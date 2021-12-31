Нацбанк поддержал предложение снизить предельный размер переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz

Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:

- фамилия, имя и отчество клиента полностью;

- индивидуальный идентификационный номер (при наличии);

- данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

- юридический адрес.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.

При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.

Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.

Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся:

- лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);

- лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

- лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.



