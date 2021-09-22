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В Нур-Султане горит здание "Казахмыса"

21.09.2021, 19:20 7966
В Нур-Султане горит здание "Казахмыса"
Фото: скрин
НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - В 18.33 пожарные подразделения ДЧС столицы выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: проспект Туран, 37/10, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным горит кровля и наружная обшивка здания "Казахмыса". 
 

На место вызова пожарные прибыли уже через 5 минут. На данный момент проводится разведка", - сообщили в ДЧС города.

 
 

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