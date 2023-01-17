Денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге прокомментировали в Нацбанке

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.





Инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка. Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет - 0,7%)", - говорится в сообщении Нацбанка.





По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.





Инфляционные ожидания продолжают демонстрировать ускорение. В декабре их значение обновило максимумы с момента ведения опроса, составив 21,3%. Рост инфляционных ожиданий населения связывается с изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменениями цен на ГСМ. Высокие и нестабильные инфляционные ожидания могут явиться фактором более сильного роста инфляции и более медленного ее снижения в будущем", - сообщается на сайте.





Внешние цены в целом формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона в соответствии с риторикой предыдущего решения. При повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах - торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане. Цены на нефть формируются немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 90 долларов США за баррель в среднем в 2023 году.





По итогам января-декабря 2022 года темп роста ВВП составил 3,1%. Отмечается рост потребительского импорта, стабильная динамика розничного товарооборота и продолжающееся увеличение объемов потребительского кредитования. При этом проинфляционные риски сохраняются. Перестройка структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокая неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта на Украине являются ключевыми рисками для инфляции. Существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста вносят ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире, а также логистические условия.





Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием, и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", - отметили в Нацбанке.





Дополнение. 13.01.2023, 16.35





Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов отметил, что повышение годовой инфляции в декабре 2022 года уже было учтено при предыдущем решении. В этой связи, как и ожидалось, пересмотр базовой ставки на последнем заседании Комитета по денежно-кредитной политике не потребовался.





Однако мы видим, что сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции", - сказал глава Нацбанка.





По его словам, все еще вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику.





Наша основная задача сейчас - добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее", - сказал Пирматов.





Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 февраля 2023 года в 12.00 по времени Астаны.





Ранее в Нацбанке сообщили , что инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары.





В декабре Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75% годовых.



