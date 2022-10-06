Токаев утвердил Концепцию развития финсектора до 2030 года

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Провести проверку соответствия занимаемым должностям государственных служащих Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, курирующих сегмент онлайн-микрокредитования, потребовал депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в настоящее время, по статистике, из 10 казахстанских заемщиков по микрокредитам 4 находятся на просрочке. В целом их количество составляет 38%, или 555 тысяч заемщиков.

Учитывая, что МФО для искусственного снижения уровня просрочки продают просроченные займы портфелями коллекторским агентствам, фактически количество должников-просрочников МФО гораздо выше", - заявил депутат.

По его данным, на 1 июля 2022 года общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторским агентствам, составляет 1 млн 520 тысяч человек.

Продажа просроченных долгов коллекторам стимулируется самим АРРФР: финрегулятор дает указания МФО снизить уровень просрочки, и МФО искусственно очищают баланс, уступая права требования по микрокредитам", - подчеркнул мажилисмен.

По его словам, других регуляторных мер по ограничению просрочки у МФО нет.





Остается лишь догадываться об уровне доходности и реальных размерах процентных ставок, если МФО могут себе позволить такой уровень проблемного портфеля", - заявил Ли.

Он напомнил, что в судах имеются многочисленные прецеденты начисления годовой эффективной ставки до 30 000% годовых на заемщика.

Должники, сталкиваясь с таким "финансовым произволом", принципиально отказывались платить по долгам. И, к сожалению, не все на сегодня обратились за судебной защитой. А теперь финрегулятор предлагает им дождаться принятия закона о банкротстве и освободиться от долгов со всеми вытекающими последствиями для банкротов", - отметил депутат.

По его словам, в соцсетях до сих пор огромное количество "посредников-помогаек", которые обещают помочь получить новый график платежей или мировое соглашение из МФО. В их числе "Коке", "Тенго", "Турбомани", "Деньги населению", Sofi finance, "Мега кредит", "Деньги click", "ДОЗП", "Кредитомат", "Финтех финанс", Credit plus, "Кредит24", "Честное слово", Kviku, HAVA и другие.

По сути, с должника-просрочника получают денежное вознаграждение "посредники-помогайки", а МФО выдает ему новый облегченный график платежей, и где же хваленная процедура урегулирования просроченной задолженности со стороны МФО, о которой говорит финансовый регулятор? Почему должник не может получить бесплатно такой график у самого кредитора? Об отношениях МФО и посредников несложно догадаться", - пояснил депутат.

Он уточнил, что по такой же схеме работают и коллекторские агентства, получившие статус кредиторов: "Эксперт плюс", RIONI Capital, ID collect, Diplomat collection, Capital collection, KPI.

Между тем АРРФР планирует ввести лимит для МФО в 20% доли микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней к объему проблемных микрокредитов.

То есть нужно было довести уровень проблемного портфеля по заемщикам до 40% и потом вводить такие лимиты. По сути, людей доводили до неплатежеспособного состояния, выдавая налево и направо микрокредиты с нарушениями, а теперь финрегулятор "проснулся", - заявил Ли.

По его словам, АРРФР нужно проверить все 555 тысяч должников МФО, имеющих просрочку свыше 90 дней, и должников, права кредиторов по которым переданы в коллекторские агентства, на выявление правонарушений при микрокредитовании, и результаты такой проверки представить инициаторам запроса для выработки адекватных законодательных инициатив.

Также нужно ввести требование формирования уставного капитала коллекторскими агентствами исключительно в деньгах, путем их депонирования на банковском счете на весь период деятельности, обязать МФО внедрить прозрачную и эффективную процедуру работы с проблемными заемщиками, кредитному госбюро представить информацию на 31 декабря 2021 года и 1 октября 2022 года о количестве проблемных заемщиков, права кредиторов по которым переданы от МФО коллекторским агентствам, а также совокупную сумму их задолженности", - считает Ли.