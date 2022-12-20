Микрофинансовая организация лишена лицензии в Алматы

Монеты вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM

Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в начале декабря - Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт". Об особенностях коллекционных монет рассказал главный дизайнер Нацбанка Казахстана Алмат Басенов.





Он сообщил, что казахстанские коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM Münzhandelsgesellschaft МbH & Co.KG Deutsche Münze.









Монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпущены в обращение в рамках соглашения между Нацбанком Казахстана и компанией MDM, которая является единственным держателем лицензии FIFA на выпуск коллекционных монет, посвященных футбольным чемпионатам.





Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.





Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.









В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот.





Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3650 штук, для внешнего рынка - 350 штук.



