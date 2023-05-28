27.05.2023, 15:36 2016
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Фото: Depositphotos
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Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях, сообщает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.
Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - сообщила компания в Twitter.
Отмечается, что информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.
Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.
О намерении чипировать мозг человека Илон Маск заявил еще в мае 2020 года.
В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Маск утверждает, что его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.
В марте 2023 года появилась информация, что Neuralink ищет партнера для испытания мозговых имплантов на людях.
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24.05.2023, 16:00 7496
Ученый нашел у ИИ общую с человеком черту
Фото: Depositphotos
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Искусственный интеллект похож на стажера, готового приврать в своих утверждениях, чтобы порадовать работодателя. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил профессор Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета Итан Моллик, сообщает "Газета.Ру".
По его словам, инструменты с ИИ могут быть полезны, несмотря на их склонность делать фактические ошибки. Ученый указал на то, что это не так уж отличается от людей, особенно от тех, кто плохо знаком с определенной сферой знаний.
Лучше думать об этом как о человеке - например, о стажере. ИИ является бесконечным стажером, который немного лжет и иногда хочет сделать свое начальство более счастливым за счет этого", - отметил Моллик.
Профессор посчитал, что написание электронных писем - это один из способов использования ИИ, чтобы помочь людям преодолеть препятствия в повседневной жизни и стать более продуктивными.
Но, как и стажеры, ИИ требует руководства, чтобы его результаты были полезными, уверен специалист. "Человек должен помочь ему, а не наоборот. ИИ не может быть безошибочным, но может сэкономить вам много времени, выполнив первый этап при решении надоедливой задачи", - заключил Моллик.
Профессор Массачусетского технологического института Дарон Асемоглу в интервью изданию Wired рассказал, что корпорации в текущих условиях ИИ рассматривают как соперника человечеству и это может нанести вред людям.
Это хорошо, если мы автоматизируем определенные области, но в то же время мы должны создавать как можно больше новых способов, чтобы и люди могли продуктивно работать, вносить свой вклад и расширять свой творческий потенциал в процессе автоматизации. И вот именно эта работа на благо человека не выполняется", - отметил он.
По словам ученого, термин "полезные машины" должен быть применим и к ИИ, потому что именно в таком ключе надо рассматривать все разработки корпораций. "Видение ИИ как конкурента человека толкает нас к чрезмерной автоматизации и не дает нам того, что мы действительно хотим от машин", - добавил Асемоглу.
Он привел в пример то, как генеративный ИИ, способный создавать тексты или изображения, может как расширять возможности людей, так и быть угрозой для их рабочих мест и создавать ложные данные.
Я верю в возможность того, что мы можем использовать технологии для расширения человеческих возможностей. Я также считаю, что люди уникальны. Нам нужно найти гуманистический путь будущего ИИ, и я уверен, что такой путь существует. Но проблема в том, что мы не знаем, где этот путь, и не ищем его в данный момент", - заключил Асемоглу.
10.05.2023, 15:41 22521
Мажилисмены одобрили изменения касательно использования электросамокатов
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На пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", вводящий ряд ограничений для водителей электросамокатов.
- Элеткросамокат признан транспортным средством.
- На электросамокате можно передвигаться по велосипедным линиям и обочинам.
- Скорость движения не должна превышать 25 километров в час.
- Скорость движения самокатов по тротуарам не должна превышать 6 километров в час.
- Разрешено движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную линию, в один ряд. При этом водитель должен быть совершеннолетним, иметь водительские права любой категории, передвигаться в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде (ночью).
- На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.
- На пешеходных переходах и перекрестках необходимо передвигаться пешком.
В случае неподчинения правилам пользования электросамокатами водителям грозят штрафы.
- За отсутствие шлема - предупреждение или штраф в размере 3 МРП (10 тыс. тенге).
- За перевозку пассажиров и грузов - 5 МРП (17 250 тенге).
