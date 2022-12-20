Микрофинансовая организация лишена лицензии в Алматы

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МФО в течение двенадцати месяцев допускались нарушения в предоставлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в городе Алматы от 15 декабря текущего года ТОО "МФО "Атслаха 18" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба АРРФР.
По данным агентства, основаниями для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка РК.
МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства, отказе в предоставлении запрошенных финансовым регулятором информации и документов", - говорится в сообщении АРРФР.
В соответствии с требованиями закона о микрофинансовой деятельности МФО обязана в течение тридцати календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - добавили в ведомстве.
Напомним, АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации.