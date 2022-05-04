Нацбанк сформировал предварительную оценку платежного баланса

Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что 29 апреля 2022 года правлением агентства принято постановление № 29 "О выдаче акционерному обществу "Банк ЦентрКредит" (АО "БЦК") согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО "Дочерний банк "Альфа-Банк" ("Альфа-Банк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с требованиями статьи 17-1 закона о банках АО "БЦК" представил в агентство заявление и пакет документов на получение согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк". АО "БЦК" планирует приобрести 100% голосующих акций "Альфа-Банка" с последующей реорганизацией в виде присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК", сообщает пресс-служба агентства

Пунктами 1 и 4 статьи 8 Закона о банках установлено, что для приобретения банками контрольного пакета акций другой финансовой организации требуется наличие банковского холдинга у банка, а также то, что сумма инвестиции банка в другие юридические лица не должна превышать 10% от собственного капитала банка.

Согласно подпункту 5) пункта 13 статьи 8 Закона о банках требования статьи 8 Закона о банках не распространяются на банки в связи с приобретением ими акций другого банка при проведении ими реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Ввиду наличия у АО "БЦК" ограничений по пунктам 1 и 4 статьи 8 Закона о банках в связи с отсутствием банковского холдинга, а также с превышением суммы инвестиций от собственного капитала в другие юридические лица, АО "БЦК" приняты корпоративные решения об одобрении сделки по приобретению акций "Альфа-Банка" с последующей реорганизацией в виде присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК".

Советом директоров АО "БЦК" (протокол № 3-0425-01 от 25.04.2022 г.) принято решение о включении вопроса о реорганизации банков путем присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК" в повестку годового общего собрания акционеров, которое планируется провести 20 мая 2022 года.

Согласно пункту 9 статьи 17-1 Закона о банках основаниями отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать банковским холдингом, являются:

Неустойчивое финансовое положение заявителя.

Нарушение в результате приобретения заявителем статуса банковского холдинга требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга предполагает ухудшение финансового состояния банка.

Неэффективность представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка.

В настоящее время АО "БЦК" обладает собственным капиталом в размере 147 млрд тенге и высоколиквидными активами в размере 674 млрд тенге. АО "БЦК" предоставлен бизнес-план на 5 лет с учетом присоединения "Альфа-Банка", который не предполагает ухудшения финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период.

В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк" отсутствуют.

В этой связи агентством принято положительное решение о выдаче АО "БЦК" согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк".

20 апреля стало известно , что между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО "ДБ "Альфа-Банк Казахстан".

После юридического завершения сделки "Банк ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.