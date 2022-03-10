На торгах KASE в среду доля участия Нацбанка РК составила 94,4%

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,50%, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию Национального банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки. Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.





По ее информации, в феврале 2022 года годовая инфляция повысилась до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.





Цены на продовольственные товары повысились на 10% (с 9,9% в январе) из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6% (8,5%). Сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. В условиях временного регулирования цен на бензин и дизельное топливо отмечается дезинфляция на рынке ГСМ. Однако рост цен на ГСМ в годовом выражении все еще сохраняется на высоких значениях (22,1%)", - сообщает Нацбанк.





Как подчеркивается в информации, глобальная экономика находится под давлением геополитических рисков. В этой связи в текущем и следующем году ожидается, что мировая экономика будет расти более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее.





Ситуация на внешних рынках характеризуется ростом цен. Глобальная инфляция ввиду резкого роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию с высокой вероятностью останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее", - добавили в пресс-службе.





Там отметили, что резко меняющаяся геополитическая и внешняя экономическая обстановка в странах - торговых партнерах и беспрецедентный уровень неопределенности значительно усложняют возможности по полноценной подготовке прогнозов. В этой связи прогнозы Нацбанка были дополнены экспертными оценками и формировались для качественной оценки вероятного направления основных макроэкономических показателей.





Инфляция, по оценке Нацбанка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Также ожидается более низкая траектория роста экономики Казахстана, чем предполагалось ранее, из-за геополитического кризиса. Темпы роста экономики будут поддержаны высокими ценами на сырьевые товары, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации.





Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков. Национальный банк продолжит принимать все необходимые меры для возврата инфляции к целевым значениям.





Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 25 апреля 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана.