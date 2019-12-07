Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В аэропорту Нур-Султана произошла стрельба. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает Kazakhstan Today.



"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана по части 3 статьи 114 Уголовного кодекса РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", - сообщили в департаменте полиции.



Подробности инцидента в интересах расследования не разглашаются.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства