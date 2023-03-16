Курс доллара резко вырос в Казахстане

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 15 лет международные финансовые организации и агентства по развитию реализовали в Евразийском регионе более 3800 операций суверенного финансирования на сумму 90 млрд долларов, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).





В фонде подчеркнули, что аналитика по финансированию формируется на основе разносторонних сведений из открытых источников, включая официальные сайты международных финансовых организаций (МФО), их отчетность и другую первичную информацию.





ЕФСР





Методология сбора позволяет собирать данные по широкому спектру суверенного финансирования: стабилизационные кредиты, инвестиционные кредиты, гранты и проекты технического содействия. Фокус сугубо на суверенном финансировании в Евразийском регионе и охват проектов технического содействия и грантов отличает SFD от иных существующих баз данных", - пояснили в пресс-службе.





Авторами документа идентифицировано более 3800 операций суверенного финансирования в странах на горизонте с 2008-2022 годы на сумму порядка 90 млрд долларов.





Наиболее значительные объемы одобренного суверенного финансирования наблюдались в 2009 году (8,6 млрд долларов), 2015 году (8,7 млрд долларов) и в 2020 году (10,9 млрд долларов), что можно объяснить антикризисными мерами, предпринятыми для устранения последствий глобального (2009), а затем и регионального кризиса, затронувшего экономику стран в 2015 году, и кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году.





ЕФСР





Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты. К ним относятся проекты в таких ключевых секторах, как энергетическая и продовольственная безопасность, развитие инфраструктуры, здравоохранение, цифровизация и так далее", - отмечается в публикации.





ЕФСР





По объему одобренного финансирования лидирующие позиции занимают ВБ, АБР, МВФ и ЕФСР - на их долю приходится почти 80% от общего объема за анализируемый период.





ЕФСР





Узбекистан занимает лидирующие позиции среди всех стран как по объему одобренного финансирования (20,9 млрд долларов, или 23,1% от совокупного объема), так и по количеству операций.





ЕФСР





В течение 2022 года SFD была представлена в министерствах финансов Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Беларусь, а также на донорских комитетах. Инициатива была поддержана министерствами финансов стран - участниц ЕФСР. С государственными органами ведется работа по информационному обмену на основе базы SFD.





ЕФСР открыт для сотрудничества с МФО, национальными органами власти, экспертным и научным сообществом по вопросу развития базы данных для различных прикладных и научных целей.





В рабочем документе ЕФСР представлена методология построения базы данных суверенного финансирования (SFD), а также проведен количественный и качественный анализ операций суверенного финансирования в 11 странах региона с 2008 по 2022 годы. Подробнее с содержанием рабочего документа можно ознакомиться здесь









Для справки:





Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) учрежден 9 июня 2009 года Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие государствам-участникам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.