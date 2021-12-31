Нацбанк поддержал предложение снизить предельный размер переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Министерство финансов утвердило правила и срок реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о мобильных платежах в налоговые органы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Правила определяют участников пилотного проекта, их права и обязанности, а также порядок и сроки его реализации, сообщается в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА".
Участниками пилотного проекта являются налогоплательщики, изъявившие готовность применять оборудование (устройство), предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег, с учетом технических требований контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – POS-терминал) на добровольной основе; БВУ (по согласованию), подавшие заявки на подключение к сервису; органы госдоходов - комитет и его территориальные органы, на территории которых зарегистрированы по месту нахождения налогоплательщики, являющиеся участниками пилотного проекта.
Права и обязанности участников пилотного проекта:
Налогоплательщики, имеющие обязательства по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – ККМ с ФПД), вправе:
1) не применять ККМ с ФПД до окончания пилотного проекта;
2) получать разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
6. Налогоплательщики обязаны:
1) применять POS-терминал до окончания пилотного проекта;
2) заключить договор с БВУ о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.
7. БВУ получает от Комитета разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
8. БВУ обязаны:
1) обеспечить интеграцию с ИС ИБД комитета в соответствии с Приказом № 123;
2) представить в комитет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;
3) передавать в комитет в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов;
4) утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;
5) обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.
9. Органы государственных доходов обязаны:
1) предоставлять разъяснения по вопросам пилотного проекта;
2) информировать о правах и обязанностях органов государственных доходов;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом.
10. Органы государственных доходов вправе:
1) в рамках пилотного проекта запрашивать у БВУ информацию по налогоплательщикам, применяющим POS-терминалы на добровольной основе;
2) пользоваться иными правами, предусмотренными Налоговым кодексом.
Порядок и срок реализации пилотного проекта:
10. Порядок передачи сведений о денежных расчетах с применением POS-терминалов:
1) БВУ реализуют информационную систему, обеспечивающую оперативную передачу сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, с POS-терминала;
2) БВУ передают сведения о денежных расчетах с POS-терминала посредством интеграции в ИС ИБД комитета;
3) Комитет БВУ определяет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы на добровольной основе.
Сроки проведения пилотного проекта: с января 2022 года до 31 декабря 2022 года.