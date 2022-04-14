Система Orphus

АРРФР и "Сбербанк" сделали совместное заявление

13.04.2022, 11:52 6361
АРРФР и "Сбербанк" сделали совместное заявление
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ДБ АО "Сбербанк" заявляют, что управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с банком еще на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", - заверили в пресс-службе АРРФР.

 
Ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО "Сбербанк" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).
 
То есть операции с указанной финансовой организацией и другими ее дочерними структурами должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.
 

В целом "Сбербанк Казахстан" демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", - заверили в ведомстве. 

 
Таким образом, финансовая устойчивость банка вкупе с дополнительной поддержкой от материнской организации позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов, утверждают в пресс-службе.
 

новости по теме

"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности

14.04.2022, 09:45 1596
"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В настоящее время "Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности, связанным с одномоментными заявками по исполнению клиентских платежей и переводов, а также снятием средств клиентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 7 апреля 2022 года осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте", - говорится сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

 
По информации ведомства, банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами.
 
Кроме того, для привлечения дополнительной тенговой ликвидности банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-банка Казахстан" из санкционного списка.
 

Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение "Альфа-банком" своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты", - заверили в ведомстве. 

 
В АРРФР также сообщили, что в соответствии с генеральной лицензией № 23 управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении "Альфа-банка" в список SDN непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года. 
 

Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие", - пояснили в ведомстве.

 
Отмечается, что все казахстанские банки имеют возможность работать с "Альфа-банком" до эффективной даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.
 
В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам "Альфа-банка Казахстан" будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги. 
 

Альфа-банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - заверили в агентстве.


Ранее сообщалось, что срок завершения сделок со "Сбербанком" продлили на три месяца - до 12 июля 2022 года.
 

Часть кредитов переводят из "Сбербанка Казахстан" в Halyk Bank

13.04.2022, 17:03 4791
Часть кредитов переводят из "Сбербанка Казахстан" в Halyk Bank
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Halyk Bank и ДБ АО "Сбербанк" подписали соглашение, в рамках которого по договору цессии была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса, говорится в совместном пресс-релизе банков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 апреля 2022 года кредитный портфель потребительских займов ДБ АО "Сбербанк" составляет 1,1 трлн тенге.
 
Комментируя перевод части кредитного портфеля в Halyk Bank, председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев отметил, что переуступка займов является общепринятой практикой и обычной процедурой в банковском секторе.
 

За свою многолетнюю историю "Сбербанк" не раз встречался лицом к лицу с различными вызовами, но всегда их с успехом преодолевал, ставя во главу угла интересы своих клиентов. Мы всегда стремимся исполнять свои обязательства как перед клиентами, так и перед государством. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" вернул все государственные деньги, в том числе выданные по программам льготного кредитования. Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк. Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы в свою очередь получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов", - отметил глава "Сбербанка Казахстан".

 
Как отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, выкупив часть ссудного портфеля физических лиц и тем самым предоставив ликвидность ДБ АО "Сбербанк", Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора Казахстана.
 

На сегодняшний день в Halyk Bank переведен остаток задолженности по займам физических лиц, и стоит отметить, что это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов. Со своей стороны мы обеспечили все необходимые меры для бесшовного перехода из "Сбербанка Казахстан" в Halyk. Удобство и комфорт наших клиентов для нас всегда были, есть и будут в приоритете", - сказала она.

 
Глава Банка развития Казахстана Руслан Искаков заострил внимание на том, что БРК выступает гарантом возврата государству денежных средств, освоенных в рамках программы льготного автокредитования.
 

Банк развития, являясь оператором программы, несет полную ответственность за возвратность полученных средств государству вне зависимости от платежеспособности БВУ, участвующих в программе на протяжении всего срока реализации программы. В настоящее время в связи с введением санкций на банки второго уровня, являющиеся дочерними компаниями российских банков и участвующие в программе автокредитования, со стороны БРК была проведена оперативная работа по переводу задолженности в рамках программы в другие банки второго уровня", - отметил он.

 
На данный момент процесс миграции кредитов физических лиц уже запущен и проходит плавно и неощутимо для клиентов, что в конечном итоге является главной задачей банков-партнеров, говорится в сообщении.
 
Отмечается, что условия по действующим займам клиентов "Сбербанка Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования - останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента. Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заемщика в случае, если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений.
 

Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется", - сообщили в банке. 

