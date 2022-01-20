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Казахстанцы cмогут использовать цифровые документы в обменных пунктах

19.01.2022, 16:45 7256
Казахстанцы cмогут использовать цифровые документы в обменных пунктах
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Приняты поправки, позволяющие использовать цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах, сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Нацбанке, соответствующие изменения вступают в силу по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования постановления. Сообщается, что документ был опубликован 29 декабря 2021 года.
 
 

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ЕНПФ вышел из состава акционеров "Народного банка"

19.01.2022, 18:48 5686
ЕНПФ вышел из состава акционеров "Народного банка"
Фото: Акимат Актогайского района Павлодарской области
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) получила выписку из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно выписке: 
 
  • общее количество объявленных простых акций банка составляет 25 000 000 000 штук;
  • размещено 13 447 544 782 простые акции банка;
  • банк выкупил 2 539 270 930 своих простых акций;
  • лицами, каждому из которых принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, являются:
    - холдинговая группа "АЛМЭКС" (7 583 538 228 штук, доля в общем количестве размещенных акций за вычетом выкупленных - 69,52%, доля в общем количестве размещенных акций - 56,39%);
    - The Bank of New York (номинальный держатель) (3 129 358 360 штук, 28,69% и 23,27% соответственно).
 

Как избежать мошенничества с банковскими картами - советы экспертов

18.01.2022, 17:16 21961
Как избежать мошенничества с банковскими картами - советы экспертов
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Как предотвратить мошенничество с банковскими картами и защитить свои финансы, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на надежность и наличие нескольких степеней защиты, мошенники продолжают пытаться получить доступ к данным и деньгам граждан.
 

Зная только номер карты, ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги с нее. Им нужна дополнительная информация: срок действия карты и код безопасности (например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard). Если мошенникам удастся узнать одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на ваш телефон в виде SMS или PUSH-уведомлений, или получить логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету", - подчеркнули в агентстве.

 

В случае, если со стороны банка произошел какой-либо сбой, либо по счету клиента совершаются подозрительные операции, специалисты банка никогда не будут просить какие-либо коды у клиента. По регламенту безопасности банк заблокирует карту и счет и уведомит об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка сообщит о подозрительной активности. Клиент всегда может сам обратится в call-центр или отделение банка при любых подозрениях и быть в "периметре безопасности" финансовой организации", - рассказал начальник управления кибербезопасности АРРФР Роман Перминов.

 
По его словам, злоумышленники используют различное программное обеспечение, которое помогает получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные. 
 

Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях", - советует Перминов.

 
Он также порекомендовал регулярно обновлять операционную систему, установить надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях, не хранить в памяти устройств пароли/коды доступа к приложениям и другим сервисам, ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также не пересылать в мессенджерах фотографии банковских карт и паролей.
 
Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android - из Google Play. Это позволит снизить риск взлома смартфона.
 

Время от времени проверяйте список установленных приложений. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь. Кроме того, не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений. Лишние приложения не только засоряют память вашего устройства, но и являются дополнительной зацепкой для мошенников", - рекомендует вице-президент IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман Маргацкий. 

 
Эксперты советуют также: не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. 
 

В случае установки приложений, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов? Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру, разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для создания коллажа. Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение", - предостерегли в Агентстве.

 
Специалисты также советуют - расплачиваясь в кафе, ресторанах и супермаркетах, не отдавать свою карту кассиру или официанту, а прикладывать ее к терминалу оплаты самостоятельно. 
 

Если вы заметили подозрительные операции, сразу заблокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Не отключайте SMS-уведомления о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания. Блокировка карты - надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка", - посоветовал Роман Маргацкий.

 
Он также порекомендовал пользоваться банкоматами внутри отделений банков, поскольку их чаще проверяют и лучше охраняют. На банкомате должно быть оборудование, предназначенное для безопасного (скрытого) набора персонального идентификационного номера.
 
Маргацкий также дал несколько базовых рекомендаций:
 
· Подключите мобильный банк и SMS-оповещение, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно.
 
