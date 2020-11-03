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Финорганизации Казахстана оштрафованы на 76,2 млн с начала года

02.11.2020 5644
Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - За девять месяцев в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых организаций, коллекторских агентств и МФО, применены 253 рекомендательные меры надзорного реагирования, пять письменных предписаний и 163 административных взыскания на общую сумму 76,2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
За девять месяцев 2020 года в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций за нарушение прав и законных интересов потребителей финансовых услуг применено: 66 рекомендательных мер надзорного реагирования, три письменных предписания, 67 административных взысканий. Общая сумма административных взысканий в отношении банков составила 36,7 млн тенге, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Согласно данным ведомства, основными нарушениями, допущенными банками, за которые предусмотрена административная ответственность, являлись: нарушение сроков исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, установленных законом о платежах; невыполнение обязанности по указанию годовой эффективной ставки вознаграждения в информации о величинах вознаграждения по займам; несвоевременное представление информации в кредитное бюро и представление недостоверных сведений в отношении субъектов кредитных историй.
 
Общая сумма вынесенных административных взысканий в отношении страховых (перестраховочных) организаций составила 919,1 млн тенге, в отношении МФО - 37,9 млн тенге. 
 
По итогам выявленных за девять месяцев 2020 года нарушений в отношении коллекторских агентств применено: шесть мер воздействия в виде письменных предписаний, два административных взыскания. За девять месяцев 2020 года общая сумма административных взысканий в отношении коллекторских агентств составила 530,2 млн тенге.
 

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