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В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса

31.03.2022, 20:01 2526
В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2021 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долларов за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
В сравнении с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.
 
В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров вырос на 7,1%, до 39,7 млрд долларов, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долларов.
 
По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долларов. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.
 
Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3,0 млрд долларов (14,8 млрд долларов в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или чистое заимствование из остальных стран.
 
Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
 

новости по теме

Курс доллара вырос почти на 8 тенге

31.03.2022, 19:41 2886
Курс доллара вырос почти на 8 тенге
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 467,03 тенге, поднявшись с утра на 7,88 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Торги по евро не проводились.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге.
 

Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий

31.03.2022, 14:19 4521
Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе трагических январских событий, сообщается на сайте фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Состоялось очередное заседание попечительского совета общественного фонда "Казакстан халкына", на котором рассмотрен отчет правления фонда об оказанной благотворительной помощи по состоянию на 25 марта 2022 года. 
 
Сообщается, что фондом оказана благотворительная помощь пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 495 млн тенге, в том числе:
 
- семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности - 133 млн тенге;
 
- военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения - 318 млн тенге;
 
- семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий - 35 млн тенге;
 
- семьям детей, получивших ранения во время январских событий - 9 млн тенге.
 
Отмечается, что по данному направлению работа еще продолжается, обстоятельства гибели граждан расследуются компетентными органами.
 
Кроме того, фондом произведена оплата приобретения незарегистрированного в Республике Казахстан лекарственного препарата Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Пациенты госпитализированы, у всех пациентов произведен забор биоматериала для производства препарата индивидуально для каждого пациента. Первому ребенку препарат введен 26 марта, остальным планируется до 8 апреля.
 
Попечительским советом утверждено положение о правлении фонда, принята к сведению информация о рассмотрении заявок и обращений, поступающих на онлайн-платформу atamekenim.kz, работе консультационно-совещательных органов, созданных при фонде, а также информация о внутренних нормативных документах фонда.
 
Попечительским советом дано поручение правлению создать рабочую группу по разработке подходов и четких критериев по определению категорий граждан - получателей адресной помощи из числа социально уязвимых категорий населения - многодетные семьи, получатели АСП, инвалиды и другие категории, остро нуждающиеся в продуктах питания, предметах первой необходимости, лекарствах.
 

Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге

31.03.2022, 11:16 5856
Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара США вырос и составил 465,49 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Средневзвешенный курс американской валюты вырос по итогам утренних торгов на 6,34 тенге и составил 465,49 тенге.
 
Обменные пункты страны в настоящее время продают доллар в среднем по 466 тенге.

Напомним, на вчерашних торгах доллар США подешевел сразу на 11 тенге.
 

Курс тенге продолжает укрепляться

30.03.2022, 16:25 9146
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 458,2 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению со вторником курс укрепился на 13,1 тенге (2,8%), сообщается на KASE.
 
Напомним, по итогам утренних торгов средневзвешенный курс тенге составил 458,76 тенге за $1.
 

По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге

30.03.2022, 11:15 10921
По итогам торгов доллар США подешевел на 11 тенге
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА -  По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты снизился на 11,44 тенге и составил 458,76 тенге за доллар США.

В настоящее время обменные пункты страны продают доллар в среднем по 460,51 тенге.

Вчера по итогам торгов доллар подешевел на 10,13 тенге.
 

Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США

29.03.2022, 11:25 15226
Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару США
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов составил 473,61 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Курс американской валюты ослаб на 10,13 тенге и составил 473,61 тенге за доллар, информирует сайт Казахстанской фондовой биржи.

Обменные пункты страны продают доллар в среднем по 470,5 тенге.
 

Сервисы по открытию банковских карт для россиян появились в Казахстане

28.03.2022, 17:01 19951
Сервисы по открытию банковских карт для россиян появились в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане открываются сервисы по открытию банковских платежных карт Visa и Mastercard для граждан России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уход международных платежных систем из России привел к возникновению многочисленных сервисов этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.
 

Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру", - сообщает РИА Новости.

 
По информации агентства, достаточно развитые мобильные приложения ведущих казахстанских банков позволяют проводить подавляющее большинство операций онлайн - без обращений в банк. К каждой карте могут быть привязаны несколько счетов в разной валюте, в том числе в тенге, рублях, долларах или евро. Однако, отмечает РИА Новости, важно помнить, что расплачиваться казахстанскими картами в российских магазинах или снимать с них деньги в российских банкоматах из-за санкций не получится. Также в информации подчеркивается, что хотя открытие банковского счета для нерезидентов в Казахстане является простой процедурой, проделать ее самостоятельно в удаленном режиме не удастся. 
 