· Не храните крупные суммы денег на карте, которую носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше при необходимости делать перевод с основного счета или депозита либо вовсе открыть отдельную платежную или виртуальную карту для покупок в Интернете.
 
· Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников, ведь именно они чаще всего становятся мишенями злоумышленников.
 

Три дочерние компании нацхолдинга "Байтерек" переданы в другое управление

18.01.2022, 15:43 23791
Три дочерние компании нацхолдинга "Байтерек" переданы в другое управление
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провел государственный аудит оценки эффективности использования средств и активов квазигосударственного сектора АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе аудиторского мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств и активов государства на общую сумму около 99 млн тенге, а также дублирование функций и задач дочерних организаций холдинга", - сообщает пресс-служба Счетного комитета. 

 
С целью сокращения количества дочерних организаций холдинга активы АО QazTech Ventures и ТОО Kazakhstan Project Preparation Fund переданы под управление АО "Казына Капитал Менеджмент" в качестве отдельных фондов, сообщили в Счетном комитете. 
 
Правительству Республики Казахстан рекомендовано:
 
· повысить эффективность деятельности холдинга, организовать действенное управление активами, как государственным имуществом, усилить контроль за использованием выделяемых бюджетных средств и средств Нацфонда, принять меры по их использованию, обеспечить защиту права государственной собственности;
 
· рассмотреть вопрос трансформации группы компаний холдинга с целью исключения дублирования функций дочерних организаций ТОО Kazakhstan Project Preparation Fund, АО "Инвестиционный фонд Казахстана" и АО "Фонд проблемных кредитов" при Министерстве финансов и АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
 
По итогам электронных торгов, 100% акций АО "Инвестиционный фонд Казахстана" приобрел частный инвестор.
 
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поручил правительству реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына". Президент потребовал от правительства создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний. 
 

КФГД ответил на вопросы вкладчиков по депозитам

14.01.2022, 14:16 32441
КФГД ответил на вопросы вкладчиков по депозитам
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Специалисты Казахстанского фонда гарантирования депозитов ответили на самые распространенные вопросы вкладчиков по депозитам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ответы касаются порядка расчета и получения суммы возмещения с учетом повышенной гарантии по сберегательным вкладам в тенге. 
 
По каким видам депозитов повышена гарантия?
 
Ответ: Новые изменения коснулись только сберегательных вкладов в тенге. Это новый особенный вид депозита, который стал доступен для населения с октября 2018 года. Сберегательные вклады открываются на определенный срок на особых условиях: при досрочном изъятии депозита вкладчик должен за 30 календарных дней уведомить банк о своем намерении, при этом вознаграждение выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования (не более 0,1%). Отмечаем, что сберегательный вклад является самым доходным среди других видов депозитов, максимальная доходность по нему может достигать 14,9% годовых. 
 
Сейчас на рынке доступны сберегательные депозиты на 3, 6, 12 и более месяцев. Вкладчик вправе выбрать любой удобный для себя срок договора. 
 
Новая гарантия распространяется только на сберегательные вклады в тенге, открытые после 11 января 2022 года (дата введения в действие Закона)?
 
Гарантия КФГД в размере 20 млн тенге распространяется на все действующие в настоящее время сберегательные вклады в тенге, открытые в банках-участниках системы гарантирования депозитов как до, так и после 11 января 2022 года. 
 
Изменились ли максимальные размеры гарантийного возмещения по другим видам депозитов?
 
Максимальный размер гарантии зависит от вида и валюты депозита. По другим видам депозитов предельные размеры гарантийного возмещения остались без изменений:
 
10 миллионов тенге – по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных, включая карточные и текущие счета;
 
5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.
 
Согласно новым изменениям, увеличился и максимальный размер совокупной суммы гарантийного возмещения до 20 млн тенге. В каких случаях вкладчик может получить 20 млн тенге?
 
Совокупная сумма гарантийного возмещения выплачивается по нескольким видам депозитов вкладчика, открытым в одном банке, и рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленных по каждому виду депозита отдельно. 
 
Примеры: 
 
Если у вкладчика в банке имеются два сберегательных вклада в тенге на общую сумму 22 млн тенге?
 
В этом случае совокупный размер гарантийного возмещения составит 20 млн тенге. 
 
Если у вкладчика в банке имеются три различных вида депозита: сберегательный вклад в тенге на сумму 5 млн тенге, несрочный вклад в тенге на сумму 10 млн тенге и депозит в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 5 млн тенге? 
 
В этом случае размер совокупного гарантийного возмещения составит 20 млн тенге. 
 
Если у вкладчика по обычному (не сберегательному) вкладу в тенге имеется 15 млн тенге, и он в этом же банке открыл сберегательный депозит в тенге на минимальную сумму, например, 1000 тенге, то совокупная сумма гарантии возрастет до 20 млн тенге? 
 
В этом случае сумма к получению составит 10 001 000 тенге. 5 млн тенге по обычному вкладу не подлежат гарантии, поскольку превышают лимит - 10 млн тенге, установленный законом по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных.
 
У вкладчика в одном банке три депозита: один универсальный (несрочный в тенге), который часто пополняется и снимается по мере необходимости. На этом счете в среднем 500 тысяч тенге. Второй – сберегательный вклад в тенге 14 млн тенге и в иностранной валюте – 13 тысяч долларов. Если наступит страховой случай, как будет рассчитана совокупная сумма гарантийного возмещения? 
 
Совокупная сумма гарантийного возмещения рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленных по каждому виду депозита отдельно:
 
20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте;
 
10 миллионов тенге – по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных;
 
5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.
 
Выплата гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам производится в национальной валюте Республики Казахстан. Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, определенный на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.
 
Применительно к данному случаю, вкладчик получит совокупную сумму гарантийного возмещения в размере 19 500 000 тенге: 14 млн тенге – по сберегательному вкладу в тенге, 500 тысяч тенге – по несрочному депозиту в тенге, а также по счету в иностранной валюте - 5 млн тенге (поскольку 13 тыс. долларов США по курсу больше, чем 5 млн тенге). 
 
Если у вкладчика в банке имеются два различных не сберегательных депозита - несрочный вклад в тенге на сумму 16 млн тенге и депозит в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 6 млн тенге?
 
В этом случае размер совокупного гарантийного возмещения составит 15 млн тенге: по несрочному вкладу в тенге - 10 млн тенге и по депозиту в иностранной валюте - 5 млн тенге. Поскольку совокупная сумма гарантийного возмещения рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленного по каждому виду депозита отдельно. 
 
У вкладчика был сберегательный депозит в тенге на 20 млн тенге. На дату лишения лицензии банка накопились проценты. Получит ли вкладчик только 20 млн тенге или проценты тоже? 
 
С 1 января 2020 года на вознаграждение по депозиту, начисленное на дату лишения банка лицензии, распространяется гарантия КФГД. Не рекомендуется открывать сберегательный вклад в тенге ровно на 20 млн тенге, ведь за тот срок, на который он открыт, начисляется вознаграждение и при наступлении страхового случая, сумма вклада, с учетом начисленных процентов, превысит 20 млн тенге. 
 
Будут ли пересматривать сумму гарантийного возмещения тем, кто уже получил выплату? Например: общая сумма вкладов депозитора в одном банке составляла 20 млн тенге. Ранее депозитор получил совокупную сумму возмещения в размере 15 млн тенге. Имеет ли право депозитор на перерасчет полученного возмещения, в связи с повышением гарантии? 
 
Новый размер гарантии по сберегательным вкладам, равно как и совокупный размер гарантийного возмещения распространяется на новые страховые случаи, то есть, на случай лишения банка лицензии после 11 января 2022 года (дата введения в действие Закона).
 
Какая сейчас ситуация по выплатам гарантийного возмещения?
 
На сегодняшний день КФГД продолжает осуществлять выплаты вкладчикам девяти банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций и находящихся в процессе принудительной ликвидации. 
 
