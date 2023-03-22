21.03.2023, 21:04 5486
Шоу конных наездников Nomad Stunts
новости по теме
19.03.2023, 21:25 12741
Как проходит голосование на избирательных участках в Алматы
18.03.2023, 23:07 19741
Алматы готовится к Наурызу
16.03.2023, 15:09 29151
Лучшие работы 3-го интернет-фестиваля фотографий о Тибете
08.03.2023, 08:43 56741
Президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент поздравил всех женщин с праздником 8 Марта и отметил их особую роль в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям", - считает президент.
Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".
В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал глава государства.
В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
Читаемое
22.03.2023, 09:19Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз 22.03.2023, 08:5918796В Шымкенте и Таразе ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане 22.03.2023, 09:5414131Очередная авария на Риддерской ТЭЦ: произошло возгорание двух котлов 22.03.2023, 12:168346Казахстанку экстрадировали из Швеции за сбыт поддельной валюты 22.03.2023, 13:576816Обстановка стабильная - в ДЧС ЗКО прокомментировали информацию о потопе в Аксае 16.03.2023, 19:02205371Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 15.03.2023, 09:15200101В поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС 15.03.2023, 14:26199041Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 17.03.2023, 12:13196776Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта 18.03.2023, 14:26195381В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 14.03.2023, 19:03207731Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02205371Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53204371Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО 15.03.2023, 09:15200101В поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС 15.03.2023, 14:26199041Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?