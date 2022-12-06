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Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых

05.12.2022, 14:11 10801
Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых
Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Повышение ставки в Нацбанке объяснили неопределенностью геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющимися высокими ценами на продовольствие в мире.

В то же время в информации отмечается, что Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки.

Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", - подчеркивается в информации.


Ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай зерновых. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт на Украине.

С учетом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года.

В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%.

Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", - заявили в Нацбанке.


Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%.

Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала. Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств", - говорится в информации.


Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14.00 по времени Астаны.

Напомним, в конце октября Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 

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Более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза"

06.12.2022, 13:30 661
Более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза"
Фото: kmg.kz
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 128 тысяч заявок поступило от казахстанцев на участие в IPO "КазМунайГаза". Об этом в правительстве сообщил председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Вчера были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан, составило 128,7 тысячи. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге", - сказал Алмасадам Саткалиев.


Он отметил, что 99% заявок были поданы онлайн, что говорит о высоком уровне цифровизации общества и высоком уровне грамотности.

Кроме того, глава фонда сообщил, что фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний:

  • 2023-2024 годах - "Эйр Астана", КЕГОК, портфель зеленых активов "Самрук-Энерго" (проектная компания QazaqGreenPower plc).
  • 2024-2025 годах - "КазахГаз".
  • 2025 году - "Казахстан темiр жолы".
 

КФГД повысил ставки по депозитам в тенге

06.12.2022, 13:15 1211
КФГД повысил ставки по депозитам в тенге
Фото: Depositphotos
Ставки вводятся в действие с 6 декабря
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года.

Сообщается, что новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря текущего года.

В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.


Напомним, вчера Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
 

Глава Нацбанка объяснил решение о повышении базовой ставки

05.12.2022, 16:14 8181
Глава Нацбанка объяснил решение о повышении базовой ставки
Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил решение о повышении базовой ставки до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

По его словам, решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года. Мы приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки", - сообщил Галымжан Пирматов.


Он отметил, что принятые меры позволили обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать сберегательную активность субъектов экономики.

С июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября", - заявил глава Нацбанка.


Он также отметил, что валютный рынок сбалансирован.

С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике", - сообщил он.


Также, по его словам, кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне.

Взвешенная политика позволяет сохранять положительный темп роста кредитования банками экономики", - отметил Галымжан Пирматов.


В октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года - рост на 16,1%.

Текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде. В дальнейших решениях будет приниматься во внимание соответствие фактической инфляции прогнозным оценкам", - добавил глава Нацбанка.


Он также сообщил, что инфляция в годовом выражении в ноябре 2022 года достигла 19,6%.

Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.

При этом видно, что базовая инфляция продолжает формироваться на высоком уровне.

Если говорить об инфляции в месячном выражении, то в ноябре текущего года, несмотря на замедление до 1,4% по сравнению с предыдущими 2 месяцами, ее уровень остается высоким, существенно превышая многолетние средние уровни", - сообщил глава Нацбанка.


По его словам, инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторических максимумов. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в ноябре текущего года составила 18,2%.

Инфляционные ожидания предприятий в IV квартале текущего года также достигли рекордных значений и составили 17,6%.

В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования, и приводят к устойчивому инфляционному давлению", - добавил Галымжан Пирматов.


Напомним, Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
 

Пенсионные вкладчики получат больше прав в управлении своими активами

05.12.2022, 14:37 10091
Пенсионные вкладчики получат больше прав в управлении своими активами
Фото: Depositphotos
Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Социальный кодекс вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами, сообщила сегодня мажилисменам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в рамках правительственного часа.

По ее словам, установленный порог достаточности будет использован только при изъятии пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами вкладчики смогут не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей накопленной суммы.

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры, 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию", - сообщила министр.


Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски", - добавила министр.

 

Международное агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

03.12.2022, 10:06 18181
Международное агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана
Высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга Казахстана по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 37,8% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель стран с аналогичным кредитным рейтингом. При этом отмечаются зависимость страны от сырьевых товаров, высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики", - сообщает Нацбанк.


По мнению агентства, высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют пик инфляции в первой половине 2023 года, при этом ожидают среднюю инфляцию на уровне 9,5%. В Агентстве подчеркивают приверженность Национального банка плавающему обменному курсу, способствующему абсорбированию шоков.

В агентстве также подчеркнули достаточную капитализацию казахстанского банковского сектора и указали на улучшение его показателей. По мнению аналитиков, высокие процентные ставки по вкладам в национальной валюте и ряд других мер позволили предотвратить отток депозитов, а также сохранить уровень долларизации депозитов и кредитов практически на неизменном уровне.
 

КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения по депозитам на январь 2023 года

01.12.2022, 15:16 24926
КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения по депозитам на январь 2023 года
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2023 года, сообщает пресс-служба фонда.

По сравнению с ранее утвержденными декабрьскими значениями ставки остались без изменений.

Отмечается, что решение об изменении ставок по линейке депозитных продуктов принимается непосредственно банками второго уровня.




 

Проверить, как используются национальные ресурсы объектами квазигоссектора, требуют депутаты

30.11.2022, 13:40 32966
Сейчас средства квазигосударственных компаний не кредитуют реальный сектор экономики, а уходят на депозиты
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты, являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, заявил в своем депзапросе на имя генпрокурора и главы Антикора депутат Юрий Ли.

Известно, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра "народными деньгами" на Казахстанской фондовой бирже", - сообщил мажилисмен.


Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг. По данным Казахстанской фондовой биржи, сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 1 октября 2022 года составила 19,5 трлн тенге", - добавил Ли.


Он отметил, что по сравнению с прошлым годом сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже увеличилась почти на 2 трлн тенге.

По состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге, или на 24%, это без учета остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг. Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты, являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета", - подчеркнул мажилисмен.


Еще одними бенефициарами от оригинального управления народными финансами являются иностранные кредиторы, заявил Ли. Так, 25 ноября текущего года стало известно о строительстве ветряной электростанции, в этой связи фонд "Самрук-Казына" и АО "НК "Казмунайгаз" займут 1,4 млрд долларов США, или 660 млрд тенге по текущему курсу.

По мнению мажилисмена, Высшая аудиторская палата должна провести аудит эффективного и законного управления национальными ресурсами для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Напомним, ранее Минфин выявил нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге на объектах квазигоссектора.
 

ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год

30.11.2022, 13:30 33526
ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год
На 2023 год ПМД составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал в СМИ и на сайте пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели, сообщается на сайте ЕНПФ.

Там отметили, что ПМД на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.

Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются", - отметили в фонде.


На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

В фонде напомнили, что методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства и его величина пересматривается ежегодно для каждого возраста с учетом повышения будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

 

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