Это: АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО Delta Bank, АО "Банк Астаны", АО Qazaq Banki, АО "Эксимбанк Казахстан", АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank и АО Capital Bank Kazakhstan. 
 
Вкладчики всех банков уже забрали основную часть суммы причитающегося гарантийного возмещения. 
 
К примеру, по АО "Capital Bank Kazakhstan", который был лишен лицензии 26 июня прошлого года, КФГД уже выплатил вкладчикам 91% от общей суммы гарантийного возмещения. 
 
По АО "Банк Астаны" вкладчикам, имевшим самые крупные суммы гарантийного возмещения (более 37,5 млрд тенге), уже выплачено 99% от данной суммы. 
 
Детальная информация по выплатам доступна онлайн на сайте КФГД.
 
Какая максимальная сумма гарантийного возмещения для вкладчиков данных девяти банков?
 
Максимальные размеры гарантийного возмещения по указанным банкам, действовавшие в Законе на дату наступления страхового случая, остаются без изменений: 
 
АО "Валют-Транзит Банк" - 5 млн тенге по всем видам депозитов; 
 
АО "Казинвестбанк" и АО Delta Bank - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 млн тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 10 млн тенге);
 
АО Qazaq Banki, АО "Банк Астаны", АО "Эксимбанк Казахстан" - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 млн тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 млн тенге). Данные банки не привлекали сберегательные депозиты в тенге, максимальная сумма гарантийного возмещения по которым составляла 15 млн тенге;
 
АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank и АО Capital Bank Kazakhstan - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте, 10 млн тенге по депозитам в тенге и 15 млн тенге по сберегательным депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 млн тенге).
 
По всем вопросам гарантии вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, в Телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах Фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес [email protected]
 

Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП

12.01.2022, 18:03 37756
Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Национальный банк Казахстана сообщает о продлении сроков представления отчетности по финансовому сектору РК в период действия чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщается на сайте главного банка страны, сроки отчета продлены:
 
- для банков второго уровня, субъектов страхового рынка и рынка ценных бумаг в зависимости от вида отчета;
 
- для организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, уполномоченных и ипотечных организаций, АО "Казпочта", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", коллекторских агентств, кредитных бюро до 28 января 2022 года (включительно).
 
Более подробно о переносах сроков по предоставлению отчетности можно ознакомиться здесь
 
Информацию также можно получить по телефону +7 (7172) 77 52 10. 

 

Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций

12.01.2022, 09:05 41896
Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Национальный банк Республики Казахстан проведет при необходимости валютные интервенции. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк РК обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций", - сказал Досаев в ходе заседания правительства. 

 
Он также напомнил, что сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. 
 
Досаев также отметил, что с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране. 
 

Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня. С 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета", - проинформировал спикер.

 
С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме, добавил председатель Нацбанка.
 
Напомним, президент в ходе выступления в мажилисе 11 января отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.
 

С 12 января возобновят работу обменники

11.01.2022, 15:41 44406
С 12 января возобновят работу обменники
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - С 12 января возобновятся обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со стабилизацией ситуации в Алматы и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы", - сообщили в Национальном банке РК.

 
Ранее сообщалось, что президент РК в ходе заседания мажилиса поручил обеспечить стабильность валютного рынка.
 

Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка", - сказал Токаев.

 

КФГД повышает максимальную сумму гарантии по депозитам в тенге до 20 млн

11.01.2022, 13:17 44846
КФГД повышает максимальную сумму гарантии по депозитам в тенге до 20 млн
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - 30 декабря 2021 года президент Казахстана подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 до 20 млн тенге. Соответствующие изменения были внесены в закон РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и вводятся в действие с 11 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн тенге", - сообщает пресс-служба АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

 
В КФГД отмечают, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе. 
 
По данным фонда, на текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам.
 

Все банки, имеющие лицензию на прием и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов. Таким образом, деньги всех казахстанцев в банках второго уровня находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов", - добавили в КФГД. 

 

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