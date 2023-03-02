В феврале тенге укрепился на 3,2%

Также принят протокол, предусматривающий отсрочку уплаты НДС налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон РФ по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.





В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона.





1. Касательно специального налогового режима по розничному налогу:





восстановление действие главы Налогового кодекса по розничному налогу;





предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года;





расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением правительства);





бессрочность действия режима розничного налога;





снижение налоговой ставки с 6% до 4%;





наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%;





установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам;





для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.





установление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.





2. Касательно стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций.





Включение частных инвесторов в список покупателей стрессовых активов предусматривает распространение на инвесторов-резидентов налогового режима, предусматривающего уплату налогов по кассовому методу, то есть с положительной разницы между суммой, уплаченной заемщиком, и покупной ценой права требования по займу (микрокредиту) в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 статьи 233 Налогового кодекса.





Для инвесторов-нерезидентов в настоящее время Налоговым кодексом предусмотрен отдельный порядок налогообложения, который предусматривает применение метода начисления и, соответственно, уплаты налога со всего дохода, включая недополученный доход, что приводит к увеличению расходов нерезидента и снижению инвестиционной привлекательности стрессовых активов.





Для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, предусмотренного для покупателей-резидентов, а также для целей налогового администрирования определение сервисных компаний и должников (ИП и ЮЛ) в качестве налоговых агентов.





3. В соответствии с Нормативным постановлением Конституционного суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года № 3 признаны не соответствующими пункту 2 статьи 13 и статье 14 Конституции Республики Казахстан положения пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) в части слов "при подаче административного иска, искового заявления (заявления) по таким спорам", которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.





Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.





Так, с исков имущественного характера для физических лиц - 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.





Кроме того, в целях исключения двойного налогообложения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в Единый накопительный пенсионный фонд.





Также внесен ряд изменений, корреспондирующих нормы статей законопроекта, а также связанных с правилами юридической техники.





Дополнено 02.03.2023, 12.15





Также депутаты сената одобрили закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".





Протокол предусматривает отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон (далее - СЭЗ) Российской Федерации по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации, на 180 календарных дней.





Как говорится в заключении к проекту закона, протокол позволит обеспечить достижение равных условий взимания налога на добавленную стоимость в СЭЗ Российской Федерации в отношении товаров государств - членов ЕАЭС и товаров государств, не являющихся членами ЕАЭС.



