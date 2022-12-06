Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых

Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.





Повышение ставки в Нацбанке объяснили неопределенностью геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющимися высокими ценами на продовольствие в мире.





В то же время в информации отмечается, что Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки.





Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", - подчеркивается в информации.





Ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай зерновых. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт на Украине.





С учетом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года.





В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%.





Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", - заявили в Нацбанке.





Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%.





Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала. Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств", - говорится в информации.





Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14.00 по времени Астаны.



