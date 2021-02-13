Деньги вкладчиков AsiaCredit Bank защищены гарантией КФГД

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД).

Это означает, что в случае отказа Агентства в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки. Выплата начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации", - сообщили в фонде.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии:

- по сберегательным депозитам в тенге - не более 15 млн тенге;

- по иным депозитам в тенге - не более 10 млн тенге;

- по депозитам в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

КФГД выберет на конкурсной основе банк-агент для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. По заявлению вкладчика деньги могут быть выплачены наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет. Для получения выплаты вкладчику при посещении банка-агента достаточно будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Подробная инструкция размещена на сайте КФГД (https://www.kdif.kz/depozity-i-garantiya/vyplata-vozmeshcheniya/).

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте КФГД www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 (звонки со стационарных и мобильных телефонов по Казахстану бесплатные), через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес [email protected]

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