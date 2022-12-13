Нацбанк: инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться

Прогнозы регулятора по динамике экономического развития на конец 2022 года и начало 2023 года претерпели изменения

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары, - Инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.





Инфляционные процессы формируются под воздействием факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Продолжается процесс переноса издержек производства и логистики в потребительские цены в условиях удорожания средств производства и продукции промежуточного потребления. Наблюдалось существенное ускорение импортных цен ввиду ослабления номинального обменного курса тенге в третьем квартале 2022 года. В свою очередь дезинфляционное давление на потребительские цены оказывает административное регулирование цен на ГСМ", - сообщает пресс-служба регулятора.





В НБ РК отметили, что, несмотря на некоторое ослабление, факторы спроса продолжают оказывать проинфляционное давление на цены, особенно в условиях роста неопределенности. Так, в октябре 2022 года отмечался резкий рост цен на арендное жилье ввиду повышенного спроса со стороны прибывших граждан из Российской Федерации. Также наблюдается рост цен на отдельные виды нерегулируемых платных услуг, товары личного пользования и бытовую технику. Ввиду замедления темпов роста реальных доходов населения внутренний потребительский спрос поддерживается ростом кредитования и высокими инфляционными ожиданиями населения, которые достигли исторических максимумов.





Показатели сезонно очищенной базовой инфляции продолжают формироваться на повышенных уровнях, что свидетельствует о сохранении затяжного высокого инфляционного фона в экономике. Согласно обновленным прогнозам Национального банка, ускорение инфляции продолжится до первого квартала 2023 года, после чего ожидается замедление инфляционных процессов. В рамках базового сценария по итогам 2022 года сложится в пределах 20-21%, в 2023 году годовая инфляция замедлится до 11-13%, в 2024 году - до 7-9%, в 2025 году - 4-6%", - сообщили в Нацбанке.





Рост экономики Казахстана по итогам десяти месяцев 2022 года оказался ниже ожиданий Национального банка в результате более глубокого падения производства в горнодобывающей промышленности на фоне проведения ремонта на нефтяном месторождении Карачаганак и затяжной поломки на месторождении Кашаган. Это также обусловило замедление деловой активности в транспорте и торговле. Среди драйверов роста экономики остаются сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность.





Прогнозы Национального банка по динамике экономического развития на конец 2022 года и в начале 2023 года претерпели изменения. Пересмотр прогнозов связан с переоценкой в сторону снижения производства нефти в стране до конца 2022 года и на 2023 год. Ожидается замедление годовых темпов роста экономики Казахстана в 2022 году до 2-3%. По мере восстановления добычи нефти в течение 2023 года темпы роста ВВП будут восстанавливаться и составят 3-4% (г/г), в 2024-2025 годах - 3,5-4,5% (г/г).





Сложная геополитическая обстановка в мире и риски рецессии продолжают вносить высокую неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей, что обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на высоком уровне", - отметили в Нацбанке.