Для выявления нарушителей в МВД РК предусмотрены передвижные комплексы "Кибер-шериф", определяющие скорость самокатов.
12.04.2023, 16:34 44716
Новые технологии в шахматах: нейросеть транслирует матч за звание чемпиона мира - 2023
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.
idChess - платформа, которая позволяет оцифровывать шахматные партии.
Проблема шахмат как вида спорта - это сейчас не совсем спорт для болельщиков из-за нехватки условий, чтобы болеть, смотреть. Трансляция позволяет на массовых соревнованиях болеть за своих детей, друзей, любимых спортсменов, а после этого анализировать партии", - рассказал журналисту Kazakhstan Today основатель технологии Петр Чернышев.
Первая и на данный момент единственная в своем роде технология разработана международной IT-компанией Friflex. Приложение работает на базе нейронных сетей. Искусственный интеллект обрабатывает ходы и переводит их в режим шахматных диаграмм. Это позволяет позже смотреть и анализировать, как материал для дальнейшего изучения.
Компанией разработана функция видеоарбитра, которая впервые в виде спорта шахматы позволяет арбитрам принимать правильные решения, когда они сомневаются. До этого такой возможности не существовало.
Условно - у футболистов пять судей на один матч, а в шахматах часто один судья на двести партий. И он, естественно, не видит, что происходит за досками - кто тронул, кто совершил нарушение правил. Поэтому ему в том числе турнирная версия помогает дать видеоподсказку, что же было на самом деле", - отметил создатель продукта.
В 2019 году стартовала первая версия технологии, она умела намного меньше, чем сейчас. Продукт развивался, за чем последовал активный рост. С 2022 года приложение применяется на соревнованиях FIDE.
В рамках любительского мероприятия по шахматам в нашей компании (Friflex. - Прим. ред.) мы решили провести оцифровку партий с электронными досками. Они оказались сложными в настройке и логистике. Так мы поняли, что, необходимо решение, которое позволит делать трансляции, более удобное и современное для всех шахматистов", - рассказал об истории создания основатель платформы Петр Чернышев.
Шахматы - один из самых древних видов спорта, но при этом технологичный. Глядя на историю развития шахматных технологий, мы видим много нововведений. Сейчас мы с таким приложением, можно сказать, находимся на пике развития шахматных технологий. Это прежде всего очень здорово для организаторов из малых городов, это демократизирует шахматы и делает их спортом доступным для болельщиков", - отмечает директор по коммуникациям платформы idChess, Ольга Чернышева.
Приложение можно установить через Appstore или Google Play, оно бесплатное. При этом существует платная подписка, в нее включена функция режима подключения к турниру, то есть свой телефон можно принести на турнир, подключить его на доску и участвовать в трансляции.
Кроме того, платформа позволяет проводить трансляции игр людей с ограниченными возможностями по зрению, которые проводятся на специальных досках для слабовидящих.
11.04.2023, 16:02 47151
В Китае испытали первую высокотемпературную сверхпроводящую электрическую систему левитации
Фото: russian.people.com.cn
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На днях КНР испытал первую высокотемпературную сверхпроводящую электрическую систему левитации, которая была независимо разработана китайской компанией, сообщает "Жэньминь жибао".
Эта система может использоваться для высокоскоростных, сверхскоростных и низковакуумных сценариев применения, ее рабочая скорость может достигать 600 км/ч. В системе используется пассивный режим подвески, активное управление не требуется, система проста и надежна в использовании.
Операция полностью проверила основные технологии, включая сверхпроводящие магниты, линейную синхронную тягу, индукционное электроснабжение и низкотемпературное охлаждение, заложив прочную основу для продвижения сверхпроводящей электрической транспортной системы на магнитной подвеске, сообщает China Daily.
06.04.2023, 17:54 51636
Новые технологии в самокате Whoosh
Фото: пресс-служба Whoosh
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Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.
Новый дашборд - теперь самокат общается при помощи большого экрана, на котором появляются легко читаемые подсказки. Например, предупреждение о повороте, медленной зоне или необходимости спешиться. Просто встаешь, едешь и ни о чем не переживаешь - самокат сам ведет тебя по маршруту.
Компьютерное зрение - разработанная Whoosh система сканирует объекты и понимает, что происходит: по какой поверхности едет самокат, много ли "препятствий" на пути. Так, когда рядом есть велоинфраструктура, самокат советует переместиться на нее, а перед переходом или в толпе плавно останавливается и напоминает о необходимости спешиться.
Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.
По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.
31.03.2023, 21:53 57656
В Лондоне завелась роботизированная "акула": она охотится не на рыбу, а на мусор
Фото: techinsider.ru
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По водам Лондона начала плавать необычная "акула-робот": автоматизированная система вылавливает пластиковый мусор из Темзы. Робот собирает до 21 000 пластиковых бутылок в день, сообщает издание TechInsider.
Нидерландская компания RanMarine Technology разработала робота, похожего на акулу, под названием WasteShark.
Аквадрон, в настоящее время плавающий по реке Темзе в Лондоне, способен самостоятельно преодолевать до 5 километров и поглощать около 21 000 пластиковых бутылок (500 килограммов отходов) в день. Будто "водный робот-пылесос", WasteShark сам строит маршрут до док-станции, где сбрасывает собранный мусор и подзаряжается.
Разработчик Ричард Хардиман (Richard Hardiman) из Ran Marine однажды увидел, как двое мужчин пытались вылавливать мусор из лодки в городе Кейптауне, Южная Африка.
Они убирали немного мусора в одном месте, и ветер сдувал все в сторону. Мне это показалось крайне неэффективным", - сказал он.
Именно эта картина отложилась в памяти Хардимана и вдохновила его на создание WasteShark.
По принципу работы система схожа с большой пастью китовой акулы, которая собирает всю мелкую добычу, встречающуюся на пути.
В настоящее время "акула" работает только в одном лондонском районе Кенери-Уорф. Как отмечают создатели, робот помогает собирать пластиковые стаканчики и обертки в Темзе и в то же время не нарушает местную экосистему: утки и лебеди от него отплывают, а низкая скорость перемещения не позволяет ему навредить рыбе.
29.03.2023, 11:51 62471
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики XXI века
Фото: Depositphotos
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Глобальные изменения в мире, касающиеся как политики, так и образа жизни, связаны сегодня во многом с внедрением новых технологий и инноваций в различных областях науки и техники. Вероятнее всего, через 10-15 лет мир будет жить в совершенно иных условиях. Многие профессии исчезнут в связи с внедрением искусственного интеллекта и достижениями науки.
Потенциал критических противоречий в мире связан в первую очередь с истощением и сокращением ресурсной базы. Из-за чего в прессе начала муссироваться теория заговора мирового теневого правительства о необходимости сокращения народонаселения на Земле.
Если посмотреть на объемы денежных средств, связанных с оплатами за поставки природных ресурсов, то на первом месте стоит оплата за энергоресурсы. Сложившаяся система электроснабжения существует уже около 150 лет. И она выстроена в основном на работе больших генерирующих энергоблоков, электроэнергия от которых транспортируется на большие расстояния к потребителю.
Дорогие генерирующие блоки АЭС и ТЭС строятся только для того, чтобы турбины механическим способом крутили ротор генератора. Кроме того, работа генерирующих станций требует большого количества обслуживающего персонала, проведения планово-предупредительных ремонтов, но основная проблема - это сжигание углеводородов и уранового топлива, запасы которых на Земле конечны.
Уже сейчас существуют разработки, которые делают возможной автономную работу генераторов без необходимости строительства блоков электростанций. Такие технологии получили название бестопливная электрогенерация. Условно бестопливные электрогенераторы (БТГ) можно разделить на 2 вида.
1. С наличием вращающегося ротора
Это разработки, схемы которых концептуально мало отличаются от генератов, устанавливаемых на электростанциях. Отличие только в наличии электромотора для вращения ротора вместо наличия механической передачи. Необходимо отметить, что данная технология работает и в прессе есть упоминания о промышленной генерации в различных странах, но в единичных экземплярах. О причинах этого можно только догадываться, но не исключено, что БТГ таких схем предназначены скорее для подключения к централизованным системам электроснабжения. И тут встает вопрос стоимости БТГ и заинтересованности электроснабжающих и электрогенерирующих компаний в покупке электроэнергии от таких БТГ.
2. Без вращающихся деталей
Такая технология разработана компанией Neutrino Energy Group несколько лет назад и является намного предпочтительнее и универсальнее с точки зрения потребительских свойств. Ноу-хау технологии - наноматериал, способный преобразовывать энергию электромагнитных, тепловых и других энергетических полей излучений невидимого спектра, включая кинетическую энергию частиц нейтрино, имеющих массу, в электрический ток.
Энергетические поля существуют 24 часа в сутки вне зависимости от погодных условий, обладая высокой проникающей способностью, что делает равнозначным размещение источника энергии на улице, внутри помещения или, скажем, в подвале жилого дома.
Наноматериал наносится на металлическую фольгу, образуя плотноспресованный тонкий слой, образующий единое целое с фольгой, что позволяет избежать отслаивания наноматериала и потерю его эксплуатационных свойств.
Наноматериал состоит из чередующихся слоев графена и легированного кремния.
Графен (углерод) и кремний относятся к 4-й группе периодической системы химических элементов Менделеева и имеют 4 ковалентных связи. И если удельная проводимость графена близка к удельной проводимости таких металлов, как медь, то кремний относится к классу полупроводников. Концентрация собственных носителей заряда в кремнии при комнатной температуре составляет около 1,5⋅1010 см-3. Поэтому для создания в кремнии электронной или электропроводности n-типа кремний допирован элементами 5-й или 6-й группы периодической системы Менделеева, как указано в патенте № EP3265850A1. Также в патенте указано, что графен легируется химическими элементами, обладающими магнитными свойствами.
Механизм генерации электрического тока заключается в возникновении "графеновой волны" под действием теплового движения атомов графена и упругого взаимодействия нейтрино, имеющих массу, с ядром атомов графена. Поперечное сечение ядра атома графена, состоящего из 6 протонов и 6 нейтронов, очень маленькое по сравнению с размером самого атома графена (размер атома углерода 0,7 Å = 0,07 нм = 0,000 000 000 07 м), однако поток нейтральных частиц нейтрино составляет 60 млрд частиц в секунду, пересекающих 1 см2 земной поверхности. Хотя только доля процента общего потока нейтрино ударяют по ядру атома графена, но это взаимодействие, приводящее к полной или частичной передаче кинетической энергии нейтрино в кинетическую энергию движения атомов графена, очень важно, т.к. это способствует увеличению частоты и амплитуды колебаний атомов графена и переводу их в резонанс атомных колебаний.
Импульсное взаимодействие электрического поля заряженных частиц графена с магнитными полями, создаваемыми химическими элементами, обладающими магнитными свойствами, в наноматериале приводит к возникновению в каждом слое вибрирующего графена электродвижущей силы (ЭДС), направляющей заряженные частицы в одном направлении, т.е. возникновению постоянного электрического тока.
Кардинальное отличие от существующих схем бестопливных генераторов с вращающимся ротором и существующих генераторов, устанавливаемых на электростанциях, заключается в том, что в Neutrinovoltaic-технологии ЭДС возникает не в результате вращения ротора с магнитной катушкой, а из-за вибраций графена в наноматериале. В настоящее время с пластины 200х300 мм удается получить напряжение 1.5 В и силу тока 2 А. Электрогенерирующий блок нетто-мощностью 5-6 кВт (рис.3), составленный из таких пластин, имеет размер 800х400х600 мм.
В следующем году планируется запуск 2 промышленных производств в Швейцарии и Корее. Если в Швейцарии строится завод небольшой мощности (100 тысяч штук генераторов мощностью 5-6 кВт), то в Корее будет построена мегафабрика, которая к 2029 году планирует достигнуть ежегодной мощности производства 30 ГВт с дальнейшим увеличением объемов производства. Одновременно ведутся интенсивные переговоры между международным консорциумом институциональных инвесторов и производственными компаниями о строительстве аналогичных заводов в Юго-Восточной Азии.
Лицензии на право производства Neutrinovoltaic-источников электроэнергии проданы также ряду компаний различных стран, включая Россию. Кроме того, совместно с индийскими партнерами компания Neutrino Energy Group начинает опытно-конструкторские работы по созданию самозаряжающегося Pi-электромобиля, силовая установка которого будет схожа в некотором роде с электромобилем Tesla, однако корпус Pi-электромобиля будет иметь систему точек сбора энергии из окружающих полей излучений невидимого спектра и тепловых полей, а также систему конденсаторов. Согласно плану проведения работ Pi-электромобиль должен быть разработан в течение 3 лет.
Будущее в энергетике и транспорте за бестопливной генерацией, поскольку это единственная возможность сохранения жизни на Земле, а в качестве альтернативы возможен и такой сценарий - природные катаклизмы и климатическая катастрофа, резкое сокращение населения и возврат к лучинам и лошадям.
01.03.2023, 13:58 79926
Гиперзвуковой двигатель напечатали на 3D-принтере: с ним можно перелететь Тихий океан за 2 часа
Фото: кадр с видео
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Министерство обороны США на этой неделе выделило $1,5 млн (в дополнение к первоначальному финансированию в размере $750 000 в 2021 году) проекту гиперзвукового двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере, сообщает издание "Хайтек".
Mjölnir - это полнопоточный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, с таким соотношением веса к тяге, что он идеально подходит для всего: от гиперзвуковых самолетов до планетарных посадочных модулей.
Исходя из результатов NFA, полученных при проектировании, 3D-печати и тестировании первого, ключевого компонента полнопоточного двигателя внутреннего сгорания Mjölnir менее чем за год, мы рады, что National Security Innovation Capital видит огромный потенциал в продолжающейся разработке и завершении Mjölnir", - заявил генеральный директор NFA Билл Брунер в пресс-релизе.
Первоначальная миссия NFA, основанная в 2020 году, заключалась в том, чтобы "перепроектировать" полет человека, запуская самолеты с гиперзвуковым двигателем из "вертипортов", что мало чем отличается от первоначального шага Илона Маска по ракетному путешествию еще в 2017 году. "На борту гиперзвукового самолета NFA пассажиры могут вылететь из Нью-Йорка утром, совершить комфортный двухчасовой перелет с живописным видом на планету внизу, приземлиться в токийском вертопорте, заняться делами, сделать покупки и вернуться домой к ужину", - говорится на сайте компании.
Первым шагом в достижении этой амбициозной цели является создание двигателя Mjölnir, названного в честь волшебного молота Тора в скандинавской мифологии. Компания надеется разработать двигатель "с характеристиками надежности и безопасности лучше, чем у современных реактивных двигателей", который выделяет на 60% меньше углерода и на 90% меньше загрязняющих веществ, работая при этом на сжиженном природном газе.
Еще одна новая особенность заключается в том, что двигатель напечатан на 3D-принтере, хотя стереолитография более распространена в гиперзвуковой аэрокосмической промышленности, чем это принято считать. Например, гиперзвуковой двигатель Chimera компании Hermeus, который является частью проекта Quarterhorse, создается с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере.
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