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При стрельбе в аэропорту Нур-Султана пострадали три человека

06.12.2019, 17:51 9397
При стрельбе в аэропорту Нур-Султана пострадали три человека
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Три человека пострадали во время стрельбы в аэропорту Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.
 

3 декабря 2019 года на территории Международного аэропорта города Нур-Султана во время проведения плановых учений (тренинга) сотрудник подразделения безопасности из-за неосторожного обращения с оружием допустил непроизвольный выстрел. В результате этого инцидента телесные повреждения получили трое сотрудников службы", - сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет Kazpravda.kz

 
По данным пресс-службы, один из пострадавших отказался от госпитализации. Двое других получили ранения средней степени тяжести. Сейчас они проходят курс лечения в медицинских учреждениях столицы.
 

В настоящее время по данному инциденту проводится внутреннее служебное расследование. Органами внутренних дел на транспорте возбуждено досудебное расследование по данному факту", - указано в сообщении.

 
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нур-Султана произошла стрельба. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 114 Уголовного кодекса РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). 
 

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