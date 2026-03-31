Рассказать друзьям

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился серией снимков, передающих атмосферу весны в южных регионах Казахстана.





По его словам, природные контрасты в стране особенно заметны в это время года: "Казахстан настолько огромный, что сезоны здесь живут своей жизнью - на севере еще можно встретить снег, в центральных регионах он уже сошел, а на юге вовсю хозяйничает весна, местами почти переходящая в лето".





Фотограф отметил, что в Шымкенте температура уже достигает +30°C, городские клумбы утопают в тюльпанах, а деревья покрываются свежей зеленью.





Пчелы с утра до вечера заняты своим важным делом - все вокруг буквально оживает", - рассказал он.





Также автору удалось запечатлеть растущую луну, которая, по его словам, символично перекликается с наступлением весны.





Сейчас луна набирает силу, готовясь к апрельскому полнолунию… и в этом есть что-то особенное - будто вместе с ней растет и сама весна", - добавил Доценко.





Фотограф пожелал казахстанцам тепла и по-настоящему весеннего настроения.