При стрельбе в аэропорту Нур-Султана пострадали три человека

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Три человека пострадали во время стрельбы в аэропорту Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

3 декабря 2019 года на территории Международного аэропорта города Нур-Султана во время проведения плановых учений (тренинга) сотрудник подразделения безопасности из-за неосторожного обращения с оружием допустил непроизвольный выстрел. В результате этого инцидента телесные повреждения получили трое сотрудников службы", - сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет Kazpravda.kz .

По данным пресс-службы, один из пострадавших отказался от госпитализации. Двое других получили ранения средней степени тяжести. Сейчас они проходят курс лечения в медицинских учреждениях столицы.

В настоящее время по данному инциденту проводится внутреннее служебное расследование. Органами внутренних дел на транспорте возбуждено досудебное расследование по данному факту", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нур-Султана произошла стрельба. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 114 Уголовного кодекса РК (Неосторожное причинение вреда здоровью).

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