы
Бюджет составит свыше 1,2 триллиона тенге, из них 44% направят на социальную сферу
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Алматы подготовили проект городского бюджета на 2023-2025 годы. Бюджет на 2023 год составит 1,258 триллиона тенге. Из них 44% (553,3 млрд тенге) направят направят на социальную сферу.
Из них:

  • на сферу образования, включая строительство школ и детсадов, предусмотрено 416,5 млрд тенге;
  • на сферу здравоохранения - 31 млрд тенге;
  • на социальную поддержку населения - 49,6 млрд тенге;
  • на сферу ЖКХ - 155,5 млрд тенге.

Рост валового продукта Алматы по итогам 2022 года ожидается на уровне 4,3%, или на 17,8 трлн тенге, в 2023-2024 годах - 4,4% (20,2 трлн тенге), в 2025 году - 4,5% (24,2 трлн тенге).

Напомним, на сегодняшней сессии маслихата аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что в городе построят новую магистраль водоснабжения и обеспечат полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством.
 

Заявки на покупку акций КМГ от казахстанцев были удовлетворены в полном объеме - Смаилов

08.12.2022, 12:52 17706
Заявки на покупку акций КМГ от казахстанцев были удовлетворены в полном объеме - Смаилов
Фото: primeminister.kz
Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тенге
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO "КазМунайГаза" является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны", -заявил Алихан Смаилов.


Алихан Смаилов отметил, что IPO ведущей национальной компании проводится в рамках реализации реформы по дальнейшему разгосударствлению экономики. Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тенге ($330 млн), количество поданных заявок - порядка 130 тысяч, доля инвесторов из Казахстана - более 95%.

По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.

В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана", - заключил Премьер-Министр.


С 9 ноября по 2 декабря граждане уже могли купить акции КМГ по цене 8406 тенге на бирже международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). После открытия вторичных торгов с 8 декабря также можно будет приобрести акции нефтяной компании на рыночных условиях.

Ранее сообщалось, что более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза".
 

Более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза"

06.12.2022, 13:30 26836
Более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза"
Фото: kmg.kz
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 128 тысяч заявок поступило от казахстанцев на участие в IPO "КазМунайГаза". Об этом в правительстве сообщил председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Вчера были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан, составило 128,7 тысячи. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге", - сказал Алмасадам Саткалиев.


Он отметил, что 99% заявок были поданы онлайн, что говорит о высоком уровне цифровизации общества и высоком уровне грамотности.

Кроме того, глава фонда сообщил, что фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний:

  • 2023-2024 годах - "Эйр Астана", КЕГОК, портфель зеленых активов "Самрук-Энерго" (проектная компания QazaqGreenPower plc).
  • 2024-2025 годах - "КазахГаз".
  • 2025 году - "Казахстан темiр жолы".

 

КФГД повысил ставки по депозитам в тенге

06.12.2022, 13:15 27386
КФГД повысил ставки по депозитам в тенге
Фото: Depositphotos
Ставки вводятся в действие с 6 декабря
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года.

Сообщается, что новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря текущего года.

В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.


Напомним, вчера Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
 

Глава Нацбанка объяснил решение о повышении базовой ставки

05.12.2022, 16:14 34186
Глава Нацбанка объяснил решение о повышении базовой ставки
Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил решение о повышении базовой ставки до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

По его словам, решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года. Мы приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки", - сообщил Галымжан Пирматов.


Он отметил, что принятые меры позволили обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать сберегательную активность субъектов экономики.

С июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября", - заявил глава Нацбанка.


Он также отметил, что валютный рынок сбалансирован.

С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике", - сообщил он.


Также, по его словам, кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне.

Взвешенная политика позволяет сохранять положительный темп роста кредитования банками экономики", - отметил Галымжан Пирматов.


В октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года - рост на 16,1%.

Текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде. В дальнейших решениях будет приниматься во внимание соответствие фактической инфляции прогнозным оценкам", - добавил глава Нацбанка.


Он также сообщил, что инфляция в годовом выражении в ноябре 2022 года достигла 19,6%.

Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.

При этом видно, что базовая инфляция продолжает формироваться на высоком уровне.

Если говорить об инфляции в месячном выражении, то в ноябре текущего года, несмотря на замедление до 1,4% по сравнению с предыдущими 2 месяцами, ее уровень остается высоким, существенно превышая многолетние средние уровни", - сообщил глава Нацбанка.


По его словам, инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторических максимумов. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в ноябре текущего года составила 18,2%.

Инфляционные ожидания предприятий в IV квартале текущего года также достигли рекордных значений и составили 17,6%.

В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования, и приводят к устойчивому инфляционному давлению", - добавил Галымжан Пирматов.


Напомним, Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
 

Пенсионные вкладчики получат больше прав в управлении своими активами

05.12.2022, 14:37 36266
Пенсионные вкладчики получат больше прав в управлении своими активами
Фото: Depositphotos
Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Социальный кодекс вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами, сообщила сегодня мажилисменам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в рамках правительственного часа.

По ее словам, установленный порог достаточности будет использован только при изъятии пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами вкладчики смогут не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей накопленной суммы.

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры, 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию", - сообщила министр.


Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски", - добавила министр.

 

Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых

05.12.2022, 14:11 36326
Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых
Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Повышение ставки в Нацбанке объяснили неопределенностью геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющимися высокими ценами на продовольствие в мире.

В то же время в информации отмечается, что Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки.

Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", - подчеркивается в информации.


Ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай зерновых. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт на Украине.

С учетом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года.

В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%.

Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", - заявили в Нацбанке.


Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%.

Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала. Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств", - говорится в информации.


Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14.00 по времени Астаны.

Напомним, в конце октября Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 

 

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