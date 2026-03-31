30.03.2026, 10:41 4396
Тюльпаны, тепло и зелень: весна пришла на юг Казахстана
Фото: instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился серией снимков, передающих атмосферу весны в южных регионах Казахстана.
По его словам, природные контрасты в стране особенно заметны в это время года: "Казахстан настолько огромный, что сезоны здесь живут своей жизнью - на севере еще можно встретить снег, в центральных регионах он уже сошел, а на юге вовсю хозяйничает весна, местами почти переходящая в лето".
Фотограф отметил, что в Шымкенте температура уже достигает +30°C, городские клумбы утопают в тюльпанах, а деревья покрываются свежей зеленью.
Пчелы с утра до вечера заняты своим важным делом - все вокруг буквально оживает", - рассказал он.
Также автору удалось запечатлеть растущую луну, которая, по его словам, символично перекликается с наступлением весны.
Сейчас луна набирает силу, готовясь к апрельскому полнолунию… и в этом есть что-то особенное - будто вместе с ней растет и сама весна", - добавил Доценко.
Фотограф пожелал казахстанцам тепла и по-настоящему весеннего настроения.
новости по теме
15.03.2026, 16:31 87051
Как проходит референдум в Казахстане: атмосфера дня голосования
Алматинский Барс Адилет проголосовал на референдуме / Фото: акимат Алматы
В Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. По всей стране открыты тысячи избирательных участков, куда с самого утра приходят граждане, чтобы сделать свой выбор.
В разных регионах голосование проходит в спокойной и праздничной атмосфере: на участках можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых избирателей, а также необычные образы и креативные инициативы.
08.03.2026, 07:14 95566
В Казани прошел первый международный конкурс красоты MISS BRICS 2026
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Казань состоялся финал первого международного конкурса красоты MISS BRICS 2026. В нем приняли участие более 50 конкурсанток из 17 стран. Победительниц определяли в трех категориях - "Мисс", "Миссис" и "Мини-мисс".
Главный титул "Мисс БРИКС" получила представительница России Валентина Алексеева. Второе место заняла участница из Боливии Иммакулате Вахера, третьей стала белорусская конкурсантка Алия Короткая, которая также получила приз зрительских симпатий.
В категории "Миссис БРИКС" победу одержала представительница ЮАР Миллисент Мпхолоди Тлоу. Серебряным призером стала участница из Казахстана Ольга Мигунова, завоевавшая также приз зрительских симпатий. Третье место заняла россиянка Александра Хватова.
Среди самых юных участниц титул "Мини-мисс БРИКС" получила представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Второе место заняла белорусская конкурсантка Изабелла Новикова, третье - участница из ОАЭ Лия Бегларян.
В состав жюри конкурса вошли стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, певица Ольга Серябкина и артист Марк Тишман.
Организаторы отметили, что из-за совпадения конкурса с месяцем Рамадан было решено отказаться от традиционного дефиле в купальниках. Вместо этого участницы выходили на сцену в спортивных костюмах и национальных нарядах. Жюри оценивало не только внешние данные, но и поведение конкурсанток вне сцены.
Конкурс стартовал 2 марта, при этом большинство его этапов проходили в закрытом формате, а зрителям был представлен только финал.
14.02.2026, 18:08 248166
Празднование китайского Нового года в аэропорту Алматы
Фото: Kazakhstan Today
В новом международном терминале аэропорта Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Чуньцзе - Нового года по лунному календарю. В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса КНР и представители авиагавани.
Пассажиры международных рейсов аэропорта Алматы стали свидетелями традиционного шоу, посвященного наступлению Праздника весны - Нового года по восточному календарю. Акция была организована для популяризации восточной культуры и укрепления имиджа Алматы как ключевого авиационного хаба.
Организатором праздника выступило генеральное консульство КНР в Алматы совместно с представительствами китайских авиалиний. Исполняющий обязанности генконсула Люй И поздравил участников мероприятия и отметил высокую значимость наступающего года Огненной Лошади для развития двусторонних связей
09.02.2026, 21:09 272041
Основные направления сотрудничества Казахстана и Германии
Фото: Сенат парламента РК
В преддверии визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Федеративную Республику Германия и участия в заседании СМИД формата "Центральная Азия + ФРГ" в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество, а также культурно-гуманитарную и климатическую повестку, сообщает пресс-служба ведомства.
07.02.2026, 11:15 287021
В Италии открылись зимние Олимпийские игры - 2026
Фото: Министерство туризма и спорта РК
В ночь на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основной площадкой стал стадион "Сан-Сиро" в Милане, при этом мероприятия также прошли в Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Концепция открытия Armonia была посвящена единству города и гор, традиций и современности.
В церемонии приняли участие сотни артистов, мировые звезды сцены, а в официальной части выступили президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри, после чего Игры были объявлены открытыми. Кульминацией стало зажжение олимпийского огня в Милане и Кортине.
Сборную Казахстана на ОИ-2026 представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Знаменосцами стали Денис Никиша и Аяулым Амренова. Первые старты с участием казахстанцев пройдут 7 февраля.
03.02.2026, 18:14 304721
Казахстан и Пакистан: ключевые направления сотрудничества
Фото: depositphotos.com
В преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства.
31.01.2026, 20:57 321381
Ключевые направления казахско-турецкого сотрудничества
Фото: МИД
В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Турецкую Республику МИД представило инфографику, в которой отражены ключевые направления динамично развивающегося стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-инвестиционное сотрудничество, многостороннее взаимодействие и культурно-гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства
07.01.2026, 11:04 414791
Рождественская Литургия прошла в Вознесенском соборе Алматы
Фото: mitropolia.kz
В ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты состоялась праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Богослужение возглавил Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В храме собрались многочисленные прихожане, духовенство и гости праздника.
Во время богослужения в соборе пребывала рождественская святыня - перламутровый напрестольный крест, освященный в Вифлееме и переданный в дар православным Казахстана Патриархом Иерусалимским Феофилом III. По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего верующие причастились Святых Христовых Таин.
30.03.2026, 09:11Освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад" 30.03.2026, 09:4564881Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году 30.03.2026, 11:3257986В генконсульстве РК в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию в вахтовом поселке Усть-Луга 30.03.2026, 12:0755706Массовая потасовка в Алматинской области: в полиции прокомментировали инцидент 30.03.2026, 12:1155031Ругали Наурыз: в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за псевдорелигиозную пропаганду 25.03.2026, 19:10352271Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи 25.03.2026, 20:00351496Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд 25.03.2026, 10:18327286Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти 26.03.2026, 13:22271876В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков 27.03.2026, 16:40270651МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч 13.03.2026, 13:15674386Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591856Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41549561В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54540976Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области 19.03.2026, 20:55506961В области Абай на шахте погиб рабочий
