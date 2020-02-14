ЕАБР и "Самрук-Казына Инвест" договорились о реализации инвестпроектов в Казахстане

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО "Самрук-Казына Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве с целью реализации проектов на территории Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе ЕАБР, партнерские отношения включают обмен информацией о перспективных инвестициях аналитического, статистического, правового содержания, о лучших практиках подготовки и реализации проектов, о взаимодействии с международными институтами развития.

"Мы заинтересованы в подготовке и реализации инвестиционных проектов в Казахстане прежде всего с интеграционной составляющей. Мы организуем совместную экспертную, информационно-аналитическую и исследовательскую работу для практического применения ее результатов в развитии таких проектов. Установление партнерских отношений направлено на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Генеральный директор ТОО "Самрук-Казына Инвест" Нуржан Абдымомунов отметил, что были обсуждены ключевые направления сотрудничества, из которых наиболее интересным для компании является развитие зеленой энергетики.

Деятельность Евразийского банка развития однозначно является незаменимым инструментом совершенствования отраслевых проектов во всех регионах стран-участниц. "Самрук-Казына Инвест", в свою очередь, выражает высокую степень заинтересованности в предоставлении комфортной среды для деятельности в сфере прямых инвестиций на территории Республики Казахстан. Более того, мы готовы рассмотреть совместную работу над проектами и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Евразийским банком развития", - отметил он.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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