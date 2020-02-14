За 2019 год текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с дефицитом в $5,5 млрд

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - По предварительной оценке, за 2019 год текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в $5,5 млрд, передает Kazakhstan Today.

"Основным фактором послужило снижение профицита торгового баланса на $6,0 млрд (-23,4%), до $19,5 млрд. Экспорт товаров снизился на 4,0%, до $57,4 млрд. Импорт товаров вырос на 10,6%, до $37,9 млрд", - сообщил Национальный банк РК.

Баланс торговли услугами улучшился на 24,1%, до (-) $3,5 млрд, при этом экспорт услуг увеличился на 4,8%, до $7,7 млрд, а импорт снизился на 6,5%, до $11,2 млрд.

По данным Нацбанка, доходы иностранных прямых инвесторов за 2019 года снизились на 1,0%, до $20,2 млрд. Более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального банка) чистый отток капитала за 2019 год сократился в 3,0 раза и составил $0,9 млрд.

При этом по прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала составил $5,6 млрд. Отмечен чистый рост зарубежных инвестиций резидентов по портфельным инвестициям на $4,7 млрд, по другим инвестициям на $2,7 млрд.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2020 года оценивались в $29,0 млрд, что покрывает потребности финансирования 7,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.

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