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В Нур-Султане из горящего дома спасли двух детей

12.11.2019, 09:13 9127
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане из горящего дома спасли двух детей, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в столичном ДЧС, 11 ноября, в 18.06, поступила информация о пожаре по адресу: ДО "Керамика", улица Яблочная, 102. По прибытии пожарных подразделений ДЧС Нур-Султана было установлено, что горит кровля, потолочное перекрытие и мебель частного жилого дома на общей площади 70 квадратных метров. В доме в момент пожара находились двое детей, мама в момент возгорания находилась на улице. 
 
"Увидев дым и зайдя во внутрь дома, мама семейства спасла старшего ребенка, но из-за густого сильного дыма обратно зайти уже было невозможно. К счастью, неподалеку от дома расположен ЖК Бейбарыс, где двое из работников данного комплекса, увидев дым, прибежали и спасли второго ребенка, находящегося в детской кроватке", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
 
В результате пожара получили отравление угарным газом легкой и средней степени тяжести спасенные дети - мальчики 2016 и 2019 года рождения. Ребенок 2019 года рождения получил термический ожог лица, 75%, и был госпитализирован. 
 
Причина пожара устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС города Нур-Султана, бригада Центра медицины катастроф, а также экстренные службы города 101, 102. 
 
"Благодаря самоотверженному поступку граждан, а также оперативности и слаженности огнеборцев, удалось успешно локализовать открытое пламя уже в 18.36 и ликвидировать в 18.46, а самое главное - спасти детей из горящего дома. Департамент по ЧС города Нур-Султана благодарит отважных героев за оказанную смелость и самоотверженность! За храбрый поступок герои будут награждены руководством столичного департамента по ЧС", - отметили в ДЧС. 
 
Кроме того, в ведомстве призывают родителей не оставлять детей без присмотра взрослых. 

 

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