 
Если заемщик "Сбербанка Казахстан" не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение Halyk Homebank, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта Halyk Bonus Digital без пластика для погашения займа (при желании можно заказать пластик через приложение Homebank с адресной доставкой; также можно открыть моментальную карту в отделении Halyk Bank). Сумма ежемесячного платежа будет автоматически списана с карты/счета Halyk Bank в дату платежа по графику, поэтому клиенту необходимо регулярно пополнять свой карточный либо текущий счет. Пополнение бесплатно можно производить через отделения банка, АТМ с опцией Cash-in, платежные терминалы банка, платежные терминалы Kassa24, QIWI либо через пополнение карточки с карты другого БВУ или перевод с другого БВУ (за исключением "Сбербанка Казахстан" и ВТБ) на цифровую карту банка (в этом случае взимается комиссия другого БВУ за перевод).
 
Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в ДБ АО "Сбербанк" до 11 апреля 2022 года включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным. Если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank, либо пополнив карту одним из указанных выше способов. Если клиент осуществил пополнение счета в ДБ АО "Сбербанк" для погашения ежемесячного платежа по переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении "Сбербанка Казахстан" и произвести погашение в Halyk Bank. В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре - станет ежемесячно пополнять карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита.
 
С 13 апреля 2022 года клиенты, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, могут проверить статус своего займа по ИИН на сайте банка.
 

Агентством РК по регулированию финрынка выявлена компания с признаками нелицензированной деятельности

12.04.2022, 14:14 11196
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выявлена компания, имеющая признаки нелицензированной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно информации из интернет-ресурса www.crezu.kz, ТОО Crezu.kz осуществляет деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Минимальный период погашения долга - 3 месяца, максимальный - 12 месяцев. Максимальная годовая процентная ставка - 36%. Процентные ставки варьируются от кредитора к кредитору, предложенная процентная ставка будет зависеть от обстоятельств и кредитной истории", - говорится в сообщении.

 
Сообщается, что "в марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО Crezu.kz одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге сроком на 60 месяцев".
 

В дальнейшем по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тысяч тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО "Crezu.kz" направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил. Проведенная документальная проверка показала, что ТОО "Crezu.kz" имеет лицензию некоего "Общества финансового рынка Республики Казахстан" № 2.0.013/089. Договор займа был заверен печатью ТОО "Микрофинансовая организация crezu.kz", - сообщили в агентстве.

 
Отмечается, что ТОО "Crezu.kz" не проходило учетную регистрацию Агентства и не значится в списке организаций, получивших лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности Агентства.
 

Таким образом, в деятельности данного ТОО выявлены признаки нелицензированной деятельности: компания предоставляла на территории Республики Казахстан финансовые услуги самостоятельно и (или) с привлечением посредников без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на нее поступали жалобы граждан в агентство. Агентство направило соответствующую информацию в правоохранительные органы. Касательно сайта приняты меры для приостановления доступа к интернет-ресурсу www.crezu.kz", - отмечает финрегулятор.

 
В связи с этим агентство информирует граждан Казахстана об опасности установления договорных отношений с ТОО "Crezu.kz", перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.
 

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефон горячей линии +7 (727) 237 1000. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00", - заключили в агентстве.

 

Золотовалютные активы Нацбанка РК снизились на $1,2 миллиарда по итогам первого квартала

12.04.2022, 11:30 12451
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - По итогам первого квартала золотовалютные активы Национального банка Республики Казахстан составили 33,2 млрд долларов США, снизившись с начала года на 1,2 млрд долларов США за счет валютных интервенций, снижения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации председателя Национального банка РК Галымжана Пирматова, активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1036 млрд тенге за первый квартал было продано валютных активов на 2,1 млрд долларов США.
 

На фоне значительного роста цены на нефть, поступления в Нацфонд с начала года составили 1059 млрд тенге, увеличившись почти в 4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. валютные поступления составили 1,9 млрд долларов США или 845 млрд тенге в эквиваленте", - сказал Пирматов на заседании правительства.

 
Он проинформировал, что доходность Нацфонда с начала создания по 31 марта 2022 года в годовом выражении составляет 3,45%. Доходность за последние 5 и 10 лет в годовом выражении составила 3,41% и 2,09% соответственно.

Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте.
 

Нарушения на 39 миллиардов тенге выявлены в сфере госзакупок по итогам первого квартала в РК

12.04.2022, 09:58 13266
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За 3 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 186 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 3,2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, по итогам проверок установлены нарушения по 9912 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений.
 

