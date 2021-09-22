В Нур-Султане потушили пожар в здании "Казахмыса"

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Пожар в здании корпорации "Казахмыс" ликвидирован в 19.22, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Благодаря оперативным, слаженным, профессиональным действиям столичных пожарных, пожар локализован уже в 19.10 и ликвидирован в 19.22. Предварительной причиной пожара послужило огневые работы", - сообщает пресс-служба ДЧС Нур-Султана.
Напомним, что в 18.33 пожарные подразделения ДЧС столицы выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: проспект Туран ,37/10. По предварительным данным горела кровля и наружная обшивка здания "Казахмыс".
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