Для открытия счета иностранцу необходимо:
 
  1. Получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для чего необходимо обратиться в любой из ЦОНов. Сделать это можно лично, или доверив это право другому человеку, например представителю компании-посредника. Заявку на получение ИИН посредники могут подать и онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Единственный необходимый для этой процедуры документ - скан паспорта.
  2. Казахстанские банки не высылают карты по почте за рубеж, в связи с чем получить карту можно только на руки. В этом случае тоже на помощь могут прийти посредники с соответствующей нотариальной доверенностью. 
  3. Для регистрации в мобильном банкинге казахстанских банков держателю карты нужна sim-карта местного оператора связи.

Услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий", - пишет агентство.

 
Схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу любым доступным способом (например, переводом по системе "Золотая корона") и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора. 
 
Все процедуры оформления документов и карт могут занять от четырех до семи рабочих дней. Стоимость услуги посредников - от 70 долларов США у "частников" до 300 долларов США у профессиональных юристов. Расходы на курьерские и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.
 

Доллар за день подешевел почти на 10 тенге

28.03.2022, 16:13 19881
Доллар за день подешевел почти на 10 тенге
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Доллар подешевел еще почти на 10 тенге по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня курс тенге составляет 484,49 тенге за доллар, сообщает KASE

В обменниках Алматы доллар покупают по цене от 475 тенге и продают за 481 тенге. 
 
В Нур-Султане стоимость доллара в обменниках составляет 483 тенге.

Укрепление валюты развивающихся стран по отношению к доллару прокомментровали в Нацбанке. По его данным, 25 марта рыночный курс тенге сложился на уровне 494,16 тенге за доллар США, укрепившись за две недели на 3,3% (с 510,79).

На внешнем валютном рынке в период с 11 по 25 марта 2022 года произошел ряд значимых событий. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 0,75%. Индекс деловой активности в Еврозоне замедлился в марте до 54,5 пунктов (55,5 пунктов в феврале). ФРС США по итогам заседания впервые с 2018 года приняла решение повысить ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%, просигнализировав, что регулятор может увеличивать ставку более, чем на четверть процента на предстоящих заседаниях в целях достижения ценовой стабильности. Прогноз большинства участников комитета по открытым рынкам предусматривает еще 6 раундов повышений до 1,75-2% в 2022 году. Комментарии Дж. Пауэлла о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, поддержали глобальный аппетит к рисковым активам. Президент Турции Р.Эрдоган сообщил о близости РФ и Украины к консенсусу на переговорах. Эти факторы привели преимущественно к позитивной динамике валют развивающихся рынков", - сообщили в Нацбанке.


nationalbank.kz

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:


  • российский рубль укрепился на 16% (с 114,25 до 96) на фоне сообщений о переводе оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли;
  • бразильский реал укрепился на 6,5% (с 5,07 до 4,74) на фоне повышения ставки до 11,75% на 1 п.п. из-за роста инфляции. Рост цен в середине марта составил 10,79% г/г, что значительно превышает таргет ЦБ в 3,5%;
  • мексиканское песо укрепилось на 4,2% (с 20,91 до 20,03) на фоне решения ЦБ повысить ставку до 6,5% на 50 б.п., неожиданно объявленного Президентом страны до официальной публикации регулятора;
  • южноафриканский ранд укрепился на 3,3% (с 15,04 до 14,54) на фоне продолжения роста цен на сырьевые товары, что улучшает условия торговли страны. ЦБ принял решение повысить ставку на 25 б.п. до 4,25%;
  • индийская рупия укрепилась на 0,5% (с 76,59 до 76,21) на фоне спроса на национальную валюту со стороны экспортеров к концу финансового года в марте;
  • индонезийская рупия ослабла на 0,3% (с 14 301 до 14 346). МВФ призывает Банк Индонезии прекратить покупки облигаций на первичном рынке и позволить процентной ставке обеспечить более четкий сигнал о денежно-кредитной политике;
  • турецкая лира ослабла на 0,5% (с 14,77 до 14,84) на фоне решения ЦБ сохранить базовую ставку без изменения на уровне 14%, несмотря на темп инфляции 54% г/г (в феврале 2022г.).

 

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