Проведено свыше 500 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 39 млрд тенге", - рассказал он.

 
Он уточнил, что нарушения устранены на 33 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны свыше 400 рекомендаций, добавил глава Минфина. 
 
Жамаубаев также назвал министерствалидирующие по неосвоению бюджетных средств.
 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге - экономия. Не освоено 15 млрд тенге", - доложил он.

 
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Всего расходы государственного бюджета исполнены на 99%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,8%.
 

Основные причины неосвоения: длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце", - пояснил спикер.

 

Нацбанк опубликовал постановление о введении допустимых значений пределов курса валюты

11.04.2022, 19:09 16111
Нацбанк опубликовал постановление о введении допустимых значений пределов курса валюты
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Национальный банк РК сообщил, что 31 марта 2022 года принято постановление правления № 30 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования - 11 апреля, сообщает пресс-служба регулятора. 
 
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций. 
 
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара - 15 тенге, евро - 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.
 
Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.
 

Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад

11.04.2022, 17:19 16751
Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В течение месяца обменный курс тенге, отражая волатильность на внешних рынках, был подвержен движениям как в сторону ослабления, так и укрепления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Интенсификация конфликта между РФ и Украиной и глобальное ослабление валют и активов развивающихся рынков оказывали давление на тенге. В середине месяца курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
В целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге был принят ряд мер по стабилизации валютного рынка. В целом в марте Национальный банк проводил валютные интервенции в объеме 990,5 млн долларов. Поддержку тенге оказывали продажи из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов, а также продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.
 
Для стимулирования рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный банк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара - с 6 тенге до 15 тенге, евро - с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года. Для снижения давления спекулятивного спроса, а также для обеспечения контроля за чрезмерным вывозом иностранной валюты указом президента введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
 

В результате предпринятых мер и по мере относительного спада геополитической напряженности курс тенге отыграл значительную часть потерь и составил 467 к концу месяца, укрепившись за месяц на 5,7%. С начала апреля курс тенге продолжил укрепление и сейчас торгуется на уровне 449 - 450 на фоне продаж со стороны экспортеров и снижения спроса со стороны населения на иностранную валюту", - сообщили в пресс-службе регулятора. 

 
В марте банковский сектор столкнулся с проблемами при покупке и логистике наличной валюты, в первую очередь долларов. С учетом сложившейся ситуации Национальный банк оперативно предпринял меры по стабилизации ситуации.
 

Во-первых, мы на ежедневной основе осуществляли продажи банкам банкнот из собственных запасов, т.е. осуществлялась продажа наличной иностранной валюты за безналичную. Только в марте в БВУ было продано около 500 млн долларов и почти 80 млн евро, которые в последующем банки продавали через свои отделения. Во-вторых, параллельно с продажами Национальный банк наладил дополнительные каналы поставок наличности с ведущими зарубежными контрагентами и логистическими компаниями. В-третьих, мы самостоятельно осуществляли покупку и ввоз банкнот для последующей продажи банкам, не имеющим возможности самостоятельно решить проблему поставки. Итого 17 банков обращались к нам за банкнотами в марте. Как мы видим по текущему положению, спрос на наличные доллары в большей степени удовлетворен и идет на спад", - рассказала председатель Национального банка Алия Молдабекова.

 
По предварительным данным, на конец марта валютные активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 1,2 млрд долларов. В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 470 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 891 млн долларов, или 448 млрд тенге. Следует отметить, что часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлений в Национальный фонд. При этом поступления в иностранной валюте в марте составили 207 млн долларов.
 

В АРРФР рассказали о ситуации в банковском секторе РК после расширения антироссийских санкций

09.04.2022, 11:01 24376
В АРРФР рассказали о ситуации в банковском секторе РК после расширения антироссийских санкций
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о текущей ситуации в банковском секторе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
6 апреля США расширили санкции в отношении двух российских банков - ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк". Решением управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерних организаций, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате чего вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.
 
Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.
 
OFAC установил срок завершения сделок с "Альфа-Банком" до 6 мая 2022 года, со "Сбербанком" - до 13 апреля 2022 года.
 
Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.
 
В частности, в отношении "Альфа-Банка" введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. "Альфа-Банк" временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме "Альфа-Банка".
 
При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки - участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.
 
В целом дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.
 
Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
 
Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге, или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге, или на 0,4%, до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге, или 2,1%, и составил 4,6 трлн тенге.
 
Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.
 
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов