Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях

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Искусственный интеллект похож на стажера, готового приврать в своих утверждениях, чтобы порадовать работодателя. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил профессор Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета Итан Моллик, сообщает " Газета.Ру"





По его словам, инструменты с ИИ могут быть полезны, несмотря на их склонность делать фактические ошибки. Ученый указал на то, что это не так уж отличается от людей, особенно от тех, кто плохо знаком с определенной сферой знаний.





Лучше думать об этом как о человеке - например, о стажере. ИИ является бесконечным стажером, который немного лжет и иногда хочет сделать свое начальство более счастливым за счет этого", - отметил Моллик.





Профессор посчитал, что написание электронных писем - это один из способов использования ИИ, чтобы помочь людям преодолеть препятствия в повседневной жизни и стать более продуктивными.





Но, как и стажеры, ИИ требует руководства, чтобы его результаты были полезными, уверен специалист. "Человек должен помочь ему, а не наоборот. ИИ не может быть безошибочным, но может сэкономить вам много времени, выполнив первый этап при решении надоедливой задачи", - заключил Моллик.





Профессор Массачусетского технологического института Дарон Асемоглу в интервью изданию Wired рассказал, что корпорации в текущих условиях ИИ рассматривают как соперника человечеству и это может нанести вред людям.





Это хорошо, если мы автоматизируем определенные области, но в то же время мы должны создавать как можно больше новых способов, чтобы и люди могли продуктивно работать, вносить свой вклад и расширять свой творческий потенциал в процессе автоматизации. И вот именно эта работа на благо человека не выполняется", - отметил он.





По словам ученого, термин "полезные машины" должен быть применим и к ИИ, потому что именно в таком ключе надо рассматривать все разработки корпораций. "Видение ИИ как конкурента человека толкает нас к чрезмерной автоматизации и не дает нам того, что мы действительно хотим от машин", - добавил Асемоглу.





Он привел в пример то, как генеративный ИИ, способный создавать тексты или изображения, может как расширять возможности людей, так и быть угрозой для их рабочих мест и создавать ложные данные.





Я верю в возможность того, что мы можем использовать технологии для расширения человеческих возможностей. Я также считаю, что люди уникальны. Нам нужно найти гуманистический путь будущего ИИ, и я уверен, что такой путь существует. Но проблема в том, что мы не знаем, где этот путь, и не ищем его в данный момент", - заключил Асемоглу.