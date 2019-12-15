В "Хан-Шатыре" произошел пожар

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня утром в торговом центре "Хан-Шатыр" в Нур-Султане произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в 06.23. К моменту прибытия первых пожарных расчетов выяснилось, что на первом этаже, в бутике "Climber", горят вещи.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания. Принятыми мерами пожар локализован в 06.44 и ликвидирован в 06.48. Его площадь составила 